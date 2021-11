Estudio SEO: ¿Qué tipo de contenido aparece en Google Discover?

Hoy os dejo un articulo de Semrush para intandar un poco de luz al algoritmo de Google Discover.

Diferencias entre Discover y la Búsqueda de Google

En la Búsqueda de Google, los usuarios escriben términos para encontrar información útil relacionada con su consulta. En cambio, Discover funciona de una manera distinta: no devuelve resultados sobre una consulta que hace un usuario, sino que el contenido que muestra se basa principalmente en lo que los sistemas automatizados de Google consideran que interesa al usuario.

Discover es un feed muy personalizado que se va adaptando a los intereses del usuario para mostrar contenido que coincida con ellos. El contenido de Discover se actualiza automáticamente a medida que se publica nuevo contenido, pero Discover está diseñado para mostrar todo tipo de contenido útil de la Web, no solo el que se haya publicado recientemente.

¿Qué tipo de contenido aparece en Google Discover? según Semrush

El feed Discover de Google es legítimamente uno de los ecosistemas orgánicos más esquivos. La clasificación en el SERP de Google implica un proceso de optimización que es al menos algo tangible. Discover, sin embargo, es un feed personalizado. Esto significa que fuera de cosas como usar los formatos de imagen correctos, el proceso de selección es mucho más etéreo y holístico.

Naturalmente, esto hace que precisar lo que funciona y lo que no funciona para aparecer en Discover de Google sea un poco intangible. Además, hace que la comprensión del ecosistema en sí sea complicada, por decir lo menos.

En un intento de precisar las cosas (al menos mi propio feed), rastreé y categoricé el contenido que Google me mostró en mi feed de Discover durante 6 meses.

Esto es lo que encontré.

Antecedentes de mi análisis de Google Discover

Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, déjame explicarte qué rastreé exactamente (podrías pasar al siguiente H2, pero te recomiendo que no lo hagas).

Durante cinco días a la semana, desde principios de febrero de 2021 hasta finales de julio de 2021, revisé todos los elementos de mi feed de Discover y los clasifiqué todos. (Me perdí uno o dos días aquí y allá … demandame. Además, sí, me doy cuenta de que soy una persona loca por hacer esto durante 6 meses).

El feed se rastreó mediante un dispositivo Android. Es importante saber esto porque el dispositivo es importante. En medio de monitorear mi feed, obtuve un iPhone. Rápidamente se hizo evidente que tendría que mantener mi dispositivo Android en aras de la coherencia. Aparte de que algunos de los resultados son diferentes, el formato en iOs difiere del de Android. Por ejemplo, en los videos de YouTube relacionados con lo más destacado de deportes, Google a menudo colocaba un carrusel de puntajes relacionados debajo del video. No es así en iOS.

Aparte de las implicaciones de usar Android sobre iOS para rastrear mi feed, existen dos limitaciones principales para este tipo de análisis (para el registro, las limitaciones son algo bueno ya que lo ayudan a comprender cómo aplicar la información):

Mi feed de Discover, al igual que su feed de Discover, está seleccionado específicamente para mi perfil de usuario. Es decir, lo que aparece en mi feed probablemente no aparezca en tu feed a menos que seas un fanático del béisbol y del SEO.

Sin embargo, eso no significa que Google no adopte el mismo enfoque de contenido de forma universal. Es decir, si bien el contenido específico varía de una fuente a otra, lo más probable es que exista un paradigma de contenido que favorezca un tipo de contenido sobre otro de manera universal (es decir, contenido de noticias sobre contenido de hoja perenne).

La base de Google Discover en la personalización lo lleva más allá del alcance de la automatización. Para nuestros propósitos, esto significa que tuve que usar mi propio criterio limitado para clasificar el contenido que se encuentra en mi feed. Hay muchos casos en los que el contenido podría haberse «dividido» de varias formas.

Un buen ejemplo de esto serían los videos destacados de béisbol que proliferaron en mi feed una vez que comenzó la temporada de béisbol. Clasifiqué esto como contenido de noticias. Eso puede sonar divertido para algunos. Para mí, estos videos reemplazaron la lectura de un resumen del juego. Si hubiera visto un resumen de este tipo (escrito) en mi feed, claramente sería contenido de noticias. El contenido me estaría diciendo lo que sucedió en el juego de ayer de manera muy similar a como lo haría la sección de deportes de un periódico. Por lo tanto, clasifiqué estos videos como contenido de «noticias». ¿Podría haberlo dividido de otra manera y etiquetarlo como «tendencias actuales»? Claro, pero no lo hice.

