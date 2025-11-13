Anno 117: Pax Romana, un título ambientado en plena cúspide del Imperio romano que ya está disponible

La veterana saga de construcción y estrategia de Ubisoft Mainz da un giro audaz con Anno 117: Pax Romana, un título ambientado en plena cúspide del Imperio romano que ya está disponible para múltiples plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect) y servicios en la nube como Amazon Luna y GeForce Now.

En esta entrega, Ubisoft plantea la experiencia más ambiciosa que la franquicia ha ofrecido hasta la fecha, combinando el legado de la serie con novedades relevantes. A continuación, desgranamos qué aporta Anno 117: Pax Romana, qué puntos brillan, cuáles podrían generar controversia o mejora, y por qué merece la atención del aficionado al género. Puedes comprarlo en Amazon

1. Contexto y ambientación histórica

El subtítulo “Pax Romana” remite a ese periodo de relativa paz y prosperidad en el Imperio romano (aproximadamente desde el reinado de Trajano en 117 d.C.). El juego nos sitúa en el año 117 d.C., con lo cual se sitúa claramente en un momento simbólico: el punto álgido del dominio romano. (Wikipedia)

Eso tiene dos consecuencias importantes:

Ambientación estética e histórica : la arquitectura, el urbanismo, la cultura, la religión y la organización social del Imperio están presentes como marco de referencia para la jugabilidad.

: la arquitectura, el urbanismo, la cultura, la religión y la organización social del Imperio están presentes como marco de referencia para la jugabilidad. Oportunidad de innovación dentro de la saga: La serie Anno 1800 fijó unas bases de construcción y estrategia modernas; con Anno 117 se retrocede aún más en el tiempo, lo que permite explorar nuevas dinámicas (por ejemplo la romanización frente a tradiciones locales). (Wikipedia)

Desde el anuncio en junio de 2024, Ubisoft Mainz prometía que este sería el “experiencia de juego romana como nunca antes” (según declaraciones citadas) y entregó detalles sobre la ambientación: la elección entre provincias de partida (Latio o Albión) y la dualidad cultural entre romanos y celtas.

Por tanto, el juego aparece con una ambientación cuidada, tanto para veteranos de la saga como para nuevos jugadores que se sientan atraídos por la temática del antiguo Imperio romano.

2. Mecánicas y modo de juego: novedades y fundamentos

2.1 Estructura de juego

Según la nota de prensa oficial, el juego ofrece dos modos principales:

Modo Narrativo (Campaña) : el jugador asume el papel de un gobernador romano, pudiendo elegir entre dos personajes: Marcus (joven varón) o Marcia (joven mujer) que intentan asumir responsabilidades en tiempos de inestabilidad política. Las decisiones que tomen afectarán a sus ciudadanos y al dominio romano.

: el jugador asume el papel de un gobernador romano, pudiendo elegir entre dos personajes: Marcus (joven varón) o Marcia (joven mujer) que intentan asumir responsabilidades en tiempos de inestabilidad política. Las decisiones que tomen afectarán a sus ciudadanos y al dominio romano. Modo Sandbox: libertad amplia para construir, gobernar y decidir el estilo de dominio: escogiendo provincia de inicio (Latio o Albión), definiendo creencias/divinidades, equilibrando paz o guerra, cultura local o imposición romana.

Esto ya marca un enfoque algo híbrido: la narrativa con peso propio, junto con un sandbox amplio para personalización.

2.2 Novedades mecánicas

Los análisis y avances señalan varias de las mecánicas nuevas o revisadas que hacen que Anno 117 no sea una mera “iteración” más, sino que incorpora ajustes significativos. Entre ellas:

Posibilidad de construir en diagonal , lo que rompe con la rigidez del “grid” ortogonal clásico de la saga. (Polygon).

, lo que rompe con la rigidez del “grid” ortogonal clásico de la saga. (Polygon). Edificios de producción con zonas de influencia locales : afectan a los edificios vecinos con bonificaciones o penalizaciones, lo que añade un componente estratégico de ubicación. (Polygon).

