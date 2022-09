The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará a Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023

Pikmin 4, OCTOPATH TRAVELER II, Fire Emblem Engage, Just Dance 2023 Edition y muchos títulos más se han anunciado en la nueva presentación Nintendo Direct.

En la nueva presentación Nintendo Direct, Nintendo ha anunciado una amplia variedad de juegos que llegarán a Nintendo Switch este año y el que viene. En el vídeo también se han revelado el título oficial y la fecha de lanzamiento de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y se ha mostrado un misterioso tráiler inédito con nuevas imágenes del juego por encima de las nubes. La eterna aventura de Link arrancará de nuevo el 12 de mayo de 2023, cuando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegue en exclusiva a Nintendo Switch.



Entre otros aspectos destacados del Nintendo Direct, se incluyen la presentación de Pikmin 4, la nueva entrega de la adorable serie de estrategia Pikmin, que llegará en 2023; OCTOPATH TRAVELER II, de SQUARE ENIX, una secuela del aclamado juego de rol en HD-2D, disponible a partir del 24 de febrero de 2023; el debut de Fire Emblem Engage, el nuevo juego de la conocida franquicia Fire Emblem, que llegará el 20 de enero de 2023; It Takes Two, de Hazelight Studios, una galardonada aventura cooperativa que desafía las convenciones de los videojuegos, disponible a partir del 4 de noviembre de 2022; Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, un clásico juego de aventura de Kirby que salió originalmente en Wii y que dará el salto a Nintendo Switch el 24 de febrero de 2023; y Master Detective Archives: RAIN CODE , un siniestro juego de misterio con toques fantásticos de los creadores de Danganropa, que llegará a Nintendo Switch en la primavera de 2023.

Otros juegos clásicos también regresarán en Nintendo Switch, incluida una versión remasterizada del juego de rol y acción Tales of Symphonia, de BANDAI NAMCO Entertainment; versiones en la nube de cuatro títulos terroríficos de la serie Resident Evil, de CAPCOM; y una nueva selección de juegos de Nintendo 64 que están de camino a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, y que incluye títulos de las series Mario Party y Pokémon Stadium, así como Pilotwings 64, Excitebike 64 y 1080° Snowboarding. Por otro lado, también regresa un juego que protagonizó muchas y entretenidas veladas en compañía durante la época de Nintendo 64: GoldenEye 007.

Se puede ver la presentación Nintendo Direct al completo en este enlace: [Nintendo Direct – 13/09/2022]. Entre los aspectos destacados del vídeo, se incluyen los siguientes:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Además de las vastas tierras de Hyrule, la nueva entrega de la serie The Legend of Zelda transportará a los jugadores a los cielos y mucho más allá. La inmensa aventura de Link arrancará de nuevo en la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que llegará a Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023.

Pikmin 4: El primer vistazo a la nueva entrega de la franquicia Pikmin ha mostrado un tranquilo parque y un bulbo echando una cabezadita, pero faltaba el elemento más importante… ¡los Pikmin! ¿Dónde se habrán metido? Compartiremos más detalles sobre este nuevo título para Nintendo Switch antes de su lanzamiento en 2023.

Fire Emblem Engage: Cuatro reinos aunaron fuerzas con héroes de otros mundos para luchar contra el Dragón Caído y derrotar así a tamaña amenaza. Mil años después, las cadenas que aprisionaban al Dragón Caído se han debilitado y su regreso es inminente. Los jugadores encarnarán al Dragón Divino y usarán estrategias y opciones de personalización muy completas para encarar el destino que les aguarda: reunir anillos Emblema desperdigados por todo el mundo y devolver la paz al continente de Elyos. Podrán invocar a héroes legendarios de entregas anteriores de Fire Emblem como Marth y Celica, y luchar a su lado usando sus poderes. El conocido sistema de combates estratégicos por turnos de la serie Fire Emblem regresa con un nuevo elenco de personajes que los jugadores pueden personalizar a su gusto para trazar sus propias tácticas. Fire Emblem Engage llegará a Nintendo Switch el 20 de enero de 2023, junto con la Fire Emblem Engage: Divine Edition, que incluye el juego, un SteelBook®, tarjetas ilustradas, un póster de tamaño A1 y un libro de tapa blanda con ilustraciones titulado “The Art of Fire Emblem Engage”.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe: ¡El juego de Wii de la heroica bola rosa regresa con una versión de lujo! Un buen día, una curiosa nave espacial se estrella en el planeta Pop. Kirby y sus amigos emprenderán una increíble aventura para ayudar al misterioso Maglor. Al absorber a ciertos enemigos, Kirby obtendrá una amplia variedad de habilidades de copia, incluida la nueva habilidad de copia Meca, que hace su debut en esta entrega. Este título es compatible con el multijugador local para hasta cuatro personas en la misma consola. Además, todos los usuarios pueden jugar como Kirby al mismo tiempo y usar sus habilidades de copia favoritas. También hay disponible una selección de subjuegos, entre los que se incluyen varios conocidos, como Samurái Kirby, y otro totalmente nuevo: Cazagrimorios de Maglor. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe llegará a Nintendo Switch el 24 de febrero de 2023. Reservas disponibles a partir de hoy en Nintendo eShop.

