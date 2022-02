GTA 6 es oficial: Rockstar confirma una nueva entrega en desarrollo

La empresa Rockstar de Take Two reconoce que ha pasado mucho tiempo desde el lanzamiento de GTA V, pero promete noticias tan pronto como estén preparados.

GTA V, un juego en tres generaciones

Rockstar Games lanzó Grand Theft Auto V en un ya lejano año 2013. Lo hizo en sistemas como PlayStation 3 y Xbox 360, aunque tiempo después adaptaron el producto a Xbox One, PlayStation 5 y PC. Esta es por tanto la tercera generación en la que el éxitoso título de los también creadores de Red Dead Redemption 2.145 millones de unidades vendidas lo hace unos de los juegos mas vendidos de la historia y sigue vigente por su modo online.

El último lanzamiento de la saga ha sido, no obstante, GTA The Trilogy: The Definitive Edition, un recopilatorio remozado que incluye GTA 3, GTA: Vice City y GTA: San Andreas

La próxima entrega de la saga Grand Theft Auto ya está en desarrollo. Mediante un mensaje en la web oficial, Rockstar Games ha anunciado la fecha de lanzamiento de la quinta entrega de la saga en Xbox Series X, Xbox Series S y PS5, pero también ha aprovechado para lanzar la bomba: GTA VI está ya en desarrollo. Por supuesto, esto era algo esperable, pero ahora por fin lo han oficializado.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we’ve previously delivered. We’re pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022