: afectan a los edificios vecinos con bonificaciones o penalizaciones, lo que añade un componente estratégico de ubicación. (Polygon). Elección de cultura/divinidad: en la provincia de Albión, los jugadores pueden decidir si abrazan tradiciones celtas o imponen la romanización, lo que afecta necesidades de los ciudadanos, creencias y vías de expansión (nota de prensa).

Ruta de desarrollo dual: el jugador puede orientarse hacia el poder militar o hacia el crecimiento económico y cultural, lo que abre varios estilos de juego. (Wikipedia).

Sistema de gobernación social: la gestión de ciudadanos, estratos, necesidades, creencias y divinidades actúa como centro de la experiencia. Esto ya era una marca de la saga, pero se ve reforzado aquí.

2.3 Plataformas y edición

El juego está disponible en múltiples plataformas (PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows PC —Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect—, Amazon Luna, GeForce Now, Blacknut) según el comunicado oficial.

Las ediciones son:

Standard Edition : juego base disponible por 59,99 € (PC, PS5, Xbox S/X).

: juego base disponible por 59,99 € (PC, PS5, Xbox S/X). Gold Edition : incluye juego base + Year 1 Pass (con tres DLC anunciados) por 89,99 €.

Los DLC del Year 1 Pass son: Profecías cinéreas: Expansión de Latio con nueva isla, desastre volcánico, divinidad a consagrar. El Hipódromo: Monumento mayor inspirado en el Circo Máximo: carreras de cuadrigas, especialistas nuevos. Auge del delta: Nueva provincia con desiertos y delta fértil, ciudadanos con creencias egipcias, expansión de influencia romana.

: incluye juego base + Year 1 Pass (con tres DLC anunciados) por 89,99 €. Los DLC del Year 1 Pass son:

2.4 Valoración crítica inicial

Los primeros análisis coinciden en que se trata de un juego sólido para amantes del género. Por ejemplo:

En Metacritic, la versión PC alcanza un “Generally Favorable” con score 84 (44 reseñas) según la ficha.

La web TechRadar destaca que aunque no revoluciona la fórmula, es “altamente adictivo” y que su curva de aprendizaje merece la pena.

MeriStation (versión española) lo describe como “un excelente juego de estrategia y gestión” aunque critica que las decisiones de la campaña no tienen impacto muy relevante.

En foros de jugadores, por ejemplo en Reddit, hay comentarios como:

“117 is absolutely amazing already.”

Lo que sugiere un recibimiento entusiasta, aunque no exento de matices.

3. Profundizando: qué funciona bien y qué podría mejorar

3.1 Aspectos que brillan

Ambientación visual y sonora : se aprecia un alto nivel de detalle en la recreación del Imperio romano y de las provincias (Latio, Albión). Además, la banda sonora original (compuesta por Dynamedion) ofrece actuaciones orquestales con instrumentos históricos, lo que refuerza la inmersión (según nota de prensa).

: se aprecia un alto nivel de detalle en la recreación del Imperio romano y de las provincias (Latio, Albión). Además, la banda sonora original (compuesta por Dynamedion) ofrece actuaciones orquestales con instrumentos históricos, lo que refuerza la inmersión (según nota de prensa). Sistema de construcción revisado : la libertad de colocación (diagonales), la influencia de edificios vecinos y la cultura/divinidad generan una profundidad estratégica mayor.

: la libertad de colocación (diagonales), la influencia de edificios vecinos y la cultura/divinidad generan una profundidad estratégica mayor. Accesibilidad para nuevos jugadores : varios análisis destacan que, a pesar de su complejidad, es una buena puerta de entrada al género gracias a una curva bien planteada.

: varios análisis destacan que, a pesar de su complejidad, es una buena puerta de entrada al género gracias a una curva bien planteada. Modos de juego variados : la dualidad campaña + sandbox asegura que tanto jugadores que buscan historia como aquellos que prefieren crear su propio imperio tengan cabida.

: la dualidad campaña + sandbox asegura que tanto jugadores que buscan historia como aquellos que prefieren crear su propio imperio tengan cabida. Contenido post-lanzamiento ya anunciado: la estructura con Year 1 Pass y DLC permite mantener el interés a medio plazo, lo que es relevante en un género que vive de la rejugabilidad.