Más juegos de Nintendo 64 en camino a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión: Los usuarios que tengan una suscripción activa a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión podrán jugar a una selección de títulos de Nintendo 64 y disfrutar de muchas otras ventajas, como el acceso a determinado contenido descargable de juegos de Nintendo Switch, así como a juegos clásicos de SEGA Mega Drive, NES y Super NES. Además del catálogo actual de títulos, se añadirán gradualmente los siguientes a la colección Nintendo 64 – Nintendo Switch Online: Pilotwings 64, Mario Party y Mario Party 2 en 2022; Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080° Snowboarding y Excitebike 64 llegarán en 2023. Además, los jugadores podrán también disfrutar del clásico juego de disparos GoldenEye 007, compatible por primera vez con el juego en línea y que estará disponible próximamente. Compartiremos más detalles sobre las fechas de lanzamiento en el futuro.

Pronto se celebrará un nuevo festival en Splatoon 3: ¡Se ha confirmado el primer festival tras el lanzamiento de Splatoon 3! Este es el tema: “¿Qué te llevarías a una isla desierta? ¿Herramientas, comida o pasatiempos?”. El festival tendrá lugar desde el sábado 24 de septiembre a las 02:00, hasta el lunes 26 a las 02:00 ( horas peninsulares). ¡Es hora de elegir un equipo! Además, hay planeadas nuevas actualizaciones gratuitas para Splatoon 3. Compartiremos más información al respecto en el futuro.

Entrega 3 de Mario Kart 8 Deluxe – Pase de pistas extras: Este invierno, nuevas pistas llegarán a Mario Kart 8 Deluxe con la entrega 3 del contenido descargable de Mario Kart 8 Deluxe – Pase de pistas extras. La entrega 3 incluirá ocho pistas, entre ellas, la Aldea de los Regalos de Mario Kart Tour, y el Jardín de Peach de Mario Kart DS. El pase de pistas extras se puede comprar por separado en Nintendo eShop, pero también se puede acceder a él sin coste adicional como parte de una suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.

Bayonetta 3: La bruja de Umbra Bayonetta deberá proteger el mundo de la repentina invasión de armas biológicas artificiales llamadas homúnculos. A lo largo de la serie Bayonetta, la bruja protagonista ha pasado de luchar por sí misma, a luchar por otros y, de ahí, a luchar por el mundo entero. Ahora, Bayonetta deberá aunar fuerzas con aquellos que, al igual que ella, han hecho las paces con su pasado, como el periodista Luka y Jeanne, otra bruja de Umbra. La nueva aprendiz de bruja Viola, que no se anda con chiquitas, también se unirá a la acción. Los jugadores vivirán una aventura electrizante en la que invocarán demonios y viajarán por todo el globo en Bayonetta 3, disponible para Nintendo Switch el 28 de octubre. Además, también se puede ver ahora mismo un extenso tráiler del juego en acción en el canal de YouTube de Nintendo.