Cómo categoricé mi feed de Discover

Antes de que podamos entrar en el meollo del asunto, debes saber cómo desglosé el contenido de mi feed. Básicamente, desglosé el contenido de mi feed de acuerdo con:

Quién creó el contenido: ¿Quién fue la fuente del contenido? ¿De qué tipo de sitio o plataforma se originó el contenido?

Específicamente, clasifiqué las fuentes de contenido por contenido proveniente de:

YouTube

Editores nacionales (CNN, ESPN, US News, etc.)

Principales sitios de la industria (por ejemplo, cuando se trata de contenido de SEO, esto incluye Search Engine Land, Search Engine Journal, SERoundtable, Semrush, etc.)

Sitios de nicho (estos son blogs más pequeños o sitios específicos de nicho que no son potencias de la industria).

El tipo de contenido: ¿Qué tipo de contenido se mostraba en el feed? ¿Qué tipo de contenido intentaba impulsar Google y en qué cantidades dentro de mi feed de Discover?

Específicamente, clasifiqué los tipos de contenido de la siguiente manera:

Contenido de noticias: el tipo de contenido relacionado con eventos que ocurren en tiempo real; el mismo contenido que esperaría ver en el carrusel de noticias destacadas.

el tipo de contenido relacionado con eventos que ocurren en tiempo real; el mismo contenido que esperaría ver en el carrusel de destacadas. Tendencias actuales: si bien no es una noticia de última hora, se trata de contenido relacionado con algo que podría ser tendencia o ser oportuno (como una reseña de una película reciente, por ejemplo).

bien no es una noticia de última hora, se trata de contenido relacionado con algo que podría ser tendencia o ser oportuno (como una reseña de una película reciente, por ejemplo). Contenido de Evergreen: contenido que sería aplicable en mi feed hoy y dentro de cinco años.

¿Google Discover muestra resultados de su sitio promedio?

Para comenzar, entendamos qué tipos de sitios tienden a incluir contenido en mi feed. Otra forma de pensar en esto es de dónde vino el contenido que llenó mi feed.

Nuevamente, dividí esto en cuatro formas: contenido que provenía de:

YouTube Editores nacionales Principales sitios de la industria Sitios de nicho

La idea de rastrear esto era ver qué tipo de sitios Google prefiere usar para el contenido de Discover Feed. YouTube puede parecer una categoría extraña ya que es un sitio web específico, sin embargo, la verdad es que muchos de los resultados en mi feed provienen de YouTube que me sentí obligado a considerarlo una categoría en sí misma.

Lo primero es lo primero: debes saber cuántos resultados incluyó en promedio mi Feed de Descubrimiento. La respuesta a eso es … 25,75.

Con eso, aquí está el desglose de qué tipos de sitios poblaron mi feed en promedio.

En otras palabras, el 35% de los resultados en mi feed fueron URL de YouTube, mientras que el 26% provino de editores nacionales, el 25% de los principales sitios de la industria; y solo el 15% provino de su sitio promedio (sí, estos números suman 101% … porque redondeé).

Anécdotas sobre los datos

YouTube fue el claro ganador aquí. Ahora, antes de que todos se asusten de que Google está dominando Discover con URL de sus propias propiedades, sepa que el dominio de YouTube solo entró en juego cuando comenzó la temporada de béisbol. Antes del inicio de la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol de 2021, las URL de YouTube aparecían 4,58 veces en mi feed en un día determinado, no 9 veces.

¿Es una extraña coincidencia? Realmente no. Soy un loco del béisbol. Paso una cantidad considerable de tiempo viendo los momentos destacados del béisbol en YouTube una vez que comienza la temporada.

Esto significa, por cierto, que Discover almacena su comportamiento en sus bancos de datos durante un período de tiempo considerable. ¡La transmisión esperó un año entero solo para enviar videos de lo más destacado de béisbol a mi transmisión como un reloj!

También significa que los datos aquí son muy posiblemente (casi definitivamente) exclusivos de mí o de mi perfil (es decir, un fanático del béisbol). Sin embargo, podría significar que otros perfiles en los que los videos de YouTube se vuelven muy relevantes tienen feeds que se comportan de la misma manera. De hecho, es muy posible que, a diferencia de mí, un usuario estacional de YouTube, estos perfiles incluyan una gran dosis de URL de YouTube en sus feeds los 365 días del año.

