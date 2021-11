SEO: Google lanza su core update de noviembre 2021

El momento más temido a final del año ha llegado: Google anunció de forma oficial una nueva actualización de su algoritmo, la core update de noviembre 2021. De acuerdo al tuit publicado en su cuenta Google Search Central, esta nueva actualización comenzó aproximadamente a las 11 a.m. EST (Eastern Standard Time), es decir aproximadamente a las 17:00 horas del miércoles 17 de noviembre en España pero no está finalizado.

Esta es la tercera actualización central que Google ha realizado este año: la anterior core update se realizó en julio de 2021 donde la web de AliExpress fue la ganadora y un poco antes se realizó la actualización de algoritmo en junio de 2021 donde perdieron posiciones los dicccionarios.

Tal como el gigante de internet anunció: «La core update de noviembre 2021 se está implementando en este momento. Como es habitual con estas actualizaciones, normalmente tardará entre una y dos semanas en implementarse por completo. Nosotros en las estadisticas el Search console no vemos flutuaciones en nuestro blog de Frikipandi. como pero tendremos que estar atentos a los próximos días

Later today, we are releasing a broad core update, as we do several times per year. It is called the November 2021 Core Update. Our guidance about such updates is here:https://t.co/0LAL28ueDq

