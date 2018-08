Destiny 2: Los Renegados – Colección Legendaria. Las cuatro aventuras en una colección legendaria. Disponible el 4 de septiembre. Experimenta la expansión más relevante con Destiny 2: Los Renegados

Madrid – Bungie, High Moon Studios y Activision, una propiedad subsidaria de Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), anuncian que Destiny 2: Los Renegados – Colección Legendaria se lanzará en todo el mundo el 4 de septiembre, ya disponible para su reserva. Destiny 2: Los Renegados – Colección Legendaria ofrecerá una experiencia completa, otorgando a los jugadores acceso a todo el contenido premium de Destiny 2 y a las actualizaciones realizadas hasta la fecha, y disponible para las plataformas PlayStation 4, la familia Xbox One incluyendo Xbox One X, y PC. La versión para PC estará disponible exclusivamente en Battle.net, la célebre plataforma de juegos online de Blizzard Entertainment.

Destiny 2: Los Renegados – Colección Legendaria incluye Destiny 2, Destiny 2 Expansión I: La Maldición de Osiris, Destiny 2 Expansión II: El Estratega, y Destiny 2: Los Renegados, la expansión más completa y relevante de la experiencia Destiny 2 hasta la fecha. En el lanzamiento, la Colección Legendaria también incluirá un potenciador de personaje que permitirá a los jugadores disfrutar directamente de la última aventura, Los Renegados. Para aquellos que quieran disfrutar de Destiny 2 y sus expansiones actuales de forma inmediata, la opción de pre-compra de la Colección Legendaria digital incluye la posibilidad de disfrutar del juego de forma inmediata.

En Los Renegados, los jugadores se tomarán la justicia por su mano buscando venganza por el mentor caído, Cayde-6. En el transcurso de esta aventura, tendrán la oportunidad de explorar nuevas regiones, desbloquear nuevas habilidades, hacerse con un gran arsenal de armas nuevas y poderosas, y descubrir secretos insomnes olvidados. Los jugadores que pre-compren Destiny 2: Los Renegados – Colección Legendaria en el día de hoy, recibirán una serie de recompensas para conmemorar a uno de los personajes más memorables del juego, Cayde 6. El Alijo Excepcional de Cayde incluye diseño excepcional Última mano para As de picas, nave excepcional Reina de corazones, gesto excepcional Duelo y shaders para armadura Sombras de Cayde 6.

“Perfecto para los jugadores que se unen al universo de Destiny 2, o para los veteranos que buscan vengar a Cayde-6, la Colección Legendaria brinda acceso a los jugadores a todo el increíble contenido de Destiny 2, en un solo lugar”, ha indicado Byron Beede, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Destiny, en Activision. “Con secretos por descubrir, y una caza épica en el frente, Destiny 2: Los Renegados es un gran capítulo para sumergirse en la historia de Destiny”.

También está disponible Destiny 2: Los Renegados – Colección Completa, que ofrece la experiencia de Destiny 2: Los Renegados para jugadores nuevos y veteranos, e incluye el Pase Anual* de Destiny 2: Los Renegados. Ofreciendo a los jugadores más de lo que desean con mayor frecuencia, el Pase Anual incluirá oleadas regulares de nuevo contenido. Los propietarios del Pase Anual tendrán acceso a tres lanzamientos premium: Black Armory, que llegará en invierno de 2018, Joker’s Wild, en la primavera de 2019, y Penumbra, en verano de 2019.

Destiny 2: Los Renegados – Colección Legendaria y Destiny 2: Los Renegados – Colección Completa, cuentan con una clasificación PEGI 16+. Durante el lanzamiento, los jugadores de PlayStation tendrán acceso a contenido exclusivo de Los Renegados, que incluye una nave exclusiva, un arma exótica, un set de equipamiento y un asalto, por tiempo limitado hasta al menos otoño de 2019. Más información acerca de la Colección Legendaria y de la Colección Completa disponible en http://destinythegame.com/buy?section=collection.

Para más información sobre el juego, visita www.DestinyTheGame.com