Ubisoft participará en la GDC 2021. Game Developers Conference, que tendrá lugar del 19 al 23 de julio.

Ubisoft ha confirmado hoy su participación en la próxima edición virtual de la Game Developers Conference, que tendrá lugar del 19 al 23 de julio. Durante el evento, que tendrá una semana de duración, más de veinte ponentes de Ubisoft mostrarán su experiencia y conocimientos a través de diferentes sesiones, mesas redondas y “cumbres”.

Arrancando la semana del 19 de julio, los expertos de Ubisoft abordarán una amplia variedad de temas, desde el machine learning hasta la IA, el arte y la narrativa. El horario de las sesiones de Ubisoft se puede consultar aquí. El stand virtual de Ubisoft estará disponible durante toda la semana para que los asistentes a la GDC puedan hablar con los reclutadores sobre las oportunidades de trabajo dentro la empresa.

«La GDC es siempre un momento muy especial para nuestra industria, y en un contexto global desafiante es más importante que nunca reunirse virtualmente y compartir nuestro conocimiento y pasión por los juegos. Estamos orgullosos de contar con una gran cantidad de portavoces que representarán a Ubisoft en esta edición de la GDC, todos ellos contribuyendo a dar forma al futuro de nuestra industria», ha comentado Virginie Haas, Chief Studios Operating Officer de Ubisoft.

Para más información sobre la presencia de Ubisoft en la GDC sigue el #UbiGDC en Twitter y LinkedIn. Además, en Ubisoft News encontraréis una serie de artículos sobre algunas de las sesiones clave de Ubisoft en la GDC.

Estos son sus horarios.

Lunes 19 de julio | 9:40 AM – 10:40 AM

AI SUMMIT: BRANCHING OUT: OBSERVE LA ARQUITECTURA DE DOGS LEGION PARA LOS COMPORTAMIENTOS DE IA DE GRUPO

Oradores de la cumbre: Christopher Dragert, PhD (Ubisoft Toronto), Patrick McKenna (Ubisoft Toronto)

Lunes 19 de julio | 9:40 AM – 10:40 AM

CUMBRE DE JUEGOS INDEPENDIENTES: HACIENDO SALA

Oradores de la cumbre: Adam Campbell (POC in Play), Ben Wilson (Die Gute Fabrik), Kim Belair (Sweet Baby Inc), Chella Ramanan (POC in Play), Meagan Byrne (Achimostawinan Games)

Lunes 19 de julio | 2:00 p. M. – 2:30 p. M.

CUMBRE DE HERRAMIENTAS: CÓMO UBISOFT CONSTRUYE HERRAMIENTAS MÁS «INTUITIVAS» Orador de la cumbre: David Lightbown (Ubisoft)

Lunes 19 de julio | 3:20 p. M. – 4:20 p. M.

CUMBRE DE HERRAMIENTAS: SHOW DE JUEGO EN VIVO

Oradores de la cumbre: David Lightbown (Ubisoft), Viktor Stepanov (Infinity Ward), Alexander Pirogov (JetBrains), Geoff Evans (Epic Games)

Lunes 19 de julio | 4:00 p. M. A 5:00 p. M.

CUMBRE DE TECNOLOGÍA DE JUEGOS EN LÍNEA: DE R6 SIEGE A UBISOFT CONNECT: CÓMO UBISOFT CREÓ UN PODEROSO ECOSISTEMA EN LÍNEA

Orador de la cumbre: Martin Lavoie (Ubisoft)

Martes 20 de julio | 8:30 a. M. – 9:30 a. M.

CUMBRE NARRATIVA DEL JUEGO: EL MUESTRA DE LA INNOVACIÓN NARRATIVA 2021

Ponentes: Matthew Weise (Empathy Box), Clara Fernandez-Vara (NYU Game Center), Carlos Rocha Silva (Dreams Uncorporated & SYCK), Chella Ramanan (3-Fold Games), Katharine Neil (Independiente), Mira Dorthé (Other Tales Interactive )

Martes 20 de julio | 9:40 AM – 10:40 AM

CUMBRE DE DIRECCIÓN DE ARTE: EL MUNDO NATURAL DE ASSASSIN’S CREED VALHALLA

Oradores de la cumbre: Vladimir Eskandari (Ubisoft Montreal), Adrien Paguet-Brunella (Ubisoft Montreal)

Martes 20 de julio | 9:40 AM – 10:40 AM

GRATIS PARA JUGAR SUMMIT: EL CUADERNO DEL DISEÑADOR DE JUEGOS

Oradores de la cumbre: Valentina Tamer (Ubisoft), Eva Grillova (SocialPoint), Tim Nixon (thatgamecompany)

Martes 20 de julio | 10:50 a.m. – 11:20 a.m.

AI SUMMIT: MISIONES JUGADAS COMO CUALQUIER PERSONA EN WATCH DOGS: LEGION

Orador de la cumbre: Jurie Horneman (Ubisoft)

Martes 20 de julio | 10:50 a.m. – 11:20 a.m.

CUMBRE DE APRENDIZAJE MÁQUINA: IDENTIFIQUE LAS CONSTRUCCIONES DE SUS JUGADORES A PARTIR DE LOS DATOS DEL JUEGO: EL ENFOQUE DE BAT

Orador de la cumbre: David Renaudie (Massive Entertainment)

Martes 20 de julio | 1:20 p. M. – 1:50 p. M.

CUMBRE DE APRENDIZAJE MÁQUINA: APRENDIZAJE PROFUNDO DE REFUERZO PARA LA NAVEGACIÓN

Oradores de la cumbre: Maxim Peter (Ubisoft), Joshua Romoff (Ubisoft)

Martes 20 de julio | 2:40 p. M. – 3:40 p. M.

