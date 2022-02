Detallados los contenidos descargables de THE KING OF FIGHTERS XV para 2022

Doce personajes adicionales se lanzarán a lo largo de 2022, hasta sumar un masivo elenco de 51 luchadores

SNK Corporation, los creadores del próximo THE KING OF FIGHTERS XV (KOF XV) se complace en anunciar los próximos personajes descargables que se unirán al fenómeno de los juegos de lucha. Se lanzarán 12 personajes descargables a lo largo de este año tras el estreno de THE KING OF FIGHTERS XV el 17 de febrero de 2022 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam y Epic Games Store.

La primera oleada de luchadores es el Equipo 1 (Equipo GAROU) que se estrenará en marzo y la segunda oleada, el Equipo 2 (SOUTH TOWN), en mayo. El equipo 3 se estrenará en verano y el cuatro en otoño. Cada uno de ellos se compone de tres luchadores, por lo que el número total añadido al elenco actual de 39, implica que los usuarios podrán luchar contra 51 personajes, repletos de estrellas en THE KING OF FIGHTERS XV.

Puedes ver el tráiler de este anuncio

Equipo 1 (Team GAROU) se estrena en marzo de 2022 y lo conforman ROCK HOWARD, B. JENET y GATO del exitoso juego de lucha GAROU: MARK OF THE WOLVES.

ROCK HOWARD

Aunque es hijo del temible Geese Howard, este joven luchador con un pasado complicado fue criado por Terry Bogard. Rock es un prodigio de la lucha y ha aprendido a utilizar los estilos de lucha transmitidos por su padre y su padrastro. B. JENET le convence para que se una al equipo GAROU en este KOF. (CV:Yuma Uchida)

GATO

Este frío y calculador luchador de clase magistral siempre se aleja de la manada. Se propuso vengarse después de que su madre muriera a manos de su padre. Aunque desea seguir su propio camino, B. JENET consiguió convencerle para que se uniera al equipo, ya que tiene información sobre el paradero de su padre.

JENET

Líder una banda de piratas conocida como los Caballeros de Lillien, B. JENET ha viajado por todo el mundo. Hija de la familia Behrn, un influyente cártel internacional, se aburrió de su lujosa pero tediosa vida y huyó para formar los Caballeros de Lillien. Tras los tumultuosos sucesos del anterior KOF, B. JENET tiene sus sospechas de que lo peor aún no ha pasado y se propone unirse a este KOF para ver qué le espera.

Equipo 2 (SOUTH TOWN) se lanzará en el mes de mayo de 2022 e incorporará a los personajes GEESE HOWARD, BILLY KANE y RYUJI YAMAZAKI de la famosa saga FATAL FURY.

El Equipo 3 de THE KING OF FIGHTERS XV llegará en verano mientras que el Equipo 4 se estrenará en otoño de 2022. Sus personaje se desvelarán próximamente.

Puedes echarle un vistazo al último tráiler de los personajes del juego, en este caso centrado en Elisabeth, en el siguiente enlace:

THE KING OF FIGHTERS XV se lanzará el 17 de febrero de 2022 y contará con un total de 39 personajes, entre los que se incluyen clásicos personajes populares y favoritos de los fans resucitados. Además del clásico sistema de combate por equipos 3 contra 3, el juego incorpora la SHATTER STRIKE, una nueva mecánica que permite a los jugadores contrarrestar los ataques enemigos. Además, los jugadores pueden experimentar un Modo MAX mejorado, así como el Modo MAX (Rápido). La función RUSH permite realizar combos pulsando rápidamente los botones de ataque. Todas estas características, incluido los renovados y vibrantes movimientos especiales, harán que los combates en este juego resulten más explosivos que nunca.

THE KING OF FIGHTERS XV se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Steam y en Epic Games Store el 17 de febrero de 2022.