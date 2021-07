Resumen State of Play de PS5 y PS4

Así ha sido el State of Play de PS5 y PS4 de julio 2021

Vuelve a ver el State of Play de julio de 2021; con gameplay de Deathloop, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, Death Stranding Director’s Cut y más.

Se han visto algunos juegos muy interesantes para sacar partido a las consolas de Sony

Deathloop |9 minutos del State of Play han sido para el videojuego de Arkane. El juego se ha mostrado en un nuevo gameplay en el que hemos visto distintas formas de atacar al enemigo. Gráficamente impecable.

Death Stranding: Director’s Cut | La nueva versión del videojuego de Hideo Kojima saldrá a la venta el 24 de septiembre e incluirá novedades interesantes. Además de un modo carreras, prometen nuevas misiones de historias, opciones de construcción y más. Ya se puede reservar.

–SIFU Un nuevo juego de acción de Sloclap que llegará a principios del 2022 .

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles |Un videojuego de SEGA y basado en el conocido manganime. El juego saldrá a la venta el 15 de octubre. Se ve el gameplay de lucha vibrante del que el protagonista ha dado buena cuenta contra los enemigos.

–Batería de juegos Indies Este State of Play ha sido muy variado y los juegos indies no podían faltar. Arcadegeddon es un shooter multijugador que se puede jugar en solitario o junto hasta cuatro jugadores de forma cooperativa. Ya está disponible en acceso anticipado desde hoy. Por otro lado, han mostrado novedades sobre Tribes of Midgard, que funcionará bajo un modelo de temporadas y que saldrá el 27 de julio, también en otras plataformas. Asimismo, F.I.S.T se ha dejado ver y está fechado para el próximo 7 de septiembre en PS4 y PS5.

Otroa juegos que se han visto son Lost Judgment, el spin-off de Yakuza y secuela de Judgment y Hunters Arena: Legends que llega el 3 de agosto en PS Plus.

– Moss Book 2 | Un videojuego de realidad virtual para la PS VR. La secuela de Moss se comercializará en PS VR