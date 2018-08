La copias de seguridad de Whatsapp en Android no ocuparán espacio en Google Drive desde el 12 de noviembre

Las copias de seguridad de WhatsApp en Android, que se realizan a través del servicio Google Drive e incluyen todas las fotos, mensajes de texto, vídeo y notas de audio que nos enviamos a través del servicio de mensajería, pueden llegar a acumular varios gigas de almacenamiento en la nube de Google Drive.

Gracias a un nuevo acuerdo entre WhatsApp y Google, las copias de seguridad de WhatsApp ya no contarán a efectos de la cuota de almacenamiento en Google Drive. No obstante, las copias de seguridad de WhatsApp que no se hayan actualizado desde hace más de un año se eliminarán automáticamente de Google Drive. Es decir las copias dejarán de contar en el espacio libre total del servicio de almacenamiento en la nube de Google.

La política entrará en vigor para todos los usuarios el 12 de noviembre del 2018, pero es posible que algunos puedan disfrutar de esta ventaja antes de dicha fecha. Esta novedad llegará a partir de hoy progresivamente a los usuarios de WhatsApp para Android, aunque no será hasta el 12 de noviembre que se completará el despliegue para afectar a todo el mundo por igual.

Para evitar la pérdida de sus copias de seguridad, recomendamos a los usuarios que realicen una copia de seguridad manual de WhatsApp antes del 12 de noviembre del 2018.

Acciones recomendadas

Comprueba que tu cliente de WhatsApp para Android cuenta con una copia de seguridad. Si quieres actualizar las copias de seguridad actuales, haz una copia de seguridad manual de tu cliente de WhatsApp antes del 30 de octubre del 2018.

La aplicación de mensajería perteneciente a Facebook recomendó realizar una copia de respaldo manual de los datos de WhatsApp antes de que comience el cambio para evitar perdidas

Para realizar la copiad de todas las conversaciones en Android, el proceso requiere ir dentro de la app a Menú -> Ajustes –> Chats -> Copia de seguridad. Elegir la opción de Google Drive y seleccionar la frecuencia (diaria, semanal o mensual) con la que queremos guardar o iniciar una nueva copia de seguridad en ese momento.

Es necesario elegir la cuenta de Google en la que queremos almacenar las copias de seguridad y seleccionar qué tipo de conexión usaremos para las copias: red móvil o señal WiFi.

Esto solo afectará a los usuarios de WhatsApp para Android. Eso se debe a que, en iOS, el sistema operativo de los teléfonos iPhone, no usa Google Drive sino iCloud para realizar las copias de seguridad.