Fin de semana gratuito de Chivalry 2 – Estreno de la actualización Merry Chivmas

Fin de semana gratuito de Chivalry 2 ya disponible para PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC

Tripwire Presents y Torn Banner Studios comienzan la temporada navideña por adelantado con la actualización de contenido Merry Chivmas

El desarrollador Torn Banner Studios, el editor Tripwire Presents, y el socio editorial global Deep Silver se complacen en anunciar que Chivalry 2, el galardonado éxito multijugador y nominado en 2021 como mejor juego de acción del año en los galardones The Game Awards, contará con un fin de semana gratuito en el que los jugadores de todo el mundo podrán experimentar por sí mismos el campo de batalla medieval definitivo, sin coste alguno. Disponible desde hoy y hasta el lunes 12 de diciembre a las 08:59 am, Chivalry 2 se podrá descargar y jugar gratuitamente con soporte multiplataforma en PC (a través de Epic Games Store), en los sistemas de entretenimiento PlayStation 4 y PlayStation 5, la familia de dispositivos Xbox One y en los sistemas de consolas Xbox Series X|S.

Puedes ver el tráiler para celebrar el fin de semana gratuito en el siguiente enlace: https://youtu.be/2xGPehWC28o



El fin de semana gratuito de hoy también se empareja con el lanzamiento de la actualización de contenido Chivalry 2: Merry Chivmas. Empieza la temporada navideña antes de tiempo con mapas de temática festiva, regalos con armas y mucho más hasta el 7 de enero de 2022. Además, disfruta de los añadidos permanentes a Chivalry 2, entre los que se incluye un nuevo mapa de la Catedral del modo Brawl, un arco de guerra y más de 40 nuevos objetos del arsenal.

Para celebrar el fin de semana gratuito y el lanzamiento de la actualización Merry Chivmas, las ediciones estándar y especial de Chivalry 2 estarán a la venta con un descuento del 33% desde ahora hasta el 11 de diciembre en Epic Games Store, el 12 de diciembre en Microsoft Store y el 13 de diciembre en PlayStation Store.

El 2021 ha sido un gran año para Chivalry 2. Con más de un millón de unidades vendidas y cientos de millones de caballeros Muertos en batalla desde el lanzamiento inicial del juego en junio de 2021, ha habido una constante serie de correcciones y actualizaciones de contenido importantes, entre las que se incluyen La Casa Galencourt (agosto) y Fight Knight (octubre). Pero el equipo de Torn Banner no ha hecho más que empezar en su propósito de duplicar el tamaño del juego inicial. Los planes de nuevos contenidos están muy avanzados para 2022. Asegúrate de ver el tráiler de hoy para contemplar un anticipo del mapa de objetivos por equipos de as alto en Aberfell que llegará en breve a principios de 2022. Los detalles iniciales sobre el próximo contenido se pueden encontrar en su hoja de ruta de desarrollo más reciente y en el calendario de desarrollo activo de Torn Banner en Trello.

“Cuando Chivalry 2 se lanzó por primera vez este año, nos comprometimos a duplicar el tamaño y el alcance del juego con las actualizaciones de contenido posteriores al estreno,” ha afirmado Steve Piggott, CEO y Director Creativo de Torn Banner Studios. “Con nuestra segunda actualización navideña, Merry Chivmas, ya disponible y con más contenido previsto hasta finales de 2022, estamos en camino de cumplir ese objetivo. Esperamos que tanto los Jugadores nuevos como los veteranos de Chiv disfruten de este fin de semana gratuito”.

Entre las características principales de la actualización navideña Chivalry 2: Merry Chivmas se incluyen las siguientes:

Nuevo mapa de la cathedral del modo Brawl: deja tus armas en la puerta para el modo Brawl, un modo sin armas que hace que los Jugadores luchen con los puños y los objetos encontrados repartidos por el mapa. Tras su estreno con la actualización Fight Knight, el modo Brawl recibe un nuevo mapa Catedral, que se une The Great Hall y Rudhelm Feast.

deja tus armas en la puerta para el modo Brawl, un modo sin armas que hace que los Jugadores luchen con los puños y los objetos encontrados repartidos por el mapa. Tras su estreno con la actualización Fight Knight, el modo Brawl recibe un nuevo mapa Catedral, que se une The Great Hall y Rudhelm Feast. Decoraciones navideñas: experimenta un país de las maravillas del invierno con mapas de temática navideña completes con árboles de Chivmas, decoraciones y regalos, incluyendo muñecos de nieve, Fuertes de nieve e incluso trineos medievales que funcionan como armas.

experimenta un país de las maravillas del invierno con mapas de temática navideña completes con árboles de Chivmas, decoraciones y regalos, incluyendo muñecos de nieve, Fuertes de nieve e incluso trineos medievales que funcionan como armas. Regalos con gancho: los regalos repartidos por los mapas de la actualización Chivalry 2: Merry Chivmas no son solo cosméticos, también se pueden utilizar como armas. Así que, ¡comparte el amor haciendo caer a los enemigos con un regalo envuelto en la cara! Entre los peligrosos regalos con temática navideña se incluyen los siguientes: Bolas de nieve para peleas con bolas de nieve Yunque envuelto para regalo Adornos arrojadizos Duendes de Navidad Juguetes de madera Tronco de Navidad Muñeco de nieve fijo con cabeza y extremidades desmontables

los regalos repartidos por los mapas de la actualización no son solo cosméticos, también se pueden utilizar como armas. Así que, ¡comparte el amor haciendo caer a los enemigos con un regalo envuelto en la cara! Entre los peligrosos regalos con temática navideña se incluyen los siguientes: Cascos navideños especiales: Muñeco de nieve – decapita a Frosty y lleva su cabeza como si fuera tuya Casco de Reno – celebra las fiestas con este elegante casco de mimbre navideño Gorro de Papá Noel – un casco en la línea festiva de este contenido

Nueva arma de arco de guerra: esta variante del arco largo, inflige más daño a costa de una menor movilidad debido a su peso.

esta variante del arco largo, inflige más daño a costa de una menor movilidad debido a su peso. Más de 40 nuevos objetos de armería: tanto si tu arma preferida es una Claymore a dos manos como una maza Morningstar, hay más de 40 objetos de armería.

Chivalry 2 es un videojuego en primera persona centrado en el modo multijugador inspirado en batallas épicas de películas medievales. Los jugadores son transportados a los momentos de acción más icónicos de la época, desde cargas de caballería y tormentas de flechas en llamas hasta asedios a castillos y mucho más. Domina campos de batalla gigantescos mientras las catapultas destruyen la tierra, asedias castillos, incendias pueblos y matas a campesinos pestilentes en el retorno de los mapas de objetivos por equipo.



Chivalry 2 cuenta con un precio de venta recomendado de 39.99€ en la edición estándar o de 49.99€ en la Edición Especial, con una calificación PEGI de +18. Para estar al día acerca de las últimas noticias sobre Chivalry 2, por favor suscríbete a la newsletter de Chivalry 2 en la web oficial,

Chivalry 2 ya disponible con soporte de juego cruzado para PC (a través de Epic Games Store), los sistemas de entretenimiento PlayStation®4 y PlayStation® 5, la familia de dispositivos Xbox One y los sistemas de consolas Xbox Series X/S.