3.2 Puntos de mejora o cautela

Impacto limitado de decisiones en campaña : según MeriStation, aunque la campaña es buena, las decisiones tomadas por los personajes (Marcus/Marcia) no generan variantes sustanciales en lo jugable o narrativo.

: según MeriStation, aunque la campaña es buena, las decisiones tomadas por los personajes (Marcus/Marcia) no generan variantes sustanciales en lo jugable o narrativo. Combate o conflicto menos desarrollado : algunos análisis señalan que el combate (militar/naval) queda un poco detrás frente al núcleo de construcción y economía. (MeriStation)

: algunos análisis señalan que el combate (militar/naval) queda un poco detrás frente al núcleo de construcción y economía. (MeriStation) Ambiente más relajado de lo esperado para algunos jugadores : Por ejemplo, PC Gamer apunta que en ciertos momentos el ritmo se vuelve tan tranquilo que puede parecer que “podrías dejarlo desatendido y volver sin que nada haya cambiado”.

: Por ejemplo, PC Gamer apunta que en ciertos momentos el ritmo se vuelve tan tranquilo que puede parecer que “podrías dejarlo desatendido y volver sin que nada haya cambiado”. Contenido de inicio quizá limitado para jugadores hardcore: aunque el modo sandbox es amplio, algunos expertos opinan que les gustaría aún más variedad en regiones y civilizaciones desde el inicio.

En resumen: Anno 117: Pax Romana cumple muy bien en el nivel de construcción/gestión y ambientación; los aspectos narrativos o bélicos no parecen tan potentes como los de gestión, lo que no es necesariamente un defecto, si tu interés principal es construir y expandir.

4. Estrategias para jugar y recomendaciones

Si estás pensando en adentrarte en Anno 117: Pax Romana, aquí van algunas sugerencias (pro-usuario) para sacarle el máximo partido:

Escoge la provincia que más se alinee con tu estilo : Si prefieres empezar “desde casa” en la parte central del Imperio, Latio puede ser más seguro. Si te gusta el reto, ir a Albión (más salvaje, culturalmente diferente) puede aportar desafío. (Nota de prensa)

: Si prefieres empezar “desde casa” en la parte central del Imperio, Latio puede ser más seguro. Si te gusta el reto, ir a Albión (más salvaje, culturalmente diferente) puede aportar desafío. (Nota de prensa) Define desde el inicio tu estilo : Decide si quieres orientarte hacia la economía/producción o hacia el poder/militar; la estrategia será distinta.

: Decide si quieres orientarte hacia la economía/producción o hacia el poder/militar; la estrategia será distinta. Aprovecha la libertad de construcción : Experimenta con la colocación en diagonal, y con edificios de producción que afectan a los vecinos: no solo la cadena de recursos, también la ubicación espacial cuenta.

: Experimenta con la colocación en diagonal, y con edificios de producción que afectan a los vecinos: no solo la cadena de recursos, también la ubicación espacial cuenta. Invierte en la cultura/divinidad : Aprovechar las mecánicas de creencias y las diferencias culturales entre romano/celta puede marcar la diferencia en tu imperio.

: Aprovechar las mecánicas de creencias y las diferencias culturales entre romano/celta puede marcar la diferencia en tu imperio. No subestimes el sandbox : Una vez hayas completado la campaña (15-20 horas estimadas según análisis), el modo libre puede darte decenas o centenares de horas si te engancha la gestión detallada.

: Una vez hayas completado la campaña (15-20 horas estimadas según análisis), el modo libre puede darte decenas o centenares de horas si te engancha la gestión detallada. Ten en cuenta la curva de aprendizaje : Si eres nuevo en la saga, puede que al principio parezca lenta la progresión, pero la recompensa de ver tu ciudad crecer es elevada (según TechRadar)

: Si eres nuevo en la saga, puede que al principio parezca lenta la progresión, pero la recompensa de ver tu ciudad crecer es elevada (según TechRadar) Mantente atento a los DLC: Si la experiencia te gusta, valorar la Gold Edition o los DLC del Year 1 Pass puede extender la vida útil del juego con nuevas provincias, monumentos y eventos especiales.

5. ¿Por qué este juego importa para el género?