Volumen 2 del pase de expansión de Xenoblade Chronicles 3: Los jugadores podrán ampliar sus aventuras por Aionios con el nuevo volumen del pase de expansión de Xenoblade Chronicles 3. En este volumen, los jugadores conocerán a una nueva heroína mecánica: Ino. Si completan su misión, se unirá al grupo, lo que les permitirá ampliar las clases y opciones de juego disponibles, También se añadirán los desafíos, en los que los usuarios pueden poner a prueba su valía enfrentándose a enemigos duros de roer en combates consecutivos, Por otro lado, también podrán conseguir accesorios y atuendos especiales al derrotar a rivales mucho más fuertes. El volumen 2 del pase de expansión de Xenoblade Chronicles 3 llegará el 14 de octubre. El pase de expansión de Xenoblade Chronicles 3, que incluye un total de cuatro volúmenes que se distribuirán escalonadamente hasta finales de 2023 a más tardar, se puede adquirir ahora mismo en Nintendo eShop.

Entrega 2 de la actualización gratuita de Mario Strikers: Battle League Football: Este mes llegará la segunda actualización gratuita de Mario Strikers: Battle League Football. Con ella, se unirán a la plantilla, Pauline que, además de ser rápida, cuenta con una fuerza descomunal y hace entradas de campeonato; y Diddy Kong, un veloz centrocampista con técnicas vistosas y pases muy certeros. La actualización incluye también más contenido, como nuevos accesorios, un estadio inédito, clasificaciones individuales según puntos de habilidad, opciones para personalizar a los hinchas y efectos para los estadios.

Nintendo Switch Sports – Una nueva actualización añadirá el golf: Gracias a una nueva actualización gratuita, los jugadores podrán disfrutar del golf en Nintendo Switch Sports. Habrá 21 hoyos disponibles, procedentes de la serie Wii Sports, y los usuarios podrán competir con amigos mediante el juego local, o con hasta otros siete rivales en línea en el nuevo modo Golf eliminatorio*4. ¡Los jugadores que acumulen el mayor número de golpes serán eliminados! La actualización gratuita llegará a Nintendo Switch este invierno.

Just Dance 2023 Edition: ¡Es hora de vivir una fiesta sin fin! Con nuevos modos, opciones de personalización, cautivadores e inmensos mundos en 3D y nuevas canciones, ¡los usuarios bailarán todo el año sin parar! El inmensamente popular grupo coreano BTS hace su debut en Just Dance con el tema “Dynamite”, y también hay una gran selección de nuevas pistas que incluye éxitos de ayer y de hoy. Lo usuarios podrán jugar con hasta cinco amigos en los modos multijugador local y en línea mediante el juego multiplataforma, y podrán crear grupos privados, elegir sus canciones favoritas y sumergirse en una nueva era del baile. Just Dance 2023 Edition llegará a Nintendo Switch el 22 de noviembre.

OCTOPATH TRAVELER II: ¡Presentamos la nueva entrega de la serie OCTOPATH TRAVELER! OCTOPATH TRAVELER II lleva un paso más allá los gráficos en HD-2D característicos de la serie y combina a la perfección un estilo pixelado a la antigua usanza con el 3D. En el mundo de Solistia, ocho nuevos viajantes se enfrentarán a los desafíos de una nueva y emocionante época. ¿Adónde les conducirá sus aventuras y con qué obstáculos se encontrarán? Los jugadores decidirán qué camino seguir cuando OCTOPATH TRAVELER II llegue a Nintendo Switch el 24 de febrero de 2023.

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE: ¡No hay mejor manera de celebrar el 35.º aniversario de la serie FINAL FANTASY que con una nueva entrega de Theatrhythm! En este juego de ritmo y acción, los usuarios disfrutarán de 385 pistas musicales, entre las que se incluyen temas icónicos de FINAL FANTASY como “One-Winged Angel,” “Torn From the Heavens” y “SUTEKI DA NE,” con más contenido disponible después del lanzamiento. Además, ¡dos jugadores pueden aunar fuerzas localmente gracias al Juego en pareja, mientras que hasta cuatro usuarios pueden luchar al ritmo de la música en la Batalla multi en línea! THEATRHYTHM FINAL BAR LINE amenizará Nintendo Switch a partir del 16 de febrero de 2023. Reservas disponibles a partir de hoy en Nintendo eShop, Por otro lado, tras el lanzamiento del juego se distribuirán 90 canciones descargables adicionales de las series SaGa y NieR, y de OCTOPATH TRAVELER, LIVE A LIVE y más. También habrá disponibles ediciones con un pase de temporada y 27 canciones extras, incluida “Melodies Of Life ~Final Fantasy”, de FINAL FANTASY IX.

