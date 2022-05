State of Play presenta el primer gameplay de Hogwarts Legacy

Sony Interactive Entertainment celebró una nueva edición de State of Play en la que se ofreció un vistazo en profundidad de Hogwarts Legacy, el nuevo videojuego del universo Harry Potter desarrollado por Avalanche y distribuido por Warner Bros Games que estará disponible en Navidades de 2022. Este videojuego de acción contendrá elementos RPG y de mundo abierto como crear al protagonista, elegir una rama entre las míticas casas de magia Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin y Hufflepuff y hacer que el personaje evolucione a gusto del jugador.

Aunque Hogwarts Legacy será una precuela de las icónicas historias de Harry Potter y transportará su historia a finales del siglo XIX, los fans de la saga podrán disfrutar de localizaciones miticas como el Gran Comedor, la torre del reloj y el ala del hospital. La trama no solo incluirá el conocido Castillo de Hogwarts, ya que los jugadores también recorrerán el bosque prohibido, el pueblo de Hogsmeade y los terrenos de los alrededores.

En este sentido, en Hogwarts Legacy los lazos del protagonista con una magia antigua le llevarán a enfrentarse a una rebelión de duendes liderada por Ranrok, quien se ha aliado con el mago oscuro Victor Rookwood y que supone una temible amenaza para todo el mundo mágico.

Puedes ver el último State of Play dedicado a Hogwarts Legacy haciendo clic aquí

Estos son solo algunos elementos de la inmensa experiencia que estamos creando en Hogwarts Legacy. El director del juego, Alan Tew, resume mejor cómo encaja todo:

“Con Hogwarts Legacy, tuvimos la increíble oportunidad de contar cualquier historia que quisiéramos dentro del mundo mágico. Una fantasía destacó entre el resto. Muchos fans de Harry Potter se habían imaginado cómo sería recibir su propia carta de admisión, ser seleccionado para una casa y estudiar en Hogwarts. Más que nada, queríamos que, después de todos estos años, finalmente los fans pudieran contar su propia historia, a su manera, en la tan querida escuela de magia y hechicería. Solo un juego RPG de acción de mundo abierto podía abarcar la magnitud de nuestra fantasía.

Tu historia merece ser tan trepidante como la de otros héroes mágicos. Comienzas como un estudiante de quinto curso, por lo que puedes explorar todo tipo de aventuras (y temas) sin limitaciones. Todo sucede en el siglo XIX para garantizar que tu leyenda no se vea eclipsada por ningún otro héroe. Además, hemos inventado un nuevo misterio oscuro para que tu conflicto no se parezca en nada a lo que has visto hasta ahora. Esperamos poder explorar más en el futuro con tu apoyo incondicional.”