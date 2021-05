Comienza el Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends

Llega un momento importante en la temporada competitiva de League of Legends: el Mid-Season Invitational 2021. Se trata del primer evento internacional del año, en la que los 11 mejores equipos de la primera parte de la temporada en sus respectivas regiones lucharán por ser campeones en Reikiavik, Islandia.



Las partidas se jugarán en la arena deportiva de interior del Laugardalshöll, donde se celebró la histórica "partida del siglo" durante el Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972.



De esta forma, uno de los mayores eventos de League of Legends, el MSI, vuelve a celebrarse después de que el año pasado la pandemia provocada por la COVID-19 hiciera que no se disputara.



Los equipos han permanecido en cuarentena tras su llegada a Islandia. Asimismo, con el objetivo de proteger a los jugadores, al personal y a los residentes locales, el evento no contará con público en directo.



En un principio, iban a ser 12 los equipos participantes, sin embargo, Riot Games comunicó que Vietnam (VCS) no iba a poder participar debido a las restricciones de desplazamiento nacionales ocasionadas por la COVID-19.



Este año, todos los conjuntos de las diferentes regiones empezarán en la misma fase del MSI. Habrá tres fases en total:

Primera fase (6 al 11 de mayo): los 11 equipos empezarán en esta fase y se dividirán en tres grupos (dos de cuatro y uno de tres). Cada uno de estos grupos se enfrentará en una liguilla a doble vuelta. Los dos mejores equipos de cada grupo pasarán a la siguiente fase.

Segunda fase (14 al 18 de mayo): fase de grupos. Los seis equipos restantes se volverán a enfrentar en una liguilla a doble vuelta. Los cuatro mejores equipos pasarán a la fase eliminatoria.

Tercera fase (21 al 23 de mayo): fase eliminatoria. Los cuatro mejores equipos se enfrentarán en una serie al mejor de cinco de eliminación única, en la que las semifinales darán paso a la final.

Estos son los conjuntos que participarán en el MSI 2021:

Brasil (CBLOL) - paiN Gaming

China (LPL) - Royal Never Give Up

CEI (LCL) - Unicorns of Love

Europa (LEC) - MAD Lions

Japón (LJL) - DetonatioN FocusMe

Korea (LCK) - DWG KIA

LATAM (LLA) - Gillette Infinity

Norteamérica (LCS) - Cloud9

Oceanía (LCO) - Pentanet.GG

Sudeste Asiático (PCS) - PSG Talon

Turquía (TCL) - fastPay Wildcats

El reciente campeón del split de primavera de la LEC, MAD Lions, será el representante europeo que buscará repetir la hazaña de G2 Esports en 2019, cuando por primera vez fue campeón un equipo europeo. Su jungla, Javier “Elyoya” Prades, quiere mantener la buena dinámica en el MSI tras conseguir ser el rookie del split de primavera de la LEC.



Elyoya ha pasado en tan solo 3 años de competir en el Circuito Tormenta (circuito amateur de League of Legends en España) al mayor escenario internacional de LoL en el MSI. Su paso por Movistar Riders le sirvió para darse a conocer como uno de los junglas con mayor talento del League of Legends español. Tras esto, MAD Lions no dudó en hacerse con sus servicios para su quinteto titular de la LEC.



Como novedad, a partir de este año Verizon se une a los eventos mundiales de LoL Esports y VALORANT para convertirse en proveedor oficial de red inalámbrica 5G. Esta colaboración es el último tributo del constante apoyo que Verizon ha aportado a los esports de Riot. Desde la League Championship Series (LCS) de 2020, Verizon ha apoyado a la LCS mediante contenido de vídeo original y segmentos patrocinados en las retransmisiones. Su apoyo se amplió para incluir el VALORANT First Strike en Norteamérica, el primer torneo oficial del novedoso shooter táctico de Riot, y el Wild Rift Invitational, el primer evento de esports de Wild Rift, en el que participaron jugadores y celebridades de la LCS.



La retransmisión oficial del torneo en español se podrá seguir aquí. Los espectadores podrán conseguir recompensas en su cuenta de League of Legends siempre y cuando inicien sesión en la página de LoL Esports antes de empezar a ver los partidos. Podrán obtener: Esencia Azul, un Cofre + Llave Hextech y un Gesto exclusivo.



Además, Riot mantendrá el sistema de drops que ya ha utilizado en el pasado para premiar con contenido de League of Legends a los espectadores. Por estar viendo los partidos del MSI, los espectadores pueden ser premiados con drops que contendrán distintas recompensas. Este año, se añade la posibilidad de que obtengan recompensas sorpresa de los socios de Riot en el MSI 2021, como sorteos, Cofres Hextech de diseño único, descuentos y oportunidades de obtener contenido exclusivo.