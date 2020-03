Assassin’s Creed Odyssey gratis del 19 al 22 de marzo, en Xbox One, PlayStation4, y PC

Assassin’s Creed Odyssey gratis del 19 al 22 de marzo, en Xbox One, PlayStation4, y PC. Assassin’s Creed Odyssey, la última entrega de la galardonada franquicia de videojuegos, podrá jugarse de forma gratuita este fin de semana, del 19 al 22 de marzo, en Xbox One (incluyendo Xbox One X), PlayStation4, y PC. Los jugadores pueden precargar Assassin’s Creed Odyssey desde hoy mismo en PlayStation4 y Uplay.

Una buena forma de divertirse en casa pro el coronavirus. #yomequedoencasa. En tiempos de cuarentena y del COVID-19, viajar por la Grecia Clásica es una posibilidad real, pero solo a través del cine, la lectura, la fotografía o los videojuegos. Eso es precisamente lo que ofrece Assassin’s Creed Odyssey, la entrega más reciente de la saga de Ubisoft, que se podrá jugar de forma gratuita desde el 19 hasta el 22 de marzo (¡y que está de oferta!). La empresa confirma que todos los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y PC podrán disfrutar de la aventura por tiempo limitado. Los que no quieran perder tiempo, ya pueden iniciar la precarga en Uplay y en el sistema de Sony.

Assassin’s Creed: Odyssey es un videojuego de acción-aventura y RPG de acción desarrollado por Ubisoft Quebec.

Como sabéis, Assassin’s Creed Odyssey se ambienta en la Antigua Grecia durante el Siglo de Oro de Atenas, que vio uno de los períodos más conflictivos de la historia, la Guerra del Peloponeso. Los jugadores, encarnando a Alexios o a Kassandra, una mercenaria espartana proscrita, se embarcarán en una aventura épica que los sumergirá en un mundo abierto vivo y sistémico, en el que descubrirán la verdad acerca de su misterioso pasado y se convertirán en legendarios héroes griegos.

La historia de Alexios y Kassandra se desplegará al completo, pues Ubisoft ha explicado que todo el contenido del juego principal estará disponible. Además, el progreso guardado se mantendrá y podrá trasladarse al juego final.

Durante el free weekend los jugadores tendrán acceso a todo el contenido del juego principal*. Además, al jugar a Assassin’s Creed Odyssey durante este período, todos los jugadores desbloquearán el conjunto de Ezio romano en Ubisoft Club.

¿A qué hora empieza y acaba?

Europa y Oriente medio:

PS4 y Xbox One 19 de marzo a las 8:00 horas (CET), 23 de marzo hasta las 18:00 horas (CET)

PC: 19 de marzo a las 12:00 horas (CET), 23 de marzo hasta las 17:00 (CET)

América

PS4 y Xbox One 19 de marzo a las 0:00 horas (PDT), 23 de marzo hasta las 10:00 horas (PDT)

PC: 19 de marzo a las 4:00 horas (PDT), 23 de marzo hasta las 9:00 horas (PDT)

El título, desarrollado por Ubisoft Quebec, se lanzó a la venta en octubre de 2018, aunque el estudio ha trabajado para dotar al producto de nuevo contenido durante meses. Además de las historias gratuitas y de los modos adicionales, el argumento principal se amplió con dos nuevos arcos argumentales, lanzados de forma episódica y ya completos.

Si necesitáis saber más sobre Assassin’s Creed Odyssey y este free weekend, podéis visitar: assassinscreed.com.