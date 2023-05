Google implementa un filtro de temas relacionados en los resultados de búsqueda de escritorio

Google ahora está implementando la función de filtro de búsqueda de temas relacionados en los resultados de búsqueda de escritorio.

El filtro de temas relacionados se lanzó por primera vez en la búsqueda móvil en diciembre pasado. Ahora Google lo trae completamente a la búsqueda de escritorio.

Lo que parece. Aquí hay una captura de pantalla del nuevo menú de filtro, en comparación con la versión anterior.

Versión antigua:

Nueva versión:

Así es como se ve cuando filtra en estos filtros de temas relacionados con «explorar tema»:

Así es como se lanzó la versión móvil en diciembre de 2022:

Lo que dijo Google. Google publicó esta noticia en Twitter :

Last December, we made it easier on mobile to explore topics related to your search. Now this is available to all desktop users searching in English in the US. Related topics appear alongside filters at the top of the search results page. Here’s how it works. pic.twitter.com/Gff44kpgYH

— Google SearchLiaison (@searchliaison) May 12, 2023