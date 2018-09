Como quizás sabes, este 8 y 9 de septiembre se celebran en el Palacio de Vistalegre Arena de Madrid, las finales de LCS EU, un torneo de esports de League of Legends – Riot Games. El evento más grande de esports celebrado nunca en España llega a Madrid.

En estos play offs, los 4 mejores equipos europeos clasificados en la temporada compiten para ser el ganador (y obtener el paso automático a los Mundiales, Worlds) y para obtener la mejor puntuación (que podría abrirles también una puerta a los Worlds). Los partidos se juegan desde las 5pm y son al mejor de cinco. El sábado se compite por el 3er y 4to puesto y el domingo es la final.

El viernes, 7, a la 1.30 en Movistar Esport Center (Paseo de la Chopera, 14. Matadero) tenemos la rueda de prensa con los jugadores de los 4 equipos clasificados. Team Vitality, Fnatic, FC Schalke 04 y Misfits Gaming. Estarán disponibles para entrevista individual a partir de la 1pm. También contaremos con algunas personas de Riot como Alberto Guerrero (CEO en España)

Este torneo será el evento más grande de esports celebrado nunca en España.

¡Bienvenidos a la Final Europea de Verano 2018 que se celebran en Madrid! Esta guía proporciona toda la información necesaria para el fin de semana.

En la competición de este fin de semana se medirán los cuatro mejores equipos de la Serie del Campeonato de la Liga de Leyendas de la UE (LCS) que competirán por los primeros puestos de la liga. El ganador que se coloque primero el domingo se clasificará para uno de los tres puestos europeos del Campeonato del Mundo que tendrá lugar en Corea del Sur. Los mejores equipos de las ligas de todo el mundo se incorporarán a partir de octubre para determinar quién es el mejor, y la final del Campeonato del Mundo se celebrará en noviembre.

Después de 9 semanas de competiciones y 2 semanas de cuartos y semifinales, los cuatro equipos que compiten este fin de semana serán:

Fnatic

Vitality

Schalke 04

Misfits Gaming

Los partidos empezarán todos los días a las 5pm y serán al mejor de 5. Para obtener más información sobre los horarios, consulta el calendario completo.

Todos los archivos fotográficos de este evento se subirán a su página de Flickr, donde se pueden descargar en diferentes tamaños:

https://www.flickr.com/photos/lolesports/albums

Ubicación del evento

Palacio Vistalegre Calle de Utebo 1 28025 Madrid España

EL HORARIO

Sábado 8 de septiembre

14:00 Inicio de las actividades dentro de la plaza: encontrarse y saludarse, cosplay

17:00 Game 1

18:00 Game 2

19:00 Game 3

20- 22:00 Posible game 4/5

22:30 Rueda de prensa

Domingo 9 de septiembre

17:00 Game 1

18:00 Game 2

19:00 Game 3

20- 22:00 Posible game 4/5

22:30 Rueda de prensa

LOS EQUIPOS

MISFITS GAMING

Desde la Premiership del Reino Unido, hasta la Serie Challenger de la UE, pasando por la LCS de la UE, y por último el Mundial para enfrentarse a jugadores como Faker, Misfits Gaming ha experimentado un ascenso meteórico en el mundo de las competiciones. Después de reconfigurar su lista de participantes, Misfits tuvo problemas en el Split de Primavera 2016 de la LCS de la UE, obteniendo solo ocho victorias y perdiendo en los playoffs, así como la oportunidad de representar a Europa en el Invitacional de mitad de temporada. El Split les ofrece la oportunidad de enderezar el rumbo y volver a donde quieren estar: el Mundial.

FNATIC

Fnatic recuperó su corona de Reyes de Europa después de derrotar a G2 Esports por 3-0 en la Final de la LCS de la UE. Después, Fnatic jugó en el Invitacional de mitad de temporada, llegando a semifinales antes de ser noqueado por los que acabaron llevándose la victoria, Royal Never Give Up. Con el Split de Verano por delante, las expectativas son muy altas, y todo lo que no sea otro título se considerará un fracaso.

FC SCHALKE 04

Fundado en 1904, el FC Schalke 04 es un club histórico de la Bundesliga. A mediados de 2016, el club decidió debutar en League of Legends. Después de hacerse con el cabeza de serie y el equipo de Elements, entraron directamente en la refriega. Pero el equipo se topó enseguida con un obstáculo y acabó fuera de la contienda. En la Serie Challenger, se negaron a darse por vencidos y siguieron aprendiendo de sus errores. De esta forma, el nuevo equipo se convirtió en el primero en mantenerse invicto durante toda una división de la EUCS, antes de clasificar para la LCS.

A su regreso al Split de Primavera 2018, volvieron a sufrir altibajos durante toda la competición. Han traído al experimentado jungler Maurice “Amazing” Stückenschneider para contar con un líder contrastado en el Rift. Esperemos que esto añada algo más de consistencia a su juego, porque todo indica que están a un paso de aprovechar su gran potencial. Puede que haya llegado su momento.

TEAM VITALITY

Para Team Vitality, el Split de Primavera 2018 fue un espectáculo total. Impresionaron con sus estrategias creativas y un shotcalling alucinante. Un aviso para el resto de la liga. Cuentan con líderes veteranos tan sólidos como Lucas “Cabochard” Simon-Meslet y Erberk “Gilius” Demir, pero los grandes protagonistas fueron sus rookies Amadeu “Attila” Carvalho y el Rookie del Split, Daniele “Jiizuke” di Mauro.

Su juego explosivo les llevó a ser cabezas de serie en los playoffs donde llegaron a semifinales antes de ser eliminados por los eventuales campeones, Fnatic. Ahora que el meta es una auténtica locura, todo indica que Vitality puede llegar a dominar la competición. Tienen lo necesario, es decir ingenio y confianza. Pero ha llegado el momento de demostrar lo que valen.