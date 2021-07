The Legend of Zelda: Skyward Sword HD en un nuevo tráiler

Descubre varias mejoras incluidas en The Legend of Zelda: Skyward Sword HD en un nuevo tráiler

Empuña la Espada Maestra con tu propia mano y forja la leyenda que dio comienzo a todo, a partir del 16 de julio, en Nintendo Switch

Muy pronto los jugadores podrán formar parte del inicio de la leyenda y asistir al origen de la Espada Maestra, cuando The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llegue a Nintendo Switch el próximo 16 de julio. Esta aventura clásica llega mejorada a Nintendo Switch, y no solo cuenta con un rendimiento mejorado, controles por movimiento refinados, y nuevos controles para botones y joysticks, sino que también cuenta con una serie de mejoras de “calidad de vida” que se describen en el tráiler “The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – Mejoras varias (Nintendo Switch)”, que puedes ver en el canal oficial de YouTube de Nintendo España.

Entre dichas mejoras se incluye:

Ayuda opcional de Fay: Fay solo aparecerá en las secuencias de vídeo o cuando sea estrictamente necesario, pero puede ser invocada manualmente para que aporte consejos y ayuda.

Rendimiento mejorado: El juego funciona a 60 fotogramas por segundo, lo que resulta en mayor fluidez y estabilidad en la imagen y los controles.

Avance rápido de texto: Los textos en pantalla pueden avanzar rápidamente si el jugador pulsa el botón B.

Información de objetos simplificada: Las explicaciones para los ítems coleccionables, como insectos y materiales, solo aparecen la primera vez que se consigue cada tipo de objeto.

Escenas de vídeo saltables: Se pueden saltar las secuencias de vídeo pulsando el botón -.

Guardado automático: El progreso del juego se guardará de forma automática, además de la opción ya existente de guardado manual.

Diálogos de tutorial saltables: Los tutoriales que introducen nuevas mecánicas e instrucciones a los jugadores se han refinado para ser menos intrusivos.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llega a Nintendo Switch el 16 de julio, y muestra varias mejoras de “calidad de vida” en un nuevo tráiler.

Más información:

http://www.nintendo.es/skywardswordhd