La Nintendo Switch es una de las consolas más populares del Nintendo. Su lanzamiento fue en 2017, mientras que la variante Lite llegó al mercado en 2019 y la OLED en 2021. Desde entonces, son cientos los títulos que se han lanzado para esta plataforma y millones los jugones que se conectan cada día. Sin embargo, y aunque sorprenda, la consola de Nintendo no permitía de forma nativa, conectar unos auriculares mediante bluetooth. Es decir que si quieres usar tu airpods de Apple te quedabas con las ganas.

Eso impide que puedas utilizarla con auriculares inalámbricos. Nintendo en su última actualización de frimware de hace unos meses permite poner auriculares bluetooth, sin embargo con muchas limitaciones, por ejemplo no sirve para el micrófono y algunas pegas más.

Por lo que en una de la carencia más importante, ya que muchos tenemos auriculares Bluetooth. UGReen llega al rescate de esa carencias.

La solución es sencilla y muy barata

Por suerte, podemos usar una serie de accesorios que habilitan a la consola para tener conectividad Bluetooth. Se trata de adaptadores que se conectan al puerto jack de 3.5mm y que hacen las veces de receptor Bluetooth. Un o de lo mejores es UGREEN Adaptador para Nintendo Switch.

¿Cómo conectar unos auriculares Bluetooth a la Nintendo Switch con el adaptador Ugreen?

El adaptador Bluetooth UGREEN es un gadget imprescindible para tu Nintendo Switch para tener Bluetooth en tu consola.

Si ya estás acostumbrado a usar auriculares Bluetooth con todos tus dispositivos como unos auriculares «>Hitune X5 de UGREEN o Airpods de Apple , el adaptador UGREEN es indispensable para ti. Se conecta al jack de 3.5 mm de tu Nintendo Switch y le añade conectividad Bluetooth 5.0

De esa forma, resuelve una limitación de serie muy importante de la consola para que puedas conectarle cualquier auricular o altavoz inalámbrico que tengas. El diseño es muy bionito y pega perfectamente con los colores azul y rojo de la consola. Ocupa muy poco espacio y queda muy bien con la consola



Permite la conexión simultánea y sin retardos de dos auriculares bluetooth y cuenta con tecnología Qualcomm aptX de baja latencia. Esta opción sí incorpora una batería de 120 miliamperios y pesa solo 13 gramos.

Usarlo es muy fácil: únicamente tienes que insertarlo en el conector para auriculares de la Switch y encenderlo manteniendo pulsado 3 segundos el único botón que trae. La primera vez entrará en modo emparejamiento (la luz parpadeará en azul y rojo), si no pulsa el botón dos veces seguidas para entrar en este modo. Luego, enciende tus auriculares Bluetooth y estos se conectarán automáticamente. Fácil y sencillo.

Nosotros lo hemos probado con los auriculares «>Hitune X5 de UGREEN y va perfecto. Muy recomendable.

En términos de latencia, no hemos detectado ningún retraso o lag en la reproducción de audio. Es sonido es muy buien y más con auriculares de calidad.

Todos los sonidos de la consola llegan instantáneamente a los auriculares sin un retraso apreciable que arruine la experiencia de juego. Y esto es posible gracias a la tecnología aptX que utiliza el adaptador, la cual reduce la latencia al mínimo. Fantástico para un juego como Monster Hunter Rise

El sonido se transmite con calidad, bastante volumen y sobre todo suenan muy bien el stero y los bajos.

Lo que más nos sorprendió del adaptador es que funciona con muchos otros dispositivos como un altavoz que no sea bluetooth, una Nintendo 3DS o cualquier otro dispositivo que tenga un conector mini jack como un reproductor mp3.

Eso si por su diseño pa la Switchs a lo mejor necesitas un pequeño cable minijack que puede encontrar en muchas tiendas.

Aunque no suelas jugar con auriculares, te recomendamos al 100 % este accesorio para tu Switch por su bajo coste y su gran utilidad.