CUMBRE DE NARRATIVA DE JUEGOS: HERMANOS QUE CUENTAN HISTORIAS: LA CONEXIÓN KINDRED ENTRE LOS JUEGOS Y LOS PARQUES TEMÁTICOS

Oradores de la cumbre: Adam Bezark (The Bezark Company), Lex Rhodes (The Bezark Company), Vaughn Hannon (The Bezark Company), Mathilde Bresson (Ubisoft)

Miércoles 21 de julio | 8:30 a. M. – 9:30 a. M.

DISCAPACIDAD, NEURODIVERSIDAD, SALUD MENTAL Y ENFERMEDAD CRÓNICA MESA REDONDA DÍA 1: SEGURIDAD, APOYO, ACEPTACIÓN

Ponentes: Cherry Thompson (Independiente), Raffael Boccamazzo (Toma esto)

Miércoles 21 de julio | 9:40 AM – 10:40 AM

JUEGO NARRATIVO MESA REDONDA DÍA 1: PROFESIONAL

Ponente: Richard Dansky (Red Storm Ubisoft)

Miércoles 21 de julio | 10:50 a.m. – 11:20 a.m.

DE LIVE HASTA LA PUESTA DEL SOL: AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIVE-OPS Y GAME

Ponente: Ignacio Abia Carrasco (Ubisoft)

Miércoles 21 de julio | 10:50 AM – 11:50 AM

DISEÑO DE HERRAMIENTAS MESA REDONDA DÍA 1: DISEÑO

Ponente: David Lightbown (Ubisoft)

Miércoles 21 de julio | 10:50 AM – 11:50 AM

MUJERES EN JUEGO MESA REDONDA DE AUDIO

Ponentes: Lydia Andrew (Ubisoft Quebec), Adele Cutting (Soundcuts, Ltd.)

Miércoles 21 de julio | 11:50 a.m. – 12:50 p.m.

DEVNOTE: DESARROLLO DE JUEGOS DE PRÓXIMO NIVEL CON TECNOLOGÍAS HP (PRESENTADO POR HP INC.)

Ponentes: Jay Fraser, Joanna Popper (HP Inc.), Jerome Ponset (Ubisoft), Brianna Havlik (HP Inc.), Tico Ballagas (HP Inc.), Jeff Marshall (VRSpeaking)

Miércoles 21 de julio | 2:30 p. M. – 3:30 p. M.

APRENDER A TODOS: CÓMO APRENDÍ A DEJAR DE PREOCUPARTE Y HACER FUEGO

Ponente: Shahin Rabbani (Ubisoft Montreal)

Miércoles 21 de julio | 2:30 p. M. – 3:30 p. M.

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE LA IA SOBRE LA ODISEA E INMORTALES DE ASSASSIN’S CREED FENYX RISING

Ponente: Simon Girard (Ubisoft)

Miércoles 21 de julio | 3:40 p. M. – 4:10 p. M.

PUNTOS DE LA HISTORIA: GESTIÓN DE PROYECTOS AL REVÉS

Ponente: Cameron Penner (Ubisoft)

Jueves 22 de julio | 8:30 a. M. – 9:30 a. M.

A TRAVÉS DE LA TORMENTA: ENVIANDO ASSASSIN’S CREED VALHALLA DURANTE UNA PANDEMIA GLOBAL

Ponente: Julien Laferriere (Ubisoft)

Jueves 22 de julio | 9:40 AM – 10:40 AM

MESA REDONDA SOBRE DISCAPACIDAD, NEURODIVERSIDAD, SALUD MENTAL Y ENFERMEDAD CRÓNICA DÍA 2: PLANES PRÁCTICOS DE FUTURO

Ponente: Cherry Thompson (Independiente)

Jueves 22 de julio | 10:50 AM – 11:50 AM

MESA REDONDA NARRATIVA DEL JUEGO DÍA 2: TÉCNICAS

Ponente: Richard Dansky (Red Storm Ubisoft)

Jueves 22 de julio | 10:50 AM – 11:50 AM

MESA REDONDA DE DISEÑO DE HERRAMIENTAS DÍA 2: PRODUCCIÓN

Ponente: David Lightbown (Ubisoft)

Jueves 22 de julio | 2:30 p. M. – 3:30 p. M.

CENSO: LA ESPALDA SISTÉMICA DETRÁS DEL JUEGO COMO CUALQUIER PERSONA EN WATCH DOGS: LEGION

Ponente: Christopher Dragert, PhD (Ubisoft Toronto)

Jueves 22 de julio | 2:30 p. M. – 3:30 p. M.

SÍNTESIS DEL DISCURSO EN EL CONTEXTO DE LOS VIDEOJUEGOS

Ponente: Marc-André Carbonneau (Ubisoft Montreal)

Viernes 23 de julio | 9:40 AM – 10:40 AM

JUEGO NARRATIVO MESA REDONDA DÍA 3: CONCEPTUAL

Ponente: Richard Dansky (Red Storm Ubisoft)

Viernes 23 de julio | 9:40 AM – 10:40 AM

LUCHA CON DATOS: APRENDIZAJE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE COMBATE EN ASSASSIN’S CREED: VALHALLA

Ponente: Ian Holstead (Ubisoft Montreal)

Viernes 23 de julio | 3:40 p. M. – 4:10 p. M.

MÁS ALLÁ DE LOS SERVIDORES DE PRUEBA: CÓMO FOR HONOR HIZO PRUEBAR UNA EXPERIENCIA DE JUGADOR CELEBRADA

Ponentes: Laurent Chouinard (Ubisoft), Audrey Laurent-André (Ubisoft)