Para mí, el punto más notable aquí no es el dominio de YouTube. Más bien, es que Google claramente no prefiere «sitios de nicho» para la ubicación en el feed de Discover. Cuando se combinan, el 51% de los resultados de mi feed provienen de editores nacionales y de los principales sitios de la industria. Esto parece ser una tendencia hacia los sitios que tienen más autoridad sobre el tema de lo que el sitio promedio tiende a disfrutar. Esto tiene mucho sentido que Google no esté «clasificando» piezas específicas de contenido, sino más bien tratando de satisfacer las preferencias generales de los usuarios. En tal contexto, los sitios con la autoridad de mayor actualidad alineada con esas preferencias en general disfrutarían de una mayor participación de mercado.

Descubra anuncios de feeds y tarjetas sin URL

Los números que presenté anteriormente no incluyen anuncios ni tarjetas que no contengan una URL. Es decir, hay contenido donde la fuente no es ningún sitio web sino el propio Google.

Un ejemplo de una tarjeta de feed de Discover que no contiene una URL

En promedio, había 4.12 tarjetas sin URL en mi feed de Discover cada día. Ahora, esta es una cifra muy anecdótica ya que casi todas estas tarjetas en mi feed estaban relacionadas con los deportes. Por lo tanto, si no es un fanático de los deportes, es posible que no vea ningún tipo de tarjeta de este tipo en su feed.

Lo interesante aquí es cuánto tiempo Google parece quedarse con sus tarjetas una vez que aparecen en el feed. Soy un fanático de los deportes, pero no veo mucho baloncesto. Independientemente, Google todavía llenó mi feed con tarjetas que mostraban los puntajes y horarios de varios juegos de baloncesto. Sin embargo, y para resaltar cuánta personalización ofrece el feed, a partir del 1 de marzo (es decir, el inicio del entrenamiento de primavera de la MLB) estas tarjetas estaban predominantemente relacionadas con el béisbol. Al igual que con el contenido en sí, Google entendió mi preferencia por el béisbol.

Para que conste, a medida que Google agregó más tarjetas a mi feed a medida que avanzaba la temporada de béisbol, no eliminó otro contenido. Es decir, las tarjetas adicionales no hicieron que Google eliminara las URL del feed de Discover.

Entre paréntesis, lo mismo sucedió cuando Google agregó más videos destacados de béisbol de YouTube al feed. Parece que Google a menudo prefiere alargar la visualización inicial en el feed en lugar de reemplazar los resultados para mantener el número total de tarjetas por debajo de un cierto umbral.

¿Cuántos anuncios hay en el feed Discover de Google?

Por lo general, hay tres anuncios dentro de los resultados de las tarjetas iniciales que se muestran con el feed Discover de Google, al menos para mí.

Sin embargo, durante el transcurso de mi seguimiento, la cantidad de anuncios cambió. En promedio, hubo 1,75 anuncios en mi feed. Ese número es engañoso ya que a partir del 20 de abril de 2021, Google comenzó a mostrar dos anuncios en mi feed cada día. El 12 de julio, Google agregó un anuncio adicional, lo que elevó el número total de anuncios en mi feed (en Android) a 3 cada día.

¿Google Discover muestra contenido de Evergreen?

Al analizar el contenido del feed de Discover, Google dice : «El contenido de Discover se actualiza automáticamente a medida que se publica contenido nuevo; sin embargo, Discover está diseñado para mostrar todo tipo de contenido útil de toda la Web, no solo el contenido recién publicado».

Al mismo tiempo, existe esta concepción general de que el feed Discover de Google está predispuesto a las noticias y al contenido relacionado con las noticias.

Ambos son verdaderos. Google está predispuesto hacia el contenido «nuevo», pero muestra una dosis constante de URL permanentes en el feed.

En el transcurso de mi obsesión de seis meses con Discover, realicé un seguimiento de la cantidad de casos en que Google mostró contenido de noticias o contenido relacionado con las tendencias actuales, así como contenido imperecedero.

Lo que vi se alinea con la idea de que Discover «le gusta estar al día», pero considera otros tipos de contenido.

El contenido de Evergreen representado por casi el 16% de todo el contenido en el feed de Discover no es nada de lo que reírse. Esa es una gran oportunidad para llevar a los usuarios a sus sitios con su contenido permanente.

