Los videojuegos en Microsoft con Satya Nadella (CEO de Microsoft) y Phil Spencer (jefe de Xbox)

En la antesala del primer Xbox & Bethesda Games Showcase, en el que presentaremos nuestro mejor y más grande catálogo de juegos hasta la fecha, Satya Nadella, CEO de Microsoft, y Phil Spencer, jefe de Xbox, han hablado sobre la importancia de los videojuegos para Microsoft y su impacto en el mundo. La conversación entre Satya y Phil se ha centrado en la visión de Microsoft de llevar la diversión a los jugadores sin importar donde jueguen, por qué Microsoft está en una posición única para realizar su visión y cómo Microsoft está definiendo el futuro de los videojuegos.

También hemos compartido nuevos datos sobre el éxito de Xbox Game Pass, cómo estamos llevando la experiencia Xbox a más pantallas y el trabajo que estamos haciendo con Xbox Cloud Gaming.

Además de en Xbox Wire, la conversación entre Satya y Phil está disponible también en YouTube. Si te interesa, puedes embeber los clips en tu cobertura usando los siguientes códigos:

Title: Satya Nadella and Phil Spencer discuss Gaming at Microsoft

Title: Satya Nadella: “Microsoft is all in on Gaming”

Para más información y comentarios por parte de los líderes de Microsoft y Xbox, por favor, visita la publicación de Xbox Wire