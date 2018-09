Google Chrome cumple diez años. Nada indicaba que el navegador web de Google fuera a dominar con fuerza el mercado una década después y que ha superado ampliamente al Internet Explorer y al Firefox. Más del 50% del tráfico web de frikipand se hace desde Chrome.

Google ha presentado el nuevo diseño de Chrome, enfocado a agilizar la navegación, así como el nuevo gestor de contraseñas y la actualización del sistema de autocompletar, con motivo del décimo cumpleaños del navegador.

Estas actualizaciones tienen un aspecto más simple y (con suerte) impulsarán nuestra productividad. El diseño de Chrome se ha unificado de diseño en todas las plataformas, donde presenta formas más redondeadas, nuevos iconos y colores. También se han simplificado las notificaciones, los menús y la forma en que se muestra la ‘url’.

Y a través de Chrome, simplificamos las indicaciones, los menús e incluso las URL en la barra de direcciones.

En el caso concreto de la versión para iOS, Chrome presenta una nueva ubicación para la barra de tareas, que ahora pasa a estar situada en la parte inferior.

Google también ha trabajado en su navegador en mejorar la seguridad en el navegador. En este sentido, ha hecho más precisa la funcionalidad de autocompletar, para poder rellenar en menor tiempo, formularios ‘online’ como los de las reservas de billetes de avión o las compras en tiendas en línea.

La información queda guardada en la cuenta de Google del usuario y se puede acceder a ella desde la barra de herramientas, como ha informado la compañía en un comunicado.

Cuando sea el momento de crear una nueva contraseña, Chrome generará una para ti (para que ya no uses el nombre de tu cachorro para todas tus contraseñas). Chrome lo guardará y la próxima vez que inicies sesión, estará allí, tanto en tu computadora portátil como en tu teléfono. Chrome también presenta un gestor de contraseñas que genera una clave única cuando el usuario se registre en un nuevo servicio, de tal forma que no tenga que recurrir a contraseñas ya introducidas en otras cuentas. Esta clave quedará guardada en Chrome. Almacena las contraseñas de forma segura

¿Conoces el cuadro en la parte superior de Chrome que combina la barra de búsqueda y la barra de direcciones en una sola? Lo llaman Omnibox, y puedes obtener los resultados de búsqueda lo más rápido posible. Hoy, es más fácil de usar. Ahora le mostrará las respuestas directamente en la barra de direcciones sin tener que abrir una nueva pestaña, desde resultados enriquecidos en figuras públicas o eventos deportivos, hasta respuestas instantáneas como el clima local a través de weather.com o una traducción de una palabra extranjera.

Además, también introduce un gestor de pestañas que evita la duplicidad de pestañas abiertas.

El navegador Chrome de Google ha cumplido diez años este martes 4 de septiembre. La compañía Google mira al futuro y ha adelantado que están trabajando en introducir la realidad aumentada. Pero llevan todo el año trabajando. Lanzaron un bloqueador de anuncios para mantenerte a salvo de anuncios maliciosos y molestos, ayudaron a mover las webs de Internet a HTTPS para mantene a los usuarios seguros, se lanzó el aislamiento del sitio que brinda una defensa más profunda contra muchos tipos de ataques, incluido Spectre , y trajo la navegación virtual y AR a Chrome. Y ahora estan lanzando un conjunto de nuevos experimentos para mejorar el tiempo de inicio, la latencia, el uso de la memoria y la usabilidad de Chrome.