Sin embargo, está bastante claro que Google está buscando contenido que sea relevante debido a su actualidad. (Lo que significa que, teniendo en cuenta que Discover es un feed con el que Google quiere atraer a los usuarios, tiene mucho sentido).

Cuando combinas lo que llamé «contenido de noticias» con «contenido de tendencias actuales», estás hablando de que poco menos del 85% de todo el contenido de Discover es «oportuno».

Para mí, esta es de hecho la forma de verlo. El contenido que conté como «tendencias actuales» estaba muy relacionado con el contenido de las noticias en sí. Por ejemplo, gran parte de este contenido en mi feed era un análisis del rendimiento de un equipo deportivo o reseñas de una película. Si bien este tipo de contenido no es contenido de noticias en sí mismo, está intrínsecamente conectado. ¡No puedes tener un fragmento de contenido analizando los puntos más finos de las luchas de un equipo sin la noticia de que el equipo perdió! Nuevamente, es una clara indicación de cómo Google enfoca la ubicación de contenido para Discover.

Para que conste, creo que las tendencias que vi aquí en mi feed personal son representativas del enfoque general de Google. En primer lugar, tiene sentido lógico por la razón que mencioné anteriormente, Google necesita despertar su interés para que visite el feed. En segundo lugar, las categorías que utilicé aquí son universales. Independientemente del tema, habrá contenido que sea imperecedero, contenido que se relacione con las tendencias actuales y contenido de noticias, en igualdad de condiciones.

En otras palabras, entiendo por qué Google intercambiaría temas en función del interés personal de uno, pero el tipo de contenido que se muestra es mucho más universal.

Dicho esto, aquí hay algunos datos interesantes de «Google Discover bondad» que saqué mientras recopilaba estos datos:

Del contenido centrado en noticias que se muestra en mi feed, el 25% provino de YouTube. Si bien hubo un promedio de 25,7 resultados en mi alimentación cada día, la mayor cantidad de piezas de hoja perenne fue de 7 en el transcurso de seis meses.

Este último punto me interesa mucho. Significa que el contenido de hoja perenne del 16% que se muestra fue bastante consistente. No era como si un día Google mostrara toneladas de contenido imperecedero y al siguiente muy poco. Más bien, ¡Google no mostró constantemente una cantidad excesiva de contenido de hoja perenne durante todo el período!

Definiendo lo indefinible

Definir gran parte de cualquier cosa en el feed de Discover es, por definición, una gran tarea. Lo que he hecho aquí, con suerte, es ayudar a presentar mejor las complejidades del contenido de un perfil de usuario dentro del contexto de Discover de Google.

Los temas que suelo disfrutar pueden producir todo tipo de variaciones que otros perfiles de contenido no verían en sus feeds.

Aún así, hay algunos patrones exhibidos dentro del feed que son de una naturaleza más universalmente perceptible. Esto incluye la disposición del feed hacia el contenido de noticias y el contenido relacionado con temas actuales, así como la tendencia del feed (a veces) hacia el contenido de video. De la misma forma en que Google SERP ofrece una forma secundaria de medios a través de Video Box, Discover parece tener la intención de agregar el formato al feed cuando sea posible. Ciertos perfiles, incluido el mío, pueden estar sujetos a la inclusión de una cantidad de contenido de video superior a la media. Sin embargo, cada hueso de mi cuerpo de SEO me dice que la inclusión de contenido de video está incorporada en la forma en que se construye el feed.

Para eso, y terminaré esta aventura en este punto, se habla mucho sobre el contenido de su sitio y cómo incluirlo en el feed de Discover y no se habla mucho sobre su canal en el mismo contexto. Creo que posiblemente valga la pena orientar su canal, cuando corresponda, al tipo de contenido que Google parece preferir en Discover. Me atrevería a especular que esto es particularmente ventajoso cuando los temas que cubre son «centrados en videos», que hay un fuerte enfoque en ese tipo de contenido en YouTube.

En resumen, Discover puede ser una gran fuente de tráfico. Al mismo tiempo, hay mucha competencia de «grandes nombres» y espacio limitado para ciertos tipos de contenido. Comprender cómo puede verse el feed de su público objetivo es una excelente manera de obtener algunas ideas. Mi consejo: intente comportarse como lo haría su perfil de destino (con una cuenta de Google limpia) y vea cómo se comporta el feed para usted.

