The Last of Us Parte I presenta los detalles del modo foto

Sony Interactive Entertainment anuncia un nuevo contenido centrado en el modo foto de The Last of Us Parte I, el remake creado desde cero por Naughty Dog de la obra homónima lanzada en 2013, que ya está disponible para PlayStation® 5 a través de PlayStation Store y en los puntos de venta autorizados a un precio recomendado de 79,99€. The Last of Us Parte I incluye, además del juego original, la precuela Left Behind. Os dejamos nuestro análisis de The Last of Us Parte I

En este nuevo contenido, disponible en el Blog de PlayStation® España, The Last of Us Parte I presenta todos los detalles de su nuevo modo foto, que cuenta con múltiples opciones y que supone un añadido respecto a The Last of Us para PlayStation® 3 y The Last of Us Remasterizado para PlayStation® 4. Gracias al atajo, pulsando L3 + R3 a la vez, los jugadores pueden congelar la escena que están viendo rápidamente para activar el modo foto y utilizar alguna de las novedades, como el avance por fotograma, que es útil cuando en la captura alguien parpadea, o para darle un empujón a la pose de un personaje y que sea más dinámica.

También se han añadido varias opciones de iluminación, como la Iluminación ajustable, que permite añadir hasta tres fuentes de iluminación dinámica configuradas para girar alrededor de los personajes pero que pueden ajustarse manualmente. Experimentar con la luz natural y que se cuele a través de ventanas, grietas o puertas es otro de los añadidos en este sentido.

The Last of Us Parte I ha sido creado desde cero para PlayStation® 5, modernizando las mecánicas de juego, mejorando los controles y ampliando las funciones de accesibilidad para que todos los jugadores puedan disfrutar de la obra. Además, también se han mejorado los efectos, la exploración y el combate. Aprovechando el potente hardware de PlayStation® 5, sacará partido de sus características únicas, como los gatillos hápticos, la vibración háptica o el audio 3D. Además, dispone de dos opciones gráficas: el modo resolución, que funciona a 4K nativo y 30 FPS, o el modo rendimiento, con 4K dinámicos y 60 FPS.

The Last of Us Parte I basa su historia en una civilización devastada en la que infectados y supervivientes campan sin control. Joel, nuestro exhausto protagonista, es contratado para sacar a escondidas de una zona militar en cuarentena a Ellie, una chica de 14 años. Pero lo que comienza siendo una simple tarea pronto se transforma en un brutal y emotivo viaje.

Para más información sobre las funciones del modo foto, visita el Blog oficial de PlayStation® España