Precómpralos en Steam® para conseguir canciones y fondos de pantalla exclusivos y un 20 % de descuento. Final Fantasy I, II y III vuelven a nacer el 28 de julio remasterizados en 2D para tu ordenador

SQUARE ENIX® ha anunciado hoy que FINAL FANTASY I, II y III llegarán a Steam® y a los dispositivos móviles el 28 de julio. La remasterización pixelada de la serie combina la magia de los juegos originales con mejoras generales de sistema y a la vez conserva el diseño retro de estas obras maestras. Será posible disfrutar de todas estas novedades:

Gráficos de fondo y de los personajes redibujados con píxeles en 2D, incluyendo los inconfundibles personajes de FINAL FANTASY diseñados por Kazuko Shibuya, el artista original y colaborador actual.

Bandas sonoras renovadas bajo la supervisión del compositor original Nobuo Uematsu.

Una jugabilidad mejorada que incluye controles táctiles, una interfaz modernizada, opciones de combate automático y muchas otras cosas.

Ahonda en el mundo del juego con los contenidos extras del Bestiario, la Galería y el Reproductor musical, además de la posibilidad de guardar la partida en cualquier momento.

Al contemplar la larga historia de esta célebre serie, Hironobu Sakaguchi, el padre de FINAL FANTASY, afirma: «Mientras trabajaba en los originales, nunca pensé que la serie FINAL FANTASY se remasterizaría casi 35 años después. Por aquel entonces, la industria de los videojuegos aún estaba en pañales. No había nadie más marcando el camino, así que teníamos que seguir avanzando, a la vanguardia. Recuerdo que fuimos probando y descartando muchas cosas. Me alegra muchísimo ver que FINAL FANTASY ha perdurado tanto en el tiempo». Yoshinori Kitase, Brand Manager de FINAL FANTASY y productor de FINAL FANTASY VII REMAKE, añade: «Cada vez que sale un nuevo título de FINAL FANTASY, creo que hay gente que quiere volver a los orígenes de la serie. Este proyecto surgió porque queríamos que los fans y los jugadores nuevos pudieran acceder fácilmente a los clásicos originales con gráficos consistentes y una interfaz unificada». Además, en cuanto a la famosa banda sonora de la serie FINAL FANTASY, el compositor Nobuo Uematsu confirma: «Esta vez hemos renovado todos los temas musicales. Mi idea inicial era mantenerme fiel a los originales, pero obviamente no podíamos dejar el sonido de tres canales como estaba, por eso hemos desarrollado los temas al completo. Me he asegurado de conservar la esencia original, de forma que cada canción se puede escuchar por separado, para el disfrute de los fans».

Quienes precompren los títulos en Steam® recibirán dos fondos de pantalla exclusivos, tres canciones y un 20 % de descuento con cada juego. También es posible precomprar el lote de los seis juegos, «FINAL FANTASY », con un descuento mayor. Más información sobre el lote en Steam: https://store.steampowered.com/bundle/21478.

*Los juegos del lote estarán disponibles en sus respectivas fechas de lanzamiento.

El vídeo «FINAL FANTASY PIXEL REMASTER | Tráiler promocional» puede verse aquí: https://youtu.be/XdLsIQEGj-E

FINAL FANTASY

Tierra, Fuego, Agua, Viento… La Luz que alguna vez brilló dentro de ellos se ha apagado. Con el mundo asolado por la oscuridad, la única esperanza para la humanidad yace en las antiguas leyendas. Métete en la piel de los Guerreros de la Luz y embárcate en tu propia aventura para recuperar el poder de los Cristales y salvar el mundo.

Cambia de oficios para mejorar tus personajes. Recorre el amplio mundo con tu barco volador y otros medios. Vuelve al título con el que empezó todo.

FINAL FANTASY II

Esta historia épica comienza con cuatro jóvenes huérfanos a causa del conflicto entre el imperio palamecio y el ejército rebelde. En su aventura unirán fuerzas con el mago blanco Minu, el príncipe Néstor de Kasuán, la pirata Leila y muchos personajes más. Descubre los hermosos y a veces trágicos giros del destino que te esperan en tu aventura.

FFII introdujo un sistema único para el nivel de las habilidades que fortalece los distintos atributos de los personajes en función de su estilo de lucha en lugar de subir de nivel. Usa las palabras clave que obtienes en los diálogos para acceder a información nueva y avanzar en la historia.

¡La innovadora serie de juegos adopta un ambicioso giro en la segunda entrega de FINAL FANTASY!

FINAL FANTASY III

Con el poder de la Luz a punto de ser eclipsado por el de la Oscuridad, solo los cuatro aventureros elegidos por los Cristales pueden salvar el mundo.

Descubre el sistema para cambiar los trabajos que se introdujo por primera vez en FFIII. Cámbialos a placer y usa las diferentes habilidades según avanzas en el juego. Cambia entre trabajos muy distintos, como Guerrero, Monje, Mago blanco, Mago negro, Draconarius, Conjurador o incluso Invocador, que te permitirá dar órdenes a los monstruos.

Más información en la página web de la serie FINAL FANTASY Pixel Remaster: https://ffpixelremaster.com/