NotebookLM: Casos de medios que usan la herramienta en sus redacciones

Únete a la conversación con dos medios líderes que contarán cómo han ido transformando el trabajo en sus redacciones, mientras seguimos explorando cómo esta herramienta, potenciada con inteligencia artificial y que permite analizar, resumir y crear contenidos, tiene nuevas actualizaciones como personalizar la ventana del chat.

Lisandro Guzmán, de La Voz en Argentina, y Enrique A. Gómez, de Grupo AM en México, estarán con nosotros para compartir cómo han implementado el uso de NotebookLM, cómo ha sido la experiencia y qué resultados han tenido.

Qué es NotebookLM

La empresa Google Labs presentó NotebookLM en julio de 2023 como un cuaderno de investigación potenciado por inteligencia artificial, que actúa como un asistente personalizado para analizar, organizar y generar conocimiento a partir de los documentos que el usuario aporta. blog.google

Según Google, su gran diferencia frente a herramientas de IA tradicionales es que NotebookLM se «base» en las fuentes que tú subes, permitiendo que las respuestas estén directamente fundamentadas en esos documentos.

Principales características y funcionamiento

Permite subir diversos tipos de materiales como PDFs, documentos de Google (Docs, Slides), URLs web, vídeos de YouTube (cuando disponen de transcripción) e incluso archivos de audio. Wikipedia

Una vez cargadas las fuentes, puedes preguntarle al sistema: genera resúmenes automáticos, mapas conceptuales, guías de estudio, líneas de tiempo o audio-resúmenes (“Audio Overviews”) que repasan el contenido en forma de podcast conversacional.

Para usuarios empresariales o educativos, existe la versión NotebookLM Enterprise que incorpora controles de cumplimiento, entorno de datos corporativos, mayor número de fuentes y capacidades ampliadas para equipos.

Desde principios de 2025 ya está disponible como servicio central dentro de Google Workspace para empresas, lo que indica que Google apuesta por su integración en flujos profesionales.

Impacto, ventajas y limitaciones

Ventajas:

Facilita el manejo de grandes volúmenes de información dispersa (como artículos, presentaciones, vídeos) para extraer conclusiones, ahorrar tiempo y potenciar el aprendizaje o el análisis.

Al estar “anclado” a tus propias fuentes, en teoría ofrece respuestas más verificables que un modelo de IA que simplemente busca en internet.

Buena funcionalidad para entornos educativos, de investigación o de empresa que necesitan colaborar, compartir conocimientos y documentar procesos de forma más eficiente.

Limitaciones:

Aunque reduce los riesgos de “alucinaciones” (respuestas inventadas) al basarse en las fuentes propias, no elimina totalmente el riesgo. Se recomienda siempre verificar las respuestas con los documentos originales.

Su efectividad depende de la calidad, relevancia y cantidad de las fuentes que subas; si los documentos están incompletos o mal estructurados, las respuestas pueden quedar limitadas.

Algunas funciones avanzadas pueden estar reservadas a versiones de pago o niveles empresariales.

Contexto de adopción

Desde su lanzamiento inicial como experimento en Google Labs, NotebookLM se ha ido ampliando a entornos empresariales y educativos, demostrando un crecimiento constante en uso.

Por ejemplo, ya se utiliza para que equipos de ventas, marketing o formación suban sus manuales, estudios de mercado, presentaciones y luego generen resúmenes ejecutivos o preguntas clave para sus reuniones.

Conclusión

NotebookLM representa un paso significativo en la evolución de herramientas de IA orientadas a la gestión del conocimiento personal y corporativo. Su propuesta de valor reside en convertir los materiales que ya tienes (documentos, vídeos, presentaciones) en un “asistente” que te ayuda a extraer, entender y reutilizar la información. Para quienes investigan, estudian o gestionan información compleja, puede ser un aliado muy potente. Al mismo tiempo, como toda herramienta de IA, exige un uso crítico, buen diseño de las fuentes y verificación de los resultados.

FAQ – Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es exactamente NotebookLM?

R: Es una aplicación de inteligencia artificial de Google que actúa como asistente de investigación o toma de notas avanzado. Permite subir tus propios documentos, vídeos o enlaces y luego genera resúmenes, contesta preguntas y organiza la información basada en esas fuentes.

P: ¿Cómo se diferencia de otros modelos de lenguaje como ChatGPT o Gemini?

R: La diferencia clave es que NotebookLM está “enraizado” en tus documentos, mientras que modelos generales suelen trabajar con datos extensos de internet. Esto permite que NotebookLM entregue respuestas que pueden citar directamente las fuentes que subiste.

P: ¿Qué tipo de archivos puedo subir?

R: Puedes subir archivos PDF, Google Docs/Slides, textos/Markdown, URLs web, vídeos de YouTube públicos (con transcripción) y también posiblemente archivos de audio e imágenes, según soporte.

P: ¿Está disponible para empresas y colegios?

R: Sí. Existe la versión personal y la versión empresarial (“Enterprise”) que incluye mayores controles de cumplimiento, entorno seguro dentro de Google Cloud, y límites ampliados de uso.

P: ¿Los datos que subo se usan para entrenar el modelo de Google?

R: Según Google, no utilizan los datos que subas a NotebookLM para entrenar sus modelos. Tus fuentes permanecen privadas a menos que decidas compartir un cuaderno.

P: ¿Cuándo me conviene usar NotebookLM?

R: Es útil cuando tienes una colección de documentos o materiales (artículos, presentaciones, vídeos) sobre un tema y quieres extraer insights, resumir, preparar guías de estudio o generar preguntas clave. También para equipos que gestionan mucho contenido interno y necesitan que sea navegable y comprensible.

P: ¿Tiene algún coste?

R: Hay versiones gratuitas o incluidas dentro de Google Workspace, y versiones con mayor capacidad y funcionalidades que probablemente impliquen pago o plan empresarial.

P: ¿Tiene limitaciones que debería conocer?

R: Sí. Aunque es más fiable que algunos modelos genéricos al usar fuentes propias, sigue siendo una IA y puede generar respuestas incompletas o con sesgos. La calidad del resultado depende mucho de cómo y qué tan bien estructuradas estén las fuentes que subes.