It Takes Two: ¡La cooperación es la clave en este aclamado juego de aventuras y plataformas! Los jugadores se aliarán con otra persona para recorrer mundos fantásticos repletos de desafíos por doquier. Además de jugar en la misma consola, los usuarios también podrán jugar en dos consolas mediante el juego inalámbrico local, o en línea mediante el Pase de amigo, que es gratuito. ¡No hay nada imposible cuando tienes a alguien que te eche una mano! It Takes Two llegará a Nintendo Switch el 4 de noviembre. Reservas disponibles a partir de hoy en Nintendo eShop.

HARVESTELLA: Los jugadores disfrutarán de una pacífica vida en su granja en la aldea de Lethe, pero deberán ser cautos ante la estación de la muerte, que regresa continuamente y amenaza con destruirlo todo. Viajarán por el mundo entero en busca de la manera de detener la inminente amenaza en este juego de rol y simulación. A partir de hoy, habrá disponible una versión de prueba en Nintendo eShop que incluye los días iniciales de la primera estación en la granja; luego se podrán transferir los datos de guardado a la versión completa una vez adquirida. HARVESTELLA llegará a Nintendo Switch el 4 de noviembre.

Resident Evil Village Cloud: ¡La versión en la nube de la entrega más reciente de la serie Resident Evil está de camino a Nintendo Switch! Ethan Winters deberá plantarles cara a los horrores de la aldea y a sus cuatro temible señores para rescatar a su hija secuestrada. Resident Evil Village Cloud aterrizará en Nintendo Switch el 28 de octubre. Los usuarios pueden disfrutar de la versión de prueba gratuita y reservar el juego en Nintendo eShop. Por otro lado, el contenido descargable Expansión de los Winters, que incluye un nuevo modo en tercera persona, una historia adicional y más, llegará el 2 de diciembre. Además, las versiones en la nube de otras tres entregas de la serie Resident Evil también llegarán a Nintendo Switch este año: Resident Evil 7 Biohazard Cloud, Resident Evil 2 Cloud y Resident Evil 3 Cloud.

Sifu: En este juego de kung-fu repleto de acción, los usuarios para vengar a su padre. Para desequilibrar a los rivales y ganar ventaja, los jugadores tendrán que empujarlos, hacerles tropezar y bloquear sus ataques. Pero, si caen en combate, envejecerán y se harán más débiles. Para compensar, aprenderán nuevas técnicas que les resultarán útiles para cumplir con su cometido. ¿Lograrán vengarse antes de que se les acabe el tiempo? Sifu irrumpirá a puñetazo limpio en Nintendo Switch el 8 de noviembre. Reservas disponibles a partir de hoy en Nintendo eShop.

Master Detective Archives: RAIN CODE: Los creadores de Danganronpa nos traen un juego de misterio y fantasía en el que los usuarios investigarán crímenes y se sumergirán en lo sobrenatural poniéndose en la piel de un detective amnésico al que acompaña un espíritu que no se despega de él. Dicho detective se llama Yuma y es aprendiz en una agencia de detectives, en la que se encarga de casos sin resolver. Los jugadores examinarán minuciosamente la escena del delito y recopilarán pistas y pruebas. Una vez esté todo listo, el espíritu Shinigami hará aparecer un lugar que enlaza la escena del delito con la verdad: un Laberinto Misterioso. ¡Pero ojo! Los jugadores ser verán las caras con Fantasmas misteriosos que intentarán desbaratar sus avances, por lo que tendrán que esquivar sus bombardeos de mentiras y hacer trizas sus contradicciones. Master Detective Archives: RAIN CODE llegará en primicia a Nintendo Switch en primavera de 2023.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: ¡Queda muy poco para que Mario y los Rabbids vivan una epopeya galáctica de proporciones cósmicas! Los usuarios explorarán mundos repletos de vida, descubrirán secretos, rescatarán a los Sparks y salvarán la galaxia por medio de emocionantes combates tácticos. Además, se moverán libremente a lo largo de mundos fantásticos llenos de sorpresas. Los jugadores podrán reclutar hasta 30 Sparks diferentes, cada uno con poderes y habilidades especiales. ¡Puede que sean la chispa necesaria para lograr una victoria decisiva! ¿Lograrán Mario y los Rabbids poner fin a las tinieblas? Mario + Rabbids Sparks of Hope llegará a Nintendo Switch el 20 de octubre. Reservas ya disponibles en Nintendo eShop. También se puede reservar una Edición Gold que cuenta con el juego base, apariencias para las armas y un pase de temporada que incluye packs de contenido descargable disponibles en el futuro con nuevas aventuras, misiones y batallas.

