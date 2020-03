Para celebrar el 25 aniversario de Command & Conquer. EA presenta Command & Conquer Remastered Collection, disponible en Origin y Steam el próximo 5 de junio

Electronic Arts celebra el 25 aniversario de la franquicia con la remasterización del clásico RTS

Desarrollado junto con la comunidad C&C Remastered collection ofrece gráficos 4K, un multijugador remodelado, una interfaz mejorada y con la legendaria banda sonora de Frank Klepacki totalmente remasterizada entre otros

Reservas de la edición coleccionista completa ya disponibles, con coleccionables exclusivos de Command & Conquer y Red Alert

¡Bienvenidos de nuevo, comandantes! Para celebrar el 25 aniversario de Command & Conquer, Electronic Arts ha anunciado Command & Conquer: Remastered Collection, una compilación de los icónicos videojuegos de Estrategia en Tiempo Real (RTS) que definieron toda una generación y que estará disponible el próximo 5 de junio en todo el mundo para PC a través de Origin™ y Steam, así como parte de una suscripción de Origin Access Premier. Esta nueva remasterización contará con Command & Conquer: Tiberian Dawn, Command & Conquer: Red Alert y sus tres paquetes de expansión –Covert Ops, Counterstrike y The Aftermath-. Se trata de un emocionante proyecto entre EA y algunos de los miembros originales del equipo de Westwood Studios en Petroglyph.

Command & Conquer Remastered Collection está siendo desarrollado con el apoyo de la comunidad de C&C, proceso que comenzó en octubre de 2018 cuando se reveló el proyecto con el fin de recopilar información de la comunidad antes de que se iniciara el propio desarrollo. Un Consejero de la Comunidad ha estado involucrado activamente desde las primeras fases de producción en constante contacto con el equipo de desarrollo. La remasterización del título presentará gráficos y texturas reconstruidas con soporte de resolución 4K, junto con una banda sonora de más de siete horas remasterizada por el reconocido compositor original Frank Klepacki. Ha sido la comunidad del videojuego la que ha ayudado a dar forma a estas mejoras, escuchando las peticiones de los jugadores y haciendo varias remodelaciones, como una interfaz de usuario renovada, controles actualizados y un editor de mapas para que los jugadores puedan mostrar todas sus creaciones. Además, el modo multijugador ha sido desarrollado a partir de cero para ofrecer una experiencia en línea moderna con partidas personalizadas, partidas rápidas de 1 contra 1, matchmaking basados en Elo, tablas de clasificación, repeticiones y mucho más.

«Nuestro equipo ha estado trabajando mano a mano con la comunidad de C&C desde el primer día y esperamos que este diálogo se vea reflejado en la Command & Conquer Remastered Collection como una declaración de amor por esta comunidad«, señaló Jim Vessella, productor principal de EA . «Haciendo uso de la jugabilidad clásica que marcó el comienzo de una nueva era dentro del género RTS y agregando algunas de las funciones más solicitadas por los seguidores del videojuego como el modo Skirmish para Tiberian Dawn, las mejoras en el control de calidad de vida o la integración completa de Steam con soporte para UGC. En mi opinión, habiendo sido un auténtico fan de C&C desde que tenía 12 años allá por 1995, trabajar con los miembros originales del equipo de Westwood Studios en Petroglyph ha sido todo un sueño hecho realidad «.

Las reservas de la edición digital de Command & Conquer Remastered Collection ya están disponibles, echa un vistazo el sitio web de Command & Conquer para conocer más detalles. Esta edición contará las versiones remasterizadas de Tiberian Dawn y Red Alert, junto con los tres paquetes de expansión (Covert Ops, Counterstrike y The Aftermath), y muchas características y mejoras adicionales.

La serie Command & Conquer ayudó a asentar los cimientos del género RTS en 1995 con el lanzamiento Command & Conquer: Tiberium Dawn, presentando innovadoras mecánicas de facciones y la creación de unidades asimétricas y árboles tecnológicos para ofrecer a los jugadores una experiencia altamente estratégica. Además de la jugabilidad, la serie rompió las barreras de la narrativa a través de sus icónicas escenas de video (FMV) presentando a Kane, el líder megalómano de The Brotherhood of Nod y uno de los villanos más reconocidos en la historia de los videojuegos. En Command & Conquer: Tiberian Dawn, la Tierra ha sido invadida por Tiberium y mientras la GDI (Iniciativa de Defensa Global) tiene como objetivo obtener el material, The Brotherhood of Nod busca aprovechar su poder; conflicto que llevará a ambas facciones a una guerra total. Command & Conquer: Red Alert se desarrolla en un universo alternativo donde la Unión Soviética se enfrenta a los Aliados en un divertido juego táctico de estrategia en tiempo repleto de acción.