Los mejores juegos gratuitos para PS4 y PS5

Los videojuegos son esenciales para la industria del entretenimiento y cada vez hay más formas de acceder a ellos. Existen miles de títulos que salen cada año para distintas consolas, y una iniciativa que han tenido los desarrolladores de los últimos años es que algunos de sus juegos más populares se puedan jugar de forma gratuita, al menos por un tiempo determinado. Hoy te presentamos dos de los mejores juegos disponibles para PlayStation para que puedas empezar a disfrutarlos.

Fuente: Pexels

Descubre las distintas promociones de juegos

Una de las características de Sony que más aman los jugadores es que cada mes anuncian una serie de juegos que serán gratuitos para sus consolas. Es decir, ya cuentan con un catálogo de juegos gratis y mes a mes se le suman un grupo de juegos nuevos. Sin duda esto ha traído a más jugadores a que prueben los videojuegos.

PlayStation no es el único que está sacando ventaja de esta estrategia. Nintendo Switch también tiene un compendio de juegos gratuitos que se pueden descargar sin costo o se pueden jugar en línea sin tener la suscripción. Igualmente, otras plataformas como las de juegos deportivos ofrecen códigos de promoción similares para hacer apuestas, que te explican en detalle qué hacer con ellos y cómo usarlos, además, estos bonos son muy útiles para los días en que hay juegos y partidos importantes de temporada.

Fall Guys

Esta es una de las grandes joyas de PlayStation. Fall Guys se caracteriza por ser un juego caótico, colorido y muy divertido, en el cual pueden interactuar hasta 60 personas en la sala de juegos en línea. El juego consta de cinco rondas de persecuciones con obstáculos, y cada jugador tiene un “guy” o un “frijolito” con el cual jugar, que, si bien a simple vista parece ser muy tierno, no te dejes engañar, lo cierto es que el juego es muy dinámico y todos estos “frijolitos” chocan unos contra otros dificultando el paso.

Además, estas pequeñas figuras son muy torpes y rebotan con facilidad, así que no será nada sencillo llegar a la meta. Los jugadores son eliminados poco a poco hasta que uno consigue ganar, por lo que es un juego de muchos desafíos y completa supervivencia. Lo mejor de todo es que Fall Guys recientemente estrenó su segunda temporada y ahora trae ocho nuevas pruebas, una más alocadas que la otra, para que tengas nuevos retos y no pierdas el ritmo de este juego.

Fuente: Pexels

Need for Speed Heat

Otro de los videojuegos más populares que están disponibles de forma gratuita es Need for Speed Heat. Se trata de la última entrega de la famosa saga de conducción de EA, y es un juego de arcade en un mundo abierto, en el cual los jugadores compiten en veloces carreras que se llevan a cabo en la ciudad de Palm City. Este juego fue una de las entregas más esperadas de su franquicia, además, forma parte de la serie de videojuegos que se lanzaron en el mes de septiembre para jugar gratis y es una gran opción para los amantes de los juegos de coches.

Existen muchos títulos de todo tipo de género gratis para PS4 y PS5 y las opciones varían cada mes, pero no hay duda de que Fall Guys y Need for Speed Heat son dos de las alternativas más esperadas por los usuarios, así que ya no hay excusas para no probar estos juegos.