VARIOUS DAYLIFE: En este juego de rol, los usuarios emprenderán una nueva vida en el recién descubierto continente de Antoecia. Este título combina mecánicas habituales de los juegos de rol y aventura con la estructura característica de los juegos de simulación: progresión de oficios, exploración estratégica y un innovador sistema de combate. Los jugadores tendrán a su disposición más de 100 tareas diarias y podrán estrechar lazos con los lugareños y acceder a diferentes tipos de oficios y habilidades. ¡Es hora de vivir una gran aventura en VARIOUS DAYLIFE, disponible para Nintendo Switch a partir de hoy mismo!

Rune Factory 3 Special: Restablecer la paz entre humanos y monstruos será el principal objetivo de los jugadores cuando Rune Factory 3 llegue renovado a Nintendo Switch. Entre una misión y otra, podrán relajarse conversando con los habitantes del lugar, cultivando sus campos y cuidando de los monstruos. Y ahí no queda la cosa: ¡también podrán transformarse ellos mismos en monstruos! Las habilidades en combate y las conversaciones con los lugareños variarán según la forma que asuman los jugadores. Además, sus decisiones afectarán al desarrollo de los acontecimientos. Por otro lado, se ha añadido un nuevo modo que permite a los jugadores pasar más tiempo con su pareja dentro del juego. Rune Factory 3 Special llegará a Nintendo Switch el año que viene, Además, se lanzará una nueva serie de Rune Factory en el futuro. Más adelante se compartirán más detalles.

Fae Farm: Es hora de vivir un auténtico cuento de hadas con Fae Farm, un juego de rol y simulación de granjas de 1 a 4 jugadores. Con la ayuda de tres amigos, los usuarios podrán crear, cultivar y decorar su propia finca, y usar hechizos para explorar la encantadora isla Azoria. Además, forjarán nuevos lazos con los isleños, descubrirán la magia de las hadas y recorrerán parajes misteriosos. Y, con el paso de las estaciones, utilizarán todo lo que hayan aprendido y descubierto para devolver al mundo que les rodea su antiguo esplendor. Un mundo mágico aguarda en Fae Farm, que llegará en exclusiva a Nintendo Switch en primavera de 2023.

Ib: Una niña visita un museo de arte en este juego de aventura y exploración en 2D. Mientras recorre una concurrida exposición, una obra en particular la absorbe… ¡literalmente! Cada decisión que tomen los jugadores afectará al destino de la niña, con un total de siete finales diferentes. ¿Logrará regresar a su propio mundo sana y salva? El misterio de Ib llegará a Nintendo Switch en la primavera de 2023.

TUNIC: Un pequeño zorro se enfrentará a lo desconocido en este juego de acción y aventura con perspectiva isométrica. La marea ha arrastrado al zorrito a un lugar en ruinas, y la única pista para avanzar es el manual dentro del juego. Los usuarios viajarán por las distintas ubicaciones interconectadas de la isla para recuperar las páginas perdidas del manual, repletas de pistas e ilustradas a todo color. ¿Qué secretos largo tiempo olvidados saldrán a la luz en la isla? TUNIC llegará a Nintendo Switch el 27 de septiembre. Reservas disponibles a partir de hoy en Nintendo eShop.

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION: Este emocionante juego de rol y acción revela qué sucedió antes de los acontecimientos de FINAL FANTASY VII. Zack Fair es un joven y ambicioso agente de Soldado que aspira a convertirse en héroe. Junto con Sefirot y Clod, investigará las misteriosas desapariciones que están teniendo lugar en su unidad de élite. Esta versión remasterizada cuenta con gráficos en HD, un sistema de combate mejorado y nuevos arreglos de la banda sonora. CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION llegará a Nintendo Switch el 13 de diciembre.

