Prepárate para las mejores ofertas del Black Friday 2025 en HUAWEI: descuentos exclusivos de hasta el 60 % en smartwatch, tablets y auriculares

Madrid, 28 de noviembre de 2025 – Cada Black Friday arranca con listas de deseos, comparativas y el dilema de qué renovar primero. Este año, HUAWEI lo simplifica con una campaña que conecta necesidades reales con descuentos exclusivos en sus principales categorías: smartwatches que integran moda y deporte —para quienes cuidan el estilo sin renunciar a las métricas de salud—, tablets orientadas a estudio, trabajo o creatividad, además de smartphones y auriculares de última generación.

Smartwatches HUAWEI: diseño y rendimiento con descuentos de Black Friday

La colección de smartwatches de HUAWEI combina diseño con funciones avanzadas entre salud y deporte, pensadas para quienes quieren mejorar su rendimiento sin renunciar al estilo. Con métricas precisas, modos de entrenamiento, batería de larga duración y un acabado minimalista, estos wearables están hechos para encajar en cualquier circunstancia. Además, son compatibles con smartphones Android e iOS, lo que facilita su integración en cualquier ecosistema.

HUAWEI WATCH GT 6 Series

HUAWEI WATCH GT 6 Series encarna la filosofía «Ride the Wind», que une moda y deporte, y llega con una revisión técnica integral: hasta 21 días de autonomía, GPS Ultrapreciso y el nuevo sistema HUAWEI TruSense™, capaz de ofrecer métricas de salud completas, rápidas y precisas. Sobre una base de más de 100 modos de entrenamiento, la serie mejora en profundidad cuatro actividades clave al aire libre: en ciclismo, incorpora un medidor de potencia virtual para análisis de rendimiento de nivel profesional sin hardware adicional; en trail running, añade posicionamiento preciso, gráfico de altitud y análisis de pendiente en tiempo real para gestionar el esfuerzo; en golf, suma mapas de campo en alta definición y funciones avanzadas para optimizar cada golpe; y en esquí, ofrece posicionamiento preciso y datos detallados para una experiencia en pista más técnica y completa.

HUAWEI WATCH 5

HUAWEI WATCH 5 introduce innovaciones que redefinen la interacción inteligente. Con la evolución del sistema HUAWEI TruSense, el smartwatch integra la nueva tecnología multisensor X-TAP, impulsada por un módulo de sensores distribuidos, que permite realizar mediciones con la yema del dedo para obtener datos de salud más precisos, rápidos y completos. Además, el control por gestos se refuerza con Doble deslizamiento y Doble toque, ofreciendo una experiencia más intuitiva. