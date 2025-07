Los SEO no ganamos para infartos. El modo AI llega a la caja de búsqueda de Google

El Modo IA se está desplegando para todos en EE.UU. Los SEO no ganamos para infartos. El modo AI llega a la caja de búsqueda de Google

El video anuncia que el “AI Mode” (modo de inteligencia artificial) está siendo desplegado para todos los usuarios en Estados Unidos.

Alienta a los espectadores: “Go ahead” (adelante), animando a probar esta nueva funcionalidad.

Hace referencia al canal de Google, con enlaces a sus redes sociales (X, TikTok), pero no incluye más detalles específicos del funcionamiento.

Google ha encendido las alarmas a los SEO y dentro de la industria tecnológica con el despliegue masivo del Modo IA (AI Mode) en su buscador, dirigido ahora a todos los usuarios en Estados Unidos. Se trata de una experiencia de búsqueda potenciada por inteligencia artificial generativa, similar en funcionalidad a ChatGPT, que promete respuestas conversacionales completadas con fuentes relevantes.

Este movimiento llega después de un período de prueba con los AI Overviews, resúmenes automáticos generados por IA en la parte superior de los resultados de búsqueda. Si bien esa herramienta suscitó críticas —incluso se llegó a recomendar pegamento en la pizza—, Google ha impulsado una evolución significativa con Modo IA, pretendiendo recuperar usuarios que se están migrando a plataformas externas como ChatGPT, Perplexity o Bing Chat.

¿Qué es exactamente el Modo IA?

Modo IA transforma una búsqueda tradicional en una experiencia conversacional. El usuario formula una pregunta, que es enviada al modelo de IA Gemini 2.5, entrenado por Google. Este modelo:

Descompone la consulta en varias subpreguntas. Recopila respuestas de distintas fuentes indexadas. Sintetiza una respuesta completa y coherente. Ofrece enlaces a recursos originales para consulta adicional.

El resultado es un bot de búsqueda integrado directamente en Google, similar a un ChatGPT dentro del propio buscador. Google ha enfatizado que el objetivo es ofrecer respuestas más naturales y contextuales, evitando que el usuario tenga que abrir múltiples pestañas. Sin embargo, esto implica que muchas veces el usuario no hace clic en los enlaces secundarios, planteando nuevos desafíos para editores y creadores de contenido.

Impacto en el tráfico web: los editores en jaque

El despliegue de Modo IA se superpone a los efectos ya disruptivos de AI Overviews, que causaron un efecto “zero‑click”: según datos de Ahrefs y Amsive, el CTR (tasa de clics) en resultados orgánicos ha caído hasta en un 37% en SERPs con resúmenes IA. Por lo que los medios de comunicación son los grandes perjudicados. Ya que su contenido ahora no siempre el usuarios llegua si encuatra la respuesta en Google.

Más alarmante aún: un estudio reciente revela que cerca del 60 % de las búsquedas en EE.UU. y la UE no resultan en ningún clic hacia las páginas fuente, ya que la respuesta se obtiene completa dentro del nuevo widget de IA.

Este fenómeno ha propiciado una creciente preocupación entre los medios. La News Media Alliance, que agrupa a grandes como The New York Times, CNN y The Guardian, advierte que Google estaría “robando contenido” y privando a las editoriales de su tráfico y monetización. Exigen medidas legales y regulaciones para evitar que el ecosistema informativo colapse.

Respuesta de Google y el lado positivo

Google reconoce los riesgos de desinformación y ha implementado salvaguardas. Por ejemplo:

Añade exoneraciones de responsabilidad para temas sensibles (salud, legal, financiero).

Su modelo Gemini 2.5 incluye advertencias al final de las respuestas: “Esto es solo para fines informativos. Para asesoramiento o diagnóstico médico, consulte a un profesional”.

Asegura que su precisión “está al nivel” de los fragmentos destacados tradicionales (featured snippets). Además, resaltan que los usuarios que finalmente visitan los sitios recomendados están más comprometidos, con tasas de conversión y tiempo en página superiores . No obstante, se reconoce que el descenso en los visitantes sigue siendo un problema para editores pequeños y medianos.

Riesgos de veracidad y sesgos

A pesar de mejoras, la IA aún incurre en errores críticos. Pruebas realizadas por WIRED revelaron que, en respuesta a “¿Ganaron los Giants?”, el Modo IA proporcionó una respuesta incorrecta. Además, incluyó afirmaciones sobre coeficientes intelectuales de países africanos basados en estudios desacreditados, patrimonio de grupos supremacistas.

Google ya había restringido AI Overviews en esas temáticas, pero la versión beta del Modo IA aún presenta fallos del mismo tipo. Google afirma que sigue optimizando Gemini, pero no puede garantizar la ausencia total de sesgos o inexactitudes.

Repercusiones legales y de competencia

A la sombra del juicio antimonopolio que enfrenta Google desde 2020 con el Departamento de Justicia de EE.UU., este nuevo modo refuerza los temores de abuso de poder. Google controla el 90 % del mercado de búsquedas y continúa firmando acuerdos exclusivos (ej. con Apple), consolidando su dominio.

Editor’s Alliance, entre otros, exige que las prácticas como el Modo IA sean objeto de regulación, advirtiendo un ecosistema digital dominado por un solo actor. Alegan que esto creará un campo de juego injusto, donde los generadores de contenido pierden visibilidad y sostenibilidad económica.

Estrategias para adaptarse: SEO 2.0

Ante este escenario, el SEO debe evolucionar. Según expertos, para aparecer como fuente en respuestas de IA, un contenido debe:

Mostrar experiencia, autoridad y confiabilidad (E‑E‑A‑T). Estar bien estructurado para permitir indexación y cita por modelos de IA. Incorporar metadatos (structured data). Brindar valor añadido o enfoque exclusivo que invite al usuario a visitar la fuente.

Esto coincide con las recomendaciones del consultor Harri Echeverría, que sugiere reforzar contenido original, profundizar en los temas y estructurar para IA.

Mirada al futuro: ¿Adiós al clic o encuentro mejorado?

El futuro apunta a una nueva era de búsqueda híbrida:

Para el usuario: respuestas rápidas, claras y conversacionales sin salir del buscador.

Para los editores: un desafío mayor para atraer al visitante, y redefinir la forma de distribuir valor en la web.

El éxito dependerá de alcanzar un equilibrio: si la IA se apoya en contenido de calidad —y lo atribuye correctamente—, podría incluso aumentar la visibilidad de fuentes destacadas. Pero si el Modo IA se convierte en un “filtro único” sin enlaces, el modelo actual de internet basado en tráfico compartido podría colapsar.

En reumen, el despliegue del Modo IA de Google representa una de las iniciativas más ambiciosas en IA generativa aplicada a la búsqueda. Es un paso lógico en su evolución para competir con ChatGPT, Perplexity y otros, pero trae consigo una ola de implicaciones:

Menos tráfico para editores , lo que puede erosionar sus ingresos.

Riesgos de desinformación y sesgos persistentes.

Presión regulatoria renovada para el dominio de Google en el mercado.

Transformación del SEO, que debe pasar de tecnicismos a estrategia de valor real e inclusión en IA.

Este escenario exigirá de los actores digitales —editores, empresas, reguladores— una gran capacidad de adaptación. El caos de hoy es la oportunidad de mañana para los que sepan interpretar y aprovechar este nuevo paisaje construido por la inteligencia artificial.