Radiant Silvergun: ¡El clásico juego arcade de naves Radiant Silvergun aterrizará muy pronto en Nintendo Switch! Los usuarios tendrán a su disposición distintos tipos de armas para acabar con las oleadas de enemigos. Si derrotan a múltiples enemigos del mismo color, obtendrán una bonificación de cadena y, si acaban con varios de distintos colores, se llevarán una bonificación secreta. Radiant Silvergun llega hoy mismo a Nintendo Switch.

STORY OF SEASONS: A Wonderful Life: Tras casi 20 años, renace un apreciado juego de gestión de granjas. En el Valle Olvidado, los jugadores restaurarán y ampliarán su granja mientras cultivan los campos, cuidan de los animales y ayudan a que las tierras prosperen. También podrán entablar amistad con los lugareños e incluso conocer a su futura pareja y formar una familia. Además, en esta entrega los personajes envejecerán con el paso del tiempo. Por otro lado, la descendencia de los jugadores elegirá qué camino seguir en la vida, según como la hayan criado. Una maravillosa vida en el Valle Olvidado aguarda en STORY OF SEASONS: A Wonderful Life, que llegará a Nintendo Switch en verano de 2023.

Tales of Symphonia Remastered: Una versión remasterizada del querido clásico Tales of Symphonia llegará a Nintendo Switch con mecánicas de juego y gráficos mejorados. El mundo de Sylvarant está controlado por fuerzas tenebrosas llamadas “Desianos”. Para detenerlas, una persona conocida como el “Elegido” debe ascender la Torre de la Salvación. Lloyd se embarca en un viaje junto a Colette, la actual Elegida y su amiga de la infancia, en este título clásico de rol y acción. ¡El destino de dos mundos interconectados está en juego! Por otro lado, los usuarios podrán aunar fuerzas con hasta otros tres jugadores en el modo cooperativo local para enfrentarse a enemigos muy poderosos en tiempo real. Cientos de ataques especiales y hechizos harán de Tales of Symphonia Remastered una experiencia inolvidable, que llegará a Nintendo Switch a principios de 2023.

PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse: Tras desaparecer misteriosamente cuando era niña, la adolescente Ruka Minazuki visita ahora un hospital abandonado en busca de sus recuerdos perdidos. En este juego de supervivencia, los usuarios recurrirán a la Camera Obscura para repeler espíritus malignos y descubrir los recuerdos largo tiempo olvidados. PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse llegará por primera vez a occidente en Nintendo Switch a principios de 2023.

Fitness Boxing Fist of the North Star: ¡Es hora de ponerse a boxear con personajes conocidos del popular manga y de la serie de animación El puño de la Estrella del Norte! Los instructores son personajes como Kenshiro, quien se encargará de guiar a los jugadores a través de distintos ejercicios de boxeo. Por otro lado, los jugadores deberán derrotar a todos los enemigos que puedan en las batallas y acabar con rivales duros de pelar en los combates contra jefes. Fitness Boxing Fist of the North Star llegará a Nintendo Switch en marzo de 2023.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key: Ryza y sus amigos parten a investigar unas extraña islas que han aparecido por todo el mundo. Los jugadores explorarán vastos parajes con total libertad en este animado juego de rol. Además, once héroes de lo más variopinto se unirán al equipo. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key llegará a Nintendo Switch el 24 de febrero de 2023.

Bob Esponja: The Cosmic Shake: ¡Una descacharrante aventura submarina comienza cuando Bob Esponja y Patricio piden un deseo que desbarata el mismísimo tejido del universo! En este juego de plataformas en 3D, los usuarios viajarán a través de portales hasta siete Mundos de Deseos de lo más estrambótico, como el Bosque de Algas Prehistórico y los Campos de Medusas del Salvaje Oeste, que explorarán usando todo tipo de movimientos estrambóticos mientras lucen más de 30 atuendos cósmicos con un toque peculiar. Además, se encontrarán con sus habitantes favoritos de Fondo de Bikini, doblados por los actores originales. Bob Esponja: The Cosmic Shake desembarcará en Nintendo Switch el año que viene.

