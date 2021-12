Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ya está disponible

A continuación puedes leer todos los detalles del anuncio de hoy, incluyendo una cita del fundador de Rockstar Games, Sam Houser,

Nos complace anunciar que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ya está disponible en formato digital para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Se encuentra disponible directamente en PlayStation™Store, Microsoft Store, Nintendo eShop y Rockstar Games Launcher. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition también se lanzará en formato físico para Xbox Series X|S y Xbox One, Nintendo Switch y PlayStation®4 el 7 de diciembre, y llegará a iOS y Android durante la primera mitad de 2022.

“La respuesta y el impacto que sentimos con la trilogía original de Grand Theft Auto fue – y sigue siendo- realmente emocionante para todos nosotros”, declaró Sam Houser, fundador de Rockstar Games. “Estamos muy agradecidos a todos los jugadores y no podemos esperar a que todos jueguen estas nuevas versiones”.

Para celebrar el 20º aniversario del lanzamiento de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition incluye los títulos que definieron el género Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition cuenta con mejoras a todos los niveles, como controles renovados inspirados en GTA V, actualizaciones gráficas y del entorno, mayor resolución en texturas, iluminación y efectos de clima ampliamente mejorados y mucho más, llevando las icónicas localizaciones de Liberty City, Vice City y San Andreas a las plataformas actuales, rindiendo homenaje a la experiencia de los títulos originales y mejorándolos para una nueva generación de jugadores.

Grand Theft Auto III

Todo empieza en Liberty City. Lanzado originalmente el 22 de octubre de 2001, Grand Theft Auto III fue pionero en nuestro camino hacia la creación de mundos abiertos totalmente en 3D altamente inmersivos y detallados, ofreciendo una libertad sin precedentes y una jugabilidad no lineal combinada con una rica trama cinematográfica, además de las emisoras de radio marca de la saga, cada una con una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada y un DJ como locutor.

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: Vice City perfeccionó este acercamiento, ofreciendo mayores niveles de inmersión, detalle y humor, llevando a los jugadores a la década de los 80, en una ciudad tropical rebosante de neones y excesos a través de la historia de Tommy Vercetti y su búsqueda de venganza.

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas llevó estos conceptos al siguiente nivel con la introducción de tres ciudades distintas, incluyendo la original Los Santos, así como una serie de nuevas características mientras Carl “CJ” Johnson se enfrentaba a las calles y a los policías corruptos para salvar a su familia en este homenaje a la década de los 90.

Desarrollado originalmente por Rockstar Games, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ha sido adaptado a las plataformas actuales por Grove Street Games, utilizando Unreal Engine para hacer estos clásicos aún más vivos e inmersivos.

Los tres juegos incluidos en Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition cuentan con mejoras específicas para cada plataforma, como el apuntado con giroscopio y la opción de acercar la cámara con la pantalla táctil en Nintendo Switch, compatibilidad con resolución 4K y un rendimiento de hasta 60 FPS en PlayStation®5 y Xbox Series X o compatibilidad con NVIDIA DLSS para PC.

A partir de hoy, los jugadores con Xbox Game Pass también podrán disfrutar de Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, mientras que Grand Theft Auto III – The Definitive Edition estará disponible en PlayStation™Now a partir del 7 de diciembre.

Para más información sobre Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, visita el sitio oficial.