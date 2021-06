Square Enix de celebración por el 30 aniversario de la saga Mana

La versión para dispositivos móviles del aclamado por la crítica juego de rol “Trials of Mana” y el nuevo título para dispositivos móviles “Echoes of Mana” desvelados durante una emisión en vivo especial.

Rindiendo tributo al 30 aniversario de la serie Mana favorita de los fans, SQUARE ENIX® ha realizado diversos anuncios nuevo durante la emisión de la celebración en vivo desde Japón, incluida la fecha de lanzamiento de la versión para dispositivos móviles de Trials of Mana™ previsto para el 15 de julio y así como la revelación de Echoes of Mana, una nueva aventura gratuita de Mana que llegará a los dispositivos móviles.

Trials of Mana

El exitoso remake en 3D del clásico juego de rol de acción que superó el millón de unidades descargadas y enviadas en todo el mundo estará disponible en dispositivos iOS y Android el 15 de julio de 2021 por $ 23.99 USD. Los fanáticos ansiosos pueden preinscribirse para Trials of Mana en sus dispositivos móviles a partir de hoy a través de la App Store y Google Play.

La versión móvil del título cuenta con varias características únicas, que incluyen controles táctiles renovados, configuraciones de gráficos personalizables y capacidades de guardado en la nube. Los jugadores también pueden recibir dos útiles piezas de equipo inicial para ayudar a impulsar su búsqueda: el Adorno de rabita, que aumenta la cantidad de experiencia ganada en la batalla hasta el nivel 17, y el Adorno de cola de seda, que aumenta la cantidad de ganancias obtenidas en la batalla hasta el nivel 17.

Originalmente lanzado en Japón como Seiken Densetsu 3 en 1995, Trials of Mana es un remake completo en alta definición de la tercera entrada de la clásica serie Mana, lleno de aventuras inolvidables, jugabilidad emocionante y un elenco memorable de personajes vibrantes. El juego presenta un elenco principal seleccionable con clases actualizables y más de 300 habilidades diferentes para aprender mientras descubren un mundo de secretos y misterios.

El sistema de batalla de acción dinámica de la serie pondrá a los jugadores a prueba mientras evaden a los enemigos y desatan ataques aéreos y combos. El juego fue elogiado tanto por los fanáticos como por los críticos tras su lanzamiento en las plataformas Nintendo Switch ™, PlayStation®4 y Steam por su jugabilidad accesible, la sensación tradicional de JRPG y sus hermosos efectos visuales de fantasía.

Ecos of Mana

Diseñado y desarrollado por WFS, Inc., Echoes of Mana es un nuevo juego de rol de acción gratuito que llegará a dispositivos móviles en todo el mundo en 2022. Echoes of Mana contará con una historia original que entrelaza a los personajes nuevos y queridos de la serie Mana por igual. Los jugadores podrán disfrutar del juego de acción que aman de la serie y luchar con amigos a través de un modo multijugador.

Echoes of Mana estará disponible como descarga gratuita con compras dentro de la aplicación para dispositivos móviles. El texto se admitirá en inglés, alemán, francés, japonés, chino tradicional y coreano.

Los fanáticos pueden esperar episodios de la serie de anime Legend of Mana -The Teardrop Crystal-, que seguirá la historia del juego Legend of Mana recientemente lanzado. Esta nueva serie de anime es de Warner Bros. Japan LLC, Graphinica, Inc. y Yokohama Animation Lab, quienes también crearon la película cinematográfica de apertura animada para Legend of Mana, y está previsto que salga al aire en todo el mundo.

Legend of Mana ™, la edición remasterizada de la cuarta entrega de la serie Mana, ya está disponible en el sistema Nintendo Switch ™, la consola PlayStation®4 y STEAM®.