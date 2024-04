Bienvenido al mundo de «Nike x EA SPORTS FC: WHAT THE FC» en EA SPORTS FC 24

La adquisición de ‘WHAT THE FC’ de EA SPORTS FC 24 Season 6 se centrará en el legado y la innovación de las colecciones de fútbol más icónicas de Nike.

Hoy «Nike x EA SPORTS FC: WHAT THE FC» llega a EA SPORTS FC™ 24. Nike y EA SPORTS FC se han unido para crear una experiencia única que lleva el fútbol a lugares donde nunca había estado. Los jugadores experimentarán un mundo que celebra el deporte rey y todo lo relacionado con el fútbol, incluyendo objetos de personalización, objetivos y mucho más a través de Ultimate Team™, Clubes y VOLTA FOOTBALL™.

«Estamos entusiasmados de crear nuevas e increíbles posibilidades para los jugadores de FC 24 con Nike», dijo DJ Jackson, VP Franchise Strategy and Marketing. «WHAT THE FC difumina los mundos virtual y real de la cultura del fútbol, a través de diseños que celebran la herencia de Nike y EA SPORTS FC, tal y como la han llevado las estrellas del juego, del pasado y del presente.»

WHAT THE FC contará con dos colecciones principales: Kit y Stadium:

Colección Nike Air Max: Inspirada en las legendarias innovaciones Nike Air Max del pasado y del presente, y revisada por estrellas actuales como Sam Kerr, Vini Jr. y Erling Haaland, la colección Nike Air Max representa artículos diseñados en primicia virtual inspirados en las populares colecciones Nike Air Max Plus Tn, Nike Air Max 95 y todas las nuevas Nike Air Max Dn.

Colección Nike x EA SPORTS FC Heritage: En honor a leyendas del fútbol como Mia Hamm, Ronaldinho y Ronaldo, y con equipaciones icónicas de Nike Football, la colección Nike x EA SPORTS FC Heritage se inspira en la herencia de EA SPORTS FC con un toque retro.

Además, los jugadores pueden ganar otros artículos de personalización de temporada ‘WHAT THE FC’; como escudos, cánticos de estadio, TIFOs, zonas VIP, trofeos, ropa de VOLTA FOOTBALL, calzado y mucho más.

