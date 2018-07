Twitter mueve ficha contra los seguidores falsos, ¿Cómo afectará a las marcas? Si no has comprado seguidores puedes estar tranquilo pero perderás algunos.

Recientemente ha saltado la noticia de que Twitter, la red de microbloging, toma la delantera y planta cara a las cuentas inactivas aplicando una medida sin precedentes. Esta actualización pretende aportar mayor fiabilidad en cuanto a la influencia de los perfiles en esta red social

Twitter mueve ficha para luchar contra el spam y los bots en su sistema

La semana pasada Twitter anunció esta gran medida a través de un comunicado oficial. A partir de ahora, los seguidores con cuentas inactivas ya no serán contabilizados. ¿Qué significa esto? Que el número de seguidores de los perfiles podría disminuir, ya que las cuentas que no presenten actividad, o presenten una actividad sospechosa, no tendrán repercusión en la cifra total de “followers”. Esto no significa que esas cuentas vayan a ser desactivadas, sólo serán congeladas de forma temporal, permitiendo a los propietarios acceder a ellas y reactivarlas.

Esta medida surge en un contexto en el que muchos usuarios buscan inflar sus seguidores para ser influencer a través de la compra de perfiles falsos, la mayoría creados por bots. De esta forma, Twitter pretende minimizar el emergente negocio de compra-venta de seguidores, que muchos perfiles utilizan para trampear sus índices de influencia.

Los efectos que esta medida puede tener en el perfil pueden ser grabdes si ha comprado seguidores

Si nunca se han comprado seguidores en Twitter, no se tiene de que preocuparse. Twitter estima que sólo el 6% de sus cuentas serán congeladas, lo que podría suponer un descenso medio de 4 seguidores por perfil. Los más afectados serán los “grandes influencers”: cantantes y personalidades públicas que encabezan los rankings de seguidores. Un ejemplo de ello es el perfil de Cristiano Ronaldo, que perdió más de un millón de seguidores tras aplicarse esta medida.

Si se quiere saber cuántos de los seguidores son falsos, existen muchas herramientas para comprobarlo en unos minutos con el navegador. Recomiendan, por ejemplo, Twitter Audit, gratuita y muy fácil de utilizar.

Apostando por la veracidad, ¿una tendencia que se extenderá a todas las Redes Sociales?

Aunque a nadie le gusta perder seguidores, este tipo de medidas tienen un efecto positivo en las Estrategias Social Media. En la actualidad, todos los usuarios buscan aumentar su número de seguidores, ya que estos determinan el valor comercial de los perfiles. Esto ha hecho que proliferen las empresas que se dedican a generar perfiles falsos de forma automática, y venderlos a precios muy económicos. Este tipo de triquiñuelas están totalmente desaconsejadas ya que, en la mayoría de los casos, esos usuarios sólo inflan el número total de seguidores sin generar ningún tipo de alcance ni interacción. Además, podría considerarse publicidad engañosa, ya que otros usuarios pueden confiar en esos perfiles debido al número de seguidores que los respalda.

Desde las empresas aplauden esta medida que ha desarrollado Twitter a favor de unas Redes Sociales más veraces y fiables. Están seguros de que sentará precedente y que, otras Redes Sociales que están viviendo la misma situación, implantarán medidas similares para plantar cara a los bots. Si bien es cierto que todas las marcas buscan crecer en Redes Sociales, como dice el refrán, “Roma no se hizo en un día”. Lo seguidores de calidad tendrán mucho más valor a largo plazo en la estrategia. Si se quieren desarrollar técnicas eficaces y evitar penalizaciones, ponerse en contacto con alguna empresa de marketing online o socialmedia estarán encantados de asesorarlo.