El lanzamiento de Anno 117: Pax Romana podría marcar varios hitos para los aficionados de los city-builders y juegos de estrategia:

Contexto histórico inédito en la saga : Es la ambientación más temprana en la franquicia Anno. Esto abre nuevas posibilidades temáticas y mecánicas (por ejemplo, romanización, celtas, fe/divinidad) que no se habían explorado tan claramente antes. (Wikipedia).

: Es la ambientación más temprana en la franquicia Anno. Esto abre nuevas posibilidades temáticas y mecánicas (por ejemplo, romanización, celtas, fe/divinidad) que no se habían explorado tan claramente antes. (Wikipedia). Mejora en la accesibilidad sin perder profundidad : Muchos juegos del género tienden a volverse opacos para nuevos jugadores. Según los análisis, Anno 117 consigue equilibrar muy bien la curva de entrada.

: Muchos juegos del género tienden a volverse opacos para nuevos jugadores. Según los análisis, Anno 117 consigue equilibrar muy bien la curva de entrada. Refuerzo del “modo libre” como columna vertebral : Aunque la narrativa importa, el sandbox ofrece la verdadera vida útil para los jugadores que disfrutan construir sin restricciones.

: Aunque la narrativa importa, el sandbox ofrece la verdadera vida útil para los jugadores que disfrutan construir sin restricciones. Mayor énfasis en la personalización del imperio : Con opciones culturales, divinas, elección de ruta (económica/militar), el juego da libertad al jugador para definir su propio estilo.

: Con opciones culturales, divinas, elección de ruta (económica/militar), el juego da libertad al jugador para definir su propio estilo. Potencial de comunidad/modding: Aunque no está explorado en profundidad en las fuentes consultadas, la franquicia Anno históricamente ha tenido comunidades activas; el nuevo sistema podría facilitarlo. (Wikipedia sugiere juego modular y soporte para mods).

En definitiva, estamos ante un título que puede consolidar la relevancia del género de construcción de ciudades en 2025-2026, especialmente para quienes busquen una experiencia rica en detalles, ambientación y libertad de diseño.

6. Conclusión: una apuesta sólida para gobernar Roma

Si tuviera que resumir en pocas líneas la esencia de Anno 117: Pax Romana, diría que es un juego que te invita a ponerte las sandalias del gobernador romano, diseñar una ciudad, dirigir ciudadanos, satisfacer culturas, equilibrar recursos y expandir tu influencia — y lo hace con elegancia, fluidez y profundidad. Aunque no revoluciona radicalmente el género, sí eleva la saga Anno en varios frentes clave.

Para los fans de los juegos de construcción y estrategia, y para quienes sientan fascinación por la Antigua Roma, este título es una apuesta que merece atención. Por supuesto, si tu interés principal es el combate militar intenso o una campaña totalmente ramificada con múltiples finales distintos, quizá encuentres ciertos límites, pero si tu foco es la gestión, el urbanismo, el imperio y la cultura, la recompensa es alta.

La elección ahora es tuya: ¿serás un gobernador leal al Imperio romano o decidirás desafiarlo y expandir tus dominios en Albión? ¡La toga te espera!

Anno 117: Pax Romana no es una receta realmente nueva para la serie, pero es altamente adictiva: construí un imperio, fui a una fiesta y luego me exiliaron a Albion.

Tiene una curva de aprendizaje considerable y los diálogos no siempre son los más cautivadores, pero lo colocaría entre los mejores juegos de construcción de ciudades que he jugado últimamente. Me imagino fácilmente pasando horas jugando hasta altas horas de la noche, aumentando mi producción de recursos y transformando tierras en un imperio.

Sin embargo, requiere algo de tiempo para arrancar. Si lo que buscas es un juego que te enganche desde el primer momento, Anno 117 no sería mi primera recomendación. Necesita tiempo para que te atrape y te conquiste, pero cuando lo haga, te enganchará.

Os dejo la nota de prensa de Ubisoft CONVIÉRTETE EN UN GOBERNADOR ROMANO CON ANNO 117: PAX ROMANA, YA DISPONIBLE

FORJA TU PROPIA HISTORIA Y DISFRUTA DEL MEJOR JUEGO DE CONSTRUCCIÓN, AMBIENTADO EN EL AÑO 117 D.C.

