Desde PlayStation España comparten con nosotros Explora PlayStation VR Agosto 2018, la noticia enfocada exclusivamente en el extenso catálogo de PlayStation VR (PS VR) que incluye información sobre las principales novedades, los mejores videojuegos, las experiencias más inmersivas y las joyas ocultas del amplio abanico de títulos que se pueden disfrutar en el dispositivo de realidad virtual de PlayStation 4.

Este mes queremos destacar las principales novedades ya lanzadas o que lo harán próximamente este mes de agosto. En este sentido, destacan especialmente dos importantes novedades: Firewall Zero Hour, shooter en primera persona que mezcla acción táctica y estrategia que llegará el próximo 29 de agosto; y Track Lab, un espacio de creación musical lleno de posibilidades en exclusiva para PlayStation VR cuyo lanzamiento será mañana día 22.

Además, los usuarios de PS VR pueden ya disfrutar también de otras interesantes novedades lanzadas este mes como el título musical Electronauts, el videojuego de puzles PieceFall VR, la experiencia 100% gratuita de We Happy Few: Uncle Jack Live VR o la demo del videojuego de aventura y terror Transference: The Walter Case, entre otros títulos.

Por otra parte, coincidiendo con los 3 millones de Playstation VR vendidas, este mes los usuarios de PlayStation Plus podrán descargar sin coste adicional Here they Lie, el siniestro título de realidad virtual para PlayStation.