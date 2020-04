Xbox España celebra el Mes del Jugón con descuentos y promociones en consolas Xbox One, Xbox Game Pass Ultimate, juegos y accesorios

Xbox España lanza hoy una nueva edición del Mes del Jugón con grandes descuentos y promociones en la familia de consolas Xbox One, Xbox Game Pass Ultimate, videojuegos y accesorios.

Durante el “Mes del Jugón”, las consolas Xbox One X, Xbox One S y Xbox One S All-Digital Edition estarán disponibles a los siguientes precios:

Xbox One X: 299 €

Xbox One S: 249 €

Xbox One S All-Digital Edition: 179 €

El catálogo de Xbox Game Studios también se beneficia de descuentos en esta campaña especial. Juegos como Gears 5, Forza Horizon 4, Halo: The Master Chief Collection o Sea of Thieves reducen su precio durante dos semanas:

Gears 5: descuento del 60 %

Sea of Thieves: descuento del 50 %

Otros: descuento del 40 %

Xbox Game Pass Ultimate, el servicio de suscripción que te permite acceder a más de 100 títulos de alta calidad en Xbox One y PC y que incluye, además, Xbox Live Gold, se une también al “Mes del Jugón” con una promoción 3+3. Es decir, con la compra de tres meses de Xbox Game Pass Ultimate (38,99 €) te llevas gratis tres meses más. Os recordamos que, desde hace dos semanas, Xbox Game Pass Ultimate también recompensa la fidelidad del suscriptor con el regalo de DLC y contenidos in-game.

Los mandos inalámbricos de Xbox One, disponibles en múltiples diseños y colores, disfrutarán de un descuento del 15 % mientras dure la campaña, a excepción de los mandos Xbox Elite y Xbox Elite Series 2, que no entran en la promoción.

La campaña del “Mes del Jugón” estará activa del 1 al 14 de abril de 2020 (ambos inclusive) en las principales tiendas y distribuidores autorizados en España