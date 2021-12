Tiny Tina’s Wonderlands estrena un nuevo y deslumbrante tráiler en The Game Awards

Will Arnett y Ashly Burch presentan el último vistazo del próximo shooter de fantasía de Gearbox Software y 2K

Durante The Game Awards, 2K y Gearbox Software han presentado un nuevo tráiler de Tiny Tina’s Wonderlands®, el esperadísimo shooter de fantasía que llegará el 25 de marzo de 2022. En el escenario, junto con el reparto de celebrities, aparecieron Will Arnett (El Señor de los Dragones) y Ashly Burch (Tina Chiquitina), que presentaron el tráiler con guiños a los personajes épicos a los que dan voz en el juego. Visita playwonderlands.com para ver el tráiler.

El tráiler ofrece un vistazo a la historia de Tiny Tina’s Wonderlands, en la que la totalmente imprevisible Tina Chiquitina guía a los jugadores en una partida de la aventura de rol de mesa Cámaras y Cabronazos. Como Labradestino, tienes la historia en tus manos. Explora una tierra fantástica llena de monstruos extravagantes y mazmorras repletas de botín, mientras intentas detener al tiránico Señor de los Dragones y su ejército de esqueletos.

Además, los fans pudieron conocer más sobre el inolvidable elenco de personajes que te acompañarán en esta aventura, como el testarudo Capitan Valentine y el robot Frette, obsesionado con las reglas. En la guía de juego de Tiny Tina’s Wonderlands se ofrecen nuevos detalles sobre los personajes clave:

El Señor de los Dragones es un poderoso nigromante y la creación maligna más persistente de Tina Chiquitina. Lleva eones intentando conquistar el Mundoasombro y erradicar la mancha del heroísmo del mundo. Un villano menor ya se habría dado por vencido, pero el Señor de los Dragones tiene planes retorcidos para romper el ciclo y destruir las fuerzas que se le han opuesto de una vez por todas;

Valentine diría que es un pícaro elegante con una predilección por el peligro y clase para el heroísmo. Otros lo describirían como «un pirata espacial de poca monta». Le encanta Cámaras y Cabronazos, ansioso por interpretar al galán salvador y sumergirse en la historia. Es rápido, pero tiende a no pensar en las consecuencias a largo plazo;

Frette fue una contable de oficina durante décadas antes de que un encuentro fortuito con Valentine hiciera que su empleador se declarara en bancarrota mientras se incendiaba (algo legalmente distinto a la bancarrota normal). En lugar de ser liquidada en una subasta, se marchó del planeta con Valentine y, desde entonces, es su navegante. Intenta mantener a Valentine alejado de los problemas en la medida de lo posible, pero no se puede hacer mucho;

Torgue es el fundador de la Compañía de Pistolas Combustibles Torgue. El maníaco gritón ha dejado atrás sus riquezas y castillos y ha adoptado la vida de músico errante. Torgue es sólo medio bardo, lo que le falta de talento, también le falta de conocimiento. Su laúd mágico le permite lanzar hechizos, pero como carece de control, nunca se sabe lo que puede acabar lanzando.

Tiny Tina’s Wonderlands se lanzará el 25 de marzo de 2022 en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 y PC a través de la Epic Games Store en exclusiva durante el lanzamiento, y en otras tiendas digitales de PC más adelante en 2022. Las reservas del juego ya están disponibles en todas las plataformas de lanzamiento.

Desarrollado por Gearbox Software, la clasificación ESRB prevista para Tiny Tina’s Wonderlands es T para adolescentes. Para ver capturas de pantalla, imágenes y otros elementos visuales, visita newsroom-es.2k.com. Para saber más, visita playwonderlands.com y sigue a @PlayWonderlands en Twitter, Instagram y Facebook.

Para celebrar la aparición de Tina Chiquitina en The Game Awards, habrá descuentos* en tiendas seleccionadas para el recién estrenado Tina Chiquitina Asalto a la Mazmorra del Dragón™: Una Aventura Única. Los jugadores podrán disfrutar de descuentos en la Aventura favorita de los fans en la Epic Games Store a partir del 9 de diciembre a las 8:00 AM PT hasta el 11 de diciembre a las 8:00 AM PT, en la PlayStation Store (SIE Américas) desde el 10 de diciembre a las 12:00 AM PT hasta el 13 de diciembre a las 11:59 PM PT, y en la PlayStation Store (SIE Europa) desde el 9 de diciembre a las 4:00 PM PT hasta el 12 de diciembre a las 3:59 PM PT.

*Descuentos basados en los precios de venta sugeridos por 2K. Sólo en formato digital. Las fechas exactas de la oferta y los descuentos pueden variar según la región y están sujetos a las condiciones del distribuidor. Consulta la página web del distribuidor para conocer los detalles y las condiciones específicas. 2K Games no se hace responsable del cumplimiento de las ofertas de los distribuidores.