OddBallers: ¡En este hilarante juego de fiesta, la clave está en arrojar al rival lo primero que se tenga a mano! Los jugadores se empaparán del absurdo más absoluto en minijuegos frenéticos, cada uno con reglas surrealistas y escenarios desternillantes. Además, podrán personalizar su personaje de la cabeza a los pies con cientos de accesorios, e incluso desafiar hasta a cinco amigos en los modos local y en línea. OddBallers llegará a Nintendo Switch a principios del año que viene.

Factorio: En este título de simulación y gestión, una avería hace que los jugadores se estrellen en un extraño planeta. Ahora, tendrán que construir un cohete desde cero y, para ello, deberán buscar materiales por el planeta, crear máquinas para procesarlos y obtener distintos recursos. Al final, acabarán montando un buen número de cadenas de producción que deberán proteger a toda costa del ataque de los peligrosos animales del planeta. Por otro lado, podrán aunar fuerzas y repartirse tareas con otros jugadores gracias al modo multijugador cooperativo multiplataforma. Factorio llegará a Nintendo Switch el 28 de octubre.

Endless Dungeon: Los usuarios reclutarán a un equipo de héroes a la deriva e intentarán escapar de una estación espacial abandonada en este juego de estilo rogue-lite ambientado en el universo de ENDLESS. A medida que progresen por niveles generados procedimentalmente, se enfrentarán al continuo ataque de los monstruos y completarán misiones para desbloquear nuevos héroes, armas y zonas de la estación. Hasta tres jugadores en el modo cooperativo en línea pueden aunar fuerzas para intentar huir de un aciago destino en ENDLESS Dungeon, que llegará a Nintendo Switch el año que viene.

FRONT MISSION 1st: Remake y FRONT MISSION 2: Remake: En FRONT MISSION 1st: Remake, los jugadores pilotarán máquinas gigantescas llamadas Wanzers en combates estratégicos por turnos, A medida que avancen en el juego, obtendrán habilidades con las que sacar ventaja a los oponentes. La batalla continúa en la secuela FRONT MISSION 2: Remake, disponible por primera vez fuera de Japón. Los usuarios podrán aprovechar funciones adicionales, como un mayor número de efectos del terreno, atributos de armas y armaduras, y más de 80 habilidades nuevas. También podrán poner a prueba su valía en el coliseo y usar el sistema Network para obtener información sobre el desarrollo de los acontecimientos. FRONT MISSION 1st: Remake llegará a Nintendo Switch en noviembre y FRONT MISSION 2: Remake, el año que viene. Por otro lado, también esté en camino una versión remasterizada de FRONT MISSION 3. Se compartirá más información en el futuro.

En la presentación Nintendo Direct también se ha mostrado un resumen de otros juegos que llegarán próximamente a Nintendo Switch, incluidos Disney Speedstorm, el juego definitivo de carreras y combate protagonizado por los héroes de los mundos de Disney y Pixar, disponible en invierno de 2022; LEGO Bricktales, una nueva aventura de puzles y física que permite a los usuarios abrirse paso a su manera a lo largo de distintos biomas, disponible en otoño de 2022; Life is Strange Arcadia Bay Collection, que llegará el 27 de septiembre y que incluye los galardonados Life is Strange Remastered y Life is Strange: Before the Storm Remastered; Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered, una impresionante versión remasterizada del clásico juego de rol, que llegará el 1 de diciembre y que se puede reservar a partir de hoy; y Fall Guys Season 2: Satellite Scramble, que cuenta con nuevas rondas, obstáculos y recompensas, disponible el 15 de septiembre.

En la nueva presentación Nintendo Direct, Nintendo ha anunciado que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará a Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023. También ha mostrado Pikmin 4 y Fire Emblem Engage, las nuevas entregas de sus respectivas series, así como Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, una versión para Nintendo Switch de la clásica aventura que salió originalmente para Wii. La presentación también ha contado con una gran variedad de juegos emocionantes de los socios desarrolladores y distribuidores de Nintendo, como OCTOPATH TRAVELER II, Tales of Symphonia Remastered e It Takes Two.

