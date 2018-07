Como ya sabrás, SSL es un protocolo de comunicación que cifra la conexión entre el servidor del sitio web y el navegador del cliente para que sea lo más seguro posible. Chrome 68. Llega la nueva versión del navegador de Google que apuesta por el HTTPS y tiene novedades. Ya os avisamos que esto iba a suceder Chrome identificará como no seguros todos los sitios web HTTP en Julio.

Los sitios web con certificados SSL aparecen en la URL con “HTTPS”, mientras que los sitios no SSL muestran “HTTP”. En Frikipandi.com nos hemos pasado también al HTTPS, ya que Chrome en su nueva versión marca en la barra del navegador.

Esto significa que los usuarios de Chrome verán una advertencia de seguridad que dirá “no seguro” junto a la barra de direcciones web en aquellos sitios que sirven las páginas mediante el protocolo HTTP sin cifrar, en lugar de HTTPS. Ya no tienes que tener un formulario, sino que si no has migrado a HTTPS saldrá el mensaje en tu web.

Desde ayer por la noche, ha comenzado la actualización. Google está etiquetándo los sitios web HTTP como “No seguros” en Chrome 68 (versión 68.0.3440.75) en su barra de direcciones.

Google ha compartido estadísticas de cómo han cambiado las cosas desde que anunciaron que Chrome mostraría los sitios HTTP como “no seguros”. Lo más relevante no es que el navegador lo marcará, sino que iba a ser un criterío d ecalidad y afectaría al SEO de las páginas premiando las seguras.:

Se ha mejorado en implantación HTTPS. El 76% del tráfico de Chrome desde móviles Android está ahora protegido, frente al 42% del año anterior.

El 85 por ciento del tráfico de Chrome en ChromeOS está ahora protegido, frente al 67 por ciento del año pasado.

Los grandes apuestan por el HTTPS. 83 de los 100 sitios más importantes de la Web utilizan HTTPS de forma predeterminada, en comparación con 37 de hace un año.

En España, sin embargo, muchos sitios web importantes siguen sin utilizar HTTPS. De los 10 medios digitales generalistas más visitados en España (ElMundo.es,) todavía no sirven su página principal mediante el protocolo cifrado HTTPS. Lo mismo ocurre con Marca.com, una de las webs más visitadas de nuestro país. Tampoco algunas emisoras de radio como la SER o televisiones como RTVE. Es decir que España aún suspende en implatación de HTTPS por ejemplo la Web de la Moncloa no es segura. http://www.lamoncloa.gob.es/

El resto de los grandes medios han migrado en los últimos meses como COPE, ABC, El País o nuestro blog Frikipandi

La opinión de los webmaster está dividida. Mientras que algunos piensan que Google está haciendo lo correcto al mostrar esos sitios web como “no seguros”, otros piensan que no todos los sitios web necesitan certificados SSL si no recogen información personal. Lo que está claro es que como afecta al SEO la mayoria lo ha implementado.

El certificado SSL ayuda a proteger frente a ataques de suplantación de identidad, alteración de contenidos y muchos más.

Google Chrome 68 novedades y mejoras de seguridad

A partir de Google Chrome versión 68.0.3440.75, todas las conexiones HTTP van a ser marcadas como “No seguras” A partir de esta versión para que un certificado HTTPS sea fiable, si ha sido emitido a partir del 30 de abril de 2018 debe incluir los registros de transparencia. Esta nueva versión del navegador también ha traído consigo nuevas APIs, como la Page Lifecycle, para que los desarrolladores puedan suspender páginas y pestañas cuando están en segundo plano y poder reducir el consumo . El nuevo Google Chrome 68 también ha corregido varias vulnerabilidades descubiertas por los propios desarrolladores y por investigadores de seguridad. También tiene mejoras de rendimiento.

Cómo descargar Google Chrome 68

Todos los usuarios que ya tengan instalado en su ordenador el navegador Google Chrome podrán actualizar fácilmente a esta nueva versión abriendo el menú de Opciones > Ayuda > Información de Google Chrome.

Los usuarios que no tengan instalado el navegador más usado en Internet en sus ordenadores podrán descargarlo fácilmente, y gratis desde esteenlace. Así lo podrás probar.

Los usuarios de Android también han recibido esta nueva versión de Google Chrome desde la Play Store.

Google quiere hacer de Internet un lugar más seguro. El siguiente objetivo de Google es hacer que la notificación “No seguro” se muestre en color rojo en octubre de este año con el lanzamiento de Chrome 70.

¿Qué opinas de la última actualización de Chrome? ¿Crees que es una buena idea forzar a los sitios web a HTTPS? ¿O crees que no todas las páginas necesitan HTTPS?