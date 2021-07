Los Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami se muestran en un nuevo vídeo

En marcha la compra anticipada en Steam de Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami, que se estrenará el 15 de octubre

¡Nos complace anunciar que los jugadores ya pueden adquirir con antelación la versión Steam de Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami! El juego se estrenará en Norteamérica y Europa el 15 de octubre de 2021, para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y Steam®. Aún mejor, aquellos que reserven la Edición Digital Deluxe tendrán acceso al juego el 13 de octubre, por lo que podrán saltar a la acción sin tener que esperar.

Nuevo vídeo y pantallas de “Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba” que se lanzará el 15 de octubre

SEGA ha distribuido el último vídeo emitido durante el evento digital State of Play de Sony, de Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami, título que se estrenará en Norteamérica y Europa el 15 de octubre de 2021, para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y Steam®.

l juego ya está disponible para su reserva anticipada en consolas, en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción, y desde hoy en Steam. Aquellos que reserven la Edición Digital Deluxe tendrán acceso al juego el 13 de octubre, por lo que podrán saltar a la acción sin tener que esperar. Encontrarás más detalles en el documento adjunto.

¡Conviértete en la espada que destruye a los Demonios!

Es el período Taisho de Japón. Tanjiro, un joven de buen corazón que se gana la vida vendiendo carbón, encuentra a su familia masacrada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor, Nezuko, la única superviviente, ha sido transformada en un demonio. Aunque devastado por esta sombría realidad, Tanjiro se convierte en un “cazador de demonios” para poder Volver a convertir a su hermana en humana y matar al demonio que masacró a su familia.

Una triste historia de hermanos en la que los destinos de humanos y demonios se entrelazan… ¡comienza ahora!

Acerca de Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami

Las Crónicas de Hinokami es un espectacular arena fighter del equipo CyberConnect2 que permite a los jugadores revivir los momentos memorables de los arcos argumentales “Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve” and “Mugen Train”.

Sigue a Tanjiro a través de la historia de «Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba» en la que se enfrenta a los demonios para convertir a su hermana Nezuko, convertida en demonio, en una humana. Los jugadores pueden esperar lo siguiente:

Emocionantes batallas en la arena – domina la multitud de habilidades espectaculares de un Amplio elenco de personajes del anime, incluidos Tanjiro y Nezuko, para superar a los contrincantes en combates cara a cara, tanto en juego local como online.

– domina la multitud de habilidades espectaculares de un Amplio elenco de personajes del anime, incluidos Tanjiro y Nezuko, para superar a los contrincantes en combates cara a cara, tanto en juego local como online. Drama conmovedor – coge la espada de Tanjiro Kamado y guía su viaje para convertirse en un Cazador de Demonios y convertir a su hermana Nezuko de nuevo en humana.

– coge la espada de Tanjiro Kamado y guía su viaje para convertirse en un Cazador de Demonios y convertir a su hermana Nezuko de nuevo en humana. Emocionantes batallas contra jefes finales – la acción y le drama alcanzan su máxima expresión en batallas especialmente diseñadas contra poderosos demonios que pondrán a prueba el temple de Tanjiro.

– la acción y le drama alcanzan su máxima expresión en batallas especialmente diseñadas contra poderosos demonios que pondrán a prueba el temple de Tanjiro. Elenco de voces originales del anime – el elenco de actores de doblaje originales en inglés y japonés regresan para aportar sus interpretaciones auténticas al juego..

Recaba más información visitando la página web oficial: https://demonslayer-hinokami.sega.com

Detalles acerca de la opción de adquisición anticipada en Steam

Digital Deluxe Edition – PVPr: 69.99€

Aquellos que reserven con antelación la Digital Deluxe Edition desbloquearán:

Juego completo

Acceso exclusivo al juego dos días antes el 13 de octubre*

3 vestimentas de paciente de la Mansión de las Mariposas (Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibara)

6 claves de desbloqueo de personajes de la Academia Kimetsu (Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibara, Giyu Tomioka* y Shinobu Kocho*)

Bono de 8,000 puntos Slayer para desbloquear recompensas en el juego

13 Avatares*** (Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibara, Giyu Tomioka, Shinobu Kocho, Kyojuro Rengoku, Sakonji Urokodaki, Makomo, Sabito, Murata, Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura), Tanjiro Kamado (Selección final)*)

Tema estático

*Únicamente disponible durante el período de compra anticipada de la Edición Digital Deluxe

NOTA: la edición Digital Deluxe es la única opción disponible para la precompra de Steam. También se pondrá a la venta una edición estándar en el momento de lanzamiento.

Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba – las Crónicas de Hinokami se lanzará en Norteamérica y Europa el 15 de octubre de 2021, para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y Steam®.