THE KING OF FIGHTERS XV muestra un nuevo personaje y avanza la nueva beta abierta

KROHNEN se incorpora al elenco de personajes y será jugable en forma de beta abierta en las plataformas PlayStation

LOS ÁNGELES, EEUU – 9 de diciembre de 2021 – Durante el evento The Game Awards (TGA) 2021, el fenómeno de los juegos de lucha THE KING OF FIGHTERS XV (KOF XV) ha desvelado un nuevo personaje, así como la inminente prueba de la Beta Abierta del juego.

Puedes ver el tráiler del anuncio de la nueva beta en el siguiente enlace: https://youtu.be/hPJEDHQyIwY

El Pre-Show de este año del certamen The Game Awards (TGA) 2021 deparó una gran sorpresa para los fans de los juego de lucha de todo el mundo. La popular nueva entrega de la saga de juegos de lucha THE KING OF FIGHTERS XV ha presentado a KROHNEN como nuevo personaje. Con su brazo que cambia de forma, KROHNEN se enfrenta a todos los que se encuentran en su camino. Parece que tiene alguna conexión con el sindicato secreto conocido como NESTS, aunque se desconocen los detalles.

Los aficionados a los juegos de lucha podrán probar esta esperada incorporación al plantel de luchadores durante la inminente segunda prueba de beta abierta de THE KING OF FIGHTERS XV. La beta se lanzará en PlayStation 5 y PlayStation 4 y contará con juego cruzado entre ambas consolas. Los participantes podrán enfrentarse en los modos online (partida casual, partida en sala) y offline (versus, entrenamiento, tutorial) y no necesitarán una suscripción a PlayStation Plus para jugar.

La prueba de beta abierta de KOF XV se celebrará durante el siguiente período:

Del 18 de diciembre a las 04:00 am al 20 de diciembre a las 15:59 pm.

El siguiente elenco de personajes estarán disponibles como jugables en la Beta Abierta de THE KING OF FIGHTERS XV:

KROHNEN

ISLA

MEITENKUN

ANTONOV

K’

BLUE MARY

RYO SAKAZAKI

TERRY BOGARD

THE KING OF FIGHTERS XV se lanzará el 17 de febrero de 2022 y contará con un total de 39 personajes, entre los que se incluyen clásicos personajes populares y favoritos de los fans resucitados. Además del clásico sistema de combate por equipos 3 contra 3, el juego incorpora la SHATTER STRIKE, una nueva mecánica que permite a los jugadores contrarrestar los ataques enemigos. Además, los jugadores pueden experimentar un Modo MAX mejorado, así como el Modo MAX (Rápido). La función RUSH permite realizar combos pulsando rápidamente los botones de ataque. Todas estas características, incluido los renovados y vibrantes movimientos especiales, harán que los combates en este juego resulten más explosivos que nunca.

DETALLES DEL PRODUCTO

Título: The King of Fighters XV

Plataforma: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam, Epic Store

Género: Versus Fighting

Desarrollador: SNK Corporation

Jugadores: 1-2 en red local / 2-8 en red

Coeditor: Koch Media

Fecha de lanzamiento: 17 de febrero de 2022

Website: https://www.snk-corp.co.jp/us/games/kof-xv