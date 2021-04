Actiu lanza «Gaia», la primera plataforma inteligente para espacios de alto rendimiento saludables y eficientes

Actiu lanza la primera plataforma para la gestión inteligente de espacios de alto rendimiento saludables y eficientes. Denominada Gaia by Actiu, se trata de una plataforma IoT pionera y disruptiva que sensoriza el entorno de trabajo, para obtener datos de uso y de las condiciones del ambiente que rodea a las personas, repercutiendo favorablemente en el bienestar de los usuarios, así como en los resultados de las organizaciones.



Además de optimizar el uso del espacio y favorecer la eficiencia energética mediante su integración en sistemas de control ambiental, con el consiguiente ahorro de costes, Gaia permite cuidar de los usuarios que trabajan en estos espacios, aportándoles confortabilidad en todo momento y preservando así su salud. Aspecto que refuerza también el engagement y facilita la atracción del talento.



Gaia posibilita, por tanto, rentabilizar los espacios, mejorar su ahorro energético y preservar el bienestar de las personas que en ellos trabajan, conectándolas con un entorno de trabajo seguro y de alto rendimiento, siendo premiada como Mejor solución innovadora en los Premio Ciudad del festival internacional de arquitectura y ciudad Open House de Madrid 2020.



Para Joaquín Berbegal, CEO de Actiu, “Gaia by Actiu encaja a la perfección con nuestro compromiso con las personas, ya que habla directamente sobre la experiencia usuario con el entorno para mejorar su bienestar. Es una herramienta práctica y avanzada para la gestión inteligente de espacios, ya que aporta información cuantificable a los facility managers y a los equipos de dirección de las compañías, facilitando datos valiosos para realizar cambios con el objetivo de mejorar la productividad y usabilidad de dichos espacios”.



Para la creación de Gaia, Actiu ha contado con un amplio equipo de tecnólogos expertos en IA, IoT, Analytics, Big data y User Experience así como también en bienestar corporativo y salud. A día de hoy, Actiu ya está implantando esta tecnología en sus propias instalaciones y trabaja con distintas compañías españolas, referentes en sus respectivos sectores, en el desarrollo de los primeros proyectos. La comercialización de Gaia a nivel internacional está prevista para el próximo mes de junio.



Un entorno analítico inteligente

A través de una sencilla instalación de sensores en cualquier tipo de mobiliario, Gaia facilita la recogida de datos y su transmisión a la nube para su procesamiento. Éstos son tratados con una serie de algoritmos que proporcionan desde cualquier lugar un mayor conocimiento del comportamiento de los espacios para una correcta gestión del entorno de trabajo, tanto en las propias oficinas como en el trabajo a distancia en terceros espacios y otros sectores como el educativo, entre otros. Además, Gaia emplea su propia infraestructura de comunicación, garantizando el anonimato así como la máxima seguridad en el tratamiento de datos.



La plataforma mejora la seguridad de las personas ofreciendo información para permitir garantizar la distancia social y asegurando la densidad en áreas abiertas así como salas de reuniones, a la vez que monitoriza parámetros como la ocupación de espacio, la temperatura, la humedad, la luz, el sonido, los niveles de dióxido de carbono y las partículas en el aire. En este sentido, “durante todo el proceso de desarrollo de Gaia, y especialmente en estos momentos, nos hemos dado cuenta de la necesidad de las organizaciones de atraer talento e ilusionar a los empleados para que puedan volver con seguridad a las oficinas, de forma más organizada, sostenible y equilibrada. Monitorizar por tanto el entorno de trabajo para aportar el máximo confort y bienestar, puede ser un aspecto importante a nivel motivacional” señala Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu.



Así como la propia hipótesis de Gaia sostiene que la presencia de la vida en la Tierra fomenta unas condiciones adecuadas para el mantenimiento de la biosfera, Gaia by Actiu se comporta como un sistema autorregulado que tiende a buscar el equilibrio a través de la conexión de las personas con el entorno.



Cuadro de mando intuitivo, app de usuario y dispositivos innovadores

Gaia by Actiu ofrece un cuadro de mando sencillo, visual e intuitivo que incluye funcionalidades como análisis de datos, gestión de gráficos, visualización e información sobre planos y su monitorización. Incorpora además mapas de calor de ocupación, ratios de confort de ambiente, notificaciones de alertas e incidencias, gestión de contenido y analítica del mismo.



Además de la propia plataforma de administración y el dashboard con las funcionalidades de análisis para empresas, Gaia dispone también de una app móvil que permite al usuario buscar, reservar, valorar espacios y servicios disponibles, reportar incidencias, así como recibir feed de contenidos y gestión de alertas. Una operatividad que también se traslada al propio diseño de los dispositivos sensorizados, en los que priman tanto la estética como la funcionalidad.



Solución pionera basada en la experiencia

Gaia by Actiu concentra la experiencia de Actiu de más de 50 años diseñando soluciones para mejorar el bienestar de las personas en su interacción con los espacios de trabajo. Es resultado también del conocimiento adquirido por la empresa durante sus procesos de certificación Leed y Well Platino, que le han permitido a su sede en el Parque Tecnológico Actiu ser el primer edificio industrial del mundo en obtenerlas conjuntamente, acreditándola como un espacio saludable y sostenible, que vela por el bienestar de las personas que trabajan en su interior y cuida de su entorno en su exterior.



Este proyecto de tecnología smart inició su andadura en 2018 cuando Actiu presentó en la feria de Orgatec el primer prototipo. Una solución que ha evolucionado hasta la propuesta actual de Gaia que, siguiendo con la misma filosofía inicial, incorpora tecnología pionera para aportar el mejor entorno de trabajo a los usuarios, así como el conocimiento necesario para obtener un alto rendimiento del mismo. De esta forma Actiu, continuando con su estrategia de transformación digital, y como ya hizo con la metodología Cool Working by Actiu, sigue complementando su oferta de productos con nuevos servicios para responder a las necesidades actuales del mercado.



Liderado por el Área de Estrategia digital e innovación de Actiu, el proyecto ha contado con la colaboración de dos partners tecnológicos.TSK ha desarrollado la plataforma así como del diseño y desarrollo de los sensores que recogen los datos. Por su parte, ZEUS.Vision ha creado las funcionalidades del Front End y aplicaciones de móvil para IOS y Android. Está previsto que Gaia vaya evolucionando e incorporando nuevas funcionalidades.

