Juegos gratis con tu suscripción PlayStation Plus – Agosto 2018. Como cada mes, PlayStation Plus viene cargado de novedades y ventajas exclusivas para sus suscriptores. Los ‘Juegos del mes’ de agosto incluyen Mafia 3, un intenso sandboxambientado en la ciudad de New Bordeaux, la Nueva Orleans de 1968 reinventada, un vasto mundo abierto controlado por mafiosos y repleto de detalles y sonidos que trasladarán al jugador a la época; y Dead by Deadlight, título multijugador asimétrico 4 contra 1 en el que uno de los jugadores adopta el rol de despiadado asesino mientras que los demás juegan como supervivientes que tratan de escapar y no ser capturados, torturados y asesinados.

Además, durante este mes regresan PlayStation Plus Bonus con dos juegos adicionales que podrán descargar sin coste los suscriptores del servicio: Saber es Poder™, el divertido party-quizz de PlayLink™, la categoría de videojuegos sociales exclusiva de PlayStation® que permite a los jugadores utilizar su móvil o tablet como mando; y Here they Lie, un siniestro título de terror para PlayStation VR donde el jugador explorará una ciudad monocromática de pesadilla repleta de siniestras criaturas.

Por otra parte, de forma exclusiva para España y Portugal, los usuarios de PlayStation Plus podrán disfrutar de Drawfigthers, desarrollado por el estudio español Wildbit Studios dentro del programa PlayStation®Talents. Un título de combate por turnos que hace uso de la innovadora tecnología RTSE que permite dibujar al jugador su propio luchador para convertirlo en un personaje 3D dentro del propio juego.

En cuanto a PlayStation®3, este mes de julio estarán disponibles para su descarga sin coste adicional los videojuegos Bound By Flame ySerious Sam 3: BFE, mientras que los usuarios de PlayStation® Vita podrán disfrutar de Draw Slasher y Spacehulk.

Por otra parte, PlayStation®Plus Rewards trae de nuevo ofertas y descuentos exclusivos a sus usuarios. Durante el mes de agosto, los suscriptores podrán beneficiarse de un 50% de descuento en todos los productos de la tienda de ropa y complementos Steve. Además, también contarán con la promoción 2×1 en las gafas de sol Northweek (salvo ediciones especiales o productos con otro tipo de promoción/ descuento ya aplicado).

Los eSports están más presente que nunca y en PlayStation League continúan las competiciones de títulos como FIFA 18, Rocket League o Gran Turismo Sport con fantásticos premios. Rankings mensuales, torneos PlayStation Plus Challenges o copas especiales te esperan en nuestra plataforma para que no pierdas el tren de la competición virtual y puedas alcanzar tu sueño jugando a tus videojuegos favoritos de PlayStation 4.