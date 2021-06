Anunciado The Medium para PS5

The Medium, el juego de terror más ambicioso de Bloober Team llegará a PlayStation 5 el 3 de septiembre de 2021

El equipo de desarrollo Bloober Team y el socio editorial líder a nivel mundial Koch Media llevan el juego de terror psicológico a las tiendas en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC este verano

Abre los ojos y sumérgete en la inquietante y opresiva atmósfera… En el día de hoy, Bloober Team anuncia The Medium, un juego de terror psicológico en tercera persona con un estilo de juego de realidades paralelas, que llegará al sistema de entretenimiento PlayStation 5 el 3 de septiembre de 2021. Tras el exitoso lanzamiento mundial en PC y Xbox Series X|S el 28 de enero de 2021, Bloober Team se complace en llevare The Medium a PS5™ para aprovechar el hardware de la consola así como el mando de control DualSense, ofreciendo a los jugadores la experiencia inmersiva de explorar dos mundos simultáneamente, impactando a los fans y a los jugadores por igual a lo largo del juego.

Bloober Team y Koch Media, el socio editorial líder a nivel mundial, están encantados de llevar The Medium a las tiendas en todo el mundo. El juego será publicado y se lanzará el 3 de septiembre en formato PC, Xbox Series X|S y PS5™, con la edición The Medium: Two Worlds Special Launch Edition que estará disponible también en ciertos territorios, y que incluye un exclusivo estuche SteelbookTM, la banda sonora del juego y un libro de arte de tapa dura de 32 páginas.

Puedes ver el tráiler de presentación de The Medium para PlayStation®5

The Medium es un juego de terror psicológico en tercera persona con un estilo de juego de realidades paralelas. Los jugadores asumen el papel de Marianne, una médium dotaba de varias habilidades psíquicas, y exploran el mundo real y el de los espíritus de forma alternativa y simultánea para descubrir un oscuro misterio enmascarado por inquietantes secretos, espíritus siniestros y enrevesados rompecabezas que solo una médium puede resolver.

Desarrollado y editado por Bloober Team, con una clasificación por edades PEGI de +18, The Medium es el mayor y más ambicioso proyecto de Bloober Team hasta la fecha, sin pantallas de carga y utilizando todo el potencial de la última versión del motor Unreal Engine 4. El juego estará disponible el 3 de septiembre de 2021 en PlayStation®5 y ya está disponible desde hoy por 49.99€ en Xbox Series X|S, y en formato PC a través de Steam, Epic Games Store, GOG y Microsoft Store. Akira Yamaoka, conocido por su trabajo en la serie Silent Hil y Arkadiusz Reikowski de Bloober Team han colaborado en la partitura original “dual” del juego, creando atmósferas realmente únicos en ambos mundos.

Para más información sobre The Medium, por favor visita www.themediumgame.com;