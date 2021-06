Pathfinder: Wrath of the Righteous llegará a consolas finales de año

Owlcat Games y Koch Media se han asociado de nuevo para el lanzamiento de las versiones físicas del clásico RPG isométrico Pathfinder: Wrath of the Righteous (WotR) con su recién lanzado sello Prime Matter.

Se trata del segundo juego ambientado en el universo Pathfinder, después del estreno de Pathfinder: Kingmaker en 2018, que relata la historia de un mundo invadido por demonios y fuerzas sobrenaturales.

El anuncio de hoy coincide con la presentación de más detalles sobre Drezen, una extensa Fortaleza que juega un papel fundamental en la campaña, que puedes ver:

Como eje de la historia de Pathfinder: Wrath of the Righteous, los jugadores aprenden sobre la ciudad al principio del juego, ya que interactúan con personas que fueron testigos de su asedio y afirman ser responsables de su pérdida hace 70 años. La Reina ordena a los héroes que recuperen la Fortaleza, por cualquier medio necesario, y la ubicación inicial del asalto está muy influenciada por las elecciones que hagan los usuarios y los consejos que sigan, con la Fortaleza cambiando constantemente, dependiendo de la Senda Mítica que elijas y de las decisiones que tomes a lo largo del juego.

La edición de PC se lanzará el 2 de septiembre de 2021 en Steam, GOG y Epic Games Store con las versiones de consolas que llegarán en otoño de 2021. La versión de PC estará disponible también en el servicio de juego en la nube de Nvidia, con la posibilidad de que los usuarios puedan reproducir el juego en PC, Mac y en los reproductores multimedia digitales Shield TV de Nvidia.

“Como desarrolladores de juegos siempre estamos contentos de llevar nuestros títulos al mayor número de jugadores posible. Hemos recibido muchas preguntas de nuestros fans y hoy Podemos confirmar oficialmente que Pathfinder: Wrath of the Righteous llegará a consolas tanto en formato digital como físico en tiendas” ha afirmado Oleg Shpilchevskiy, Director de Owlcat Games. “Y estamos contentos de proseguir con nuestra asociación con Koch Media y su recientemente estrenado sello Prime Matter para llevar las copias físicas de consolas a tiendas de todo el mundo” prosiguió.

