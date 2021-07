Sniper Elite VR se une al extenso catálogo de PlayStation® VR para estas vacaciones

Sniper Elite VR al catálogo de nuevos juegos disponibles para PlayStation®VR (PS VR), el sistema de realidad virtual de PlayStation®4 y PlayStation®5 que lleva al siguiente nivel de inmersión a todos los jugadores y que ya supera los 500 juegos y experiencias. La llegada de la exitosa y aclamada franquicia se anunció en la tercera edición de PS VR Spotlight, el evento digital de PlayStation®VR donde se desvelan las últimas novedades del dispositivo.



Sniper Elite VR, ambientado en la Segunda Guerra Mundial y desarrollado por Rebellion en asociación con Just Add Water y Coatsink, logra que los jugadores experimenten una poderosa historia de la Segunda Guerra Mundial a través de los ojos de un partisano italiano que se levantará con sus hermanos y hermanas para proteger la patria de las fuerzas enemigas. Rebellion ha diseñado Sniper Elite VR desde cero como un juego exclusivo de realidad virtual que conserva las características habituales en los títulos de la franquicia y ofrece una nueva perspectiva sobre las aclamadas mecánicas de sigilo y francotiradores.Puedes ver el último tráiler de Sniper Elite VR haciendo clic aquí

Sniper Elite VR ya está disponible en PlayStation® Store a un precio de 29,99 €.

Además, PlayStation® VR seguirá sumando novedades en su catálogo para que todos los jugadores puedan disfrutar del siguiente nivel de inmersión durante las vacaciones de verano. Algunos de los títulos que estarán disponibles próximamente son Arashi: Castles of Sin, Wanderer, Wind & Leaves, After the Fall o Fracked.

Estos grandes videojuegos se uniran a otros títulos icónicos de PlayStation® VR ya disponibles como Astro Bot: Rescue Mission, Blood & Truth, Trover Saves the Universe, Beat Saber, Everybody’s Golf VR o Marvel’s Iron Man VR, ideales para divertirse en verano.