Hoy, Ubisoft ha lanzado Anno 117: Pax Romana, uno de los juegos de estrategia ambientados en el Imperio romano más ambiciosos que se hayan hecho nunca. El título está disponible para PlayStation®5, Xbox Series X | S, Amazon Luna, Geforce Now, y Blacknut, además de para Windows PC (en Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect).

Anno 117: Pax Romana, desarrollado por Ubisoft Mainz, ofrece una experiencia de construcción de primera, que redefine el género. Por primera vez en la franquicia, los jugadores podrán elegir al personaje cuyo camino recorrerán en el modo narrativo Campaña: ¿será Marcus, un joven asediado por las dudas y escogido para probar su valía en un cargo plagado de decisiones difíciles, o Marcia, una joven que intenta tomar las riendas de su destino en tiempos de inestabilidad política? Como gobernador de Roma, tus elecciones afectarán a la vida de tus ciudadanos y redefinirán el significado del dominio romano.

En el modo Sandbox, los jugadores podrán personalizar la experiencia de construcción a su gusto, escogiendo la provincia inicial: el Lacio, cercana al corazón del imperio, o Albión, una provincia misteriosa y salvaje que ningún romano civilizado quiere pisar. Cada provincia cuenta con su propia cultura, divinidades y creencias. En Albión, ¿querrás abrazar las tradiciones celtas o imponer las ambiciones romanas? Escoge a tus divinidades, satisface las necesidades de tus ciudadanos y decide si quieres preservar la paz o enzarzarte en batallas militares por tierra y mar. Como gobernador romano, tú decides el coste de la paz.

La Standard Edition de Anno 117: Pax Romana, que incluye el juego base, está disponible por 59.99 € en PC, PlayStation®5 y Xbox Series X | S. La Gold Edition incluye el juego base, así como el Year 1 Pass, y está disponible por un precio de 89.99 € para PC, PlayStation®5 y Xbox Series X | S.

Los jugadores podrán descubrir nuevas expansiones y desafíos inolvidables en los tres DLC adicionales del Year 1 Pass:

En Profecías cinéreas , la región del Lacio se expande con nuevos espacios de asentamiento. Descubre la mayor isla de Anno 117: Pax Romana, en la que un desastre volcánico desafiará tu forma de gobierno. Al consagrar tus ciudades a una nueva divinidad, podrás reconfigurar tierras en tu beneficio y empezar a construir de nuevo.

, la región del Lacio se expande con nuevos espacios de asentamiento. Descubre la mayor isla de Anno 117: Pax Romana, en la que un desastre volcánico desafiará tu forma de gobierno. Al consagrar tus ciudades a una nueva divinidad, podrás reconfigurar tierras en tu beneficio y empezar a construir de nuevo. Construye El Hipódromo , el mayor monumento en la historia de la franquicia, inspirado en el famoso Circo Máximo. Entretiene a tus ciudadanos con emocionantes carreras de cuadrigas, aumenta tu prestigio como gobernador y da la bienvenida a nuevos especialistas a tus ciudades.

, el mayor monumento en la historia de la franquicia, inspirado en el famoso Circo Máximo. Entretiene a tus ciudadanos con emocionantes carreras de cuadrigas, aumenta tu prestigio como gobernador y da la bienvenida a nuevos especialistas a tus ciudades. Auge del delta, desbloquea una nueva provincia que abarca enormes desiertos y el fértil delta de un río. Gobierna sobre nuevos tipos de ciudadanos, con necesidades y creencias únicas, y equilibra la ambición romana con las tradiciones egipcias, expandiendo tu influencia al establecer nuevas divinidades y comandar nuevas unidades militares.

Junto con el lanzamiento del juego, los jugadores también pueden escuchar ya la banda sonora original completa del juego, compuesta por Dynamedion y disponible en todas las plataformas de música y YouTube. La banda sonora de Anno 117: Pax Romana da vida al Imperio romano con actuaciones orquestales de enorme fuerza e instrumentos históricos auténticos. Interpretado en vivo por una orquesta sinfónica completa, este disco ofrece una gran intensidad cinemática y riqueza emocional.

Para más información sobre Anno 117: Pax Romana, y para participar en futuras fases live, por favor, visita el sitio web anno-union.com

