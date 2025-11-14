Red Dead Redemption llega a Netflix, iOS, Android, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 el 2 de diciembre

Red Dead Redemption y Undead Nightmare llegarán a los dispositivos móviles más recientes y a las consolas de la generación actual por primera vez el 2 de diciembre, con mejoras gratuitas, progreso transferible y una serie de optimizaciones, como:

iOS y Android: controles adaptados para una experiencia perfecta en móvil y mucho más.

Los miembros de Netflix también podrán descargar y jugar estas versiones como parte de su suscripción.

PS5 y Xbox Series X|S: experiencia fluida a 60 fotogramas por segundo, con una calidad de imagen mejorada, compatibilidad con HDR y resoluciones de hasta 4K.

Nintendo Switch 2: compatibilidad con DLSS, HDR, control mediante ratón y la misma fluidez de juego a 60 fotogramas por segundo en alta resolución.

Actualizaciones gratuitas en PS5, Xbox Series X|S y Switch 2 para los actuales propietarios de las versiones de PS4 y Nintendo Switch, así como de la versión digital retrocompatible de Xbox One.

Las nuevas versiones de consola también estarán disponibles en la biblioteca de juegos de GTA+ y el catálogo de juegos de PlayStation Plus el 2 de diciembre.

Consulta todos los detalles en la publicación del Rockstar Newswire .

Actualizaciones y mejoras para las consolas actuales

Los jugadores de PS5 y Xbox Series X|S disfrutarán de una experiencia fluida a 60 fotogramas por segundo, calidad de imagen mejorada, compatibilidad con HDR y resoluciones de hasta 4K. En Nintendo Switch 2, hemos aprovechado al máximo este nuevo hardware con compatibilidad con DLSS, HDR, controles de ratón y la misma jugabilidad fluida a 60 fotogramas por segundo en alta resolución.

Actualizaciones gratuitas en PS5, Xbox Series y Switch 2

Los actuales propietarios de la versión para PS4, Nintendo Switch o la versión digital retrocompatible para Xbox One podrán actualizarla digitalmente de forma gratuita. Quienes tengan la versión de PS4 podrán usar sus datos guardados de PS4 para continuar donde lo dejaron, y los jugadores de Switch 2 podrán continuar con sus datos guardados de la anterior consola Nintendo Switch.

Estas nuevas versiones para consolas —creadas en colaboración con Double Eleven y Cast Iron Games— también estarán disponibles en la Biblioteca de Juegos de GTA+ y en el Catálogo de Juegos de PlayStation Plus el 2 de diciembre.

Para obtener más información sobre Red Dead Redemption, visita el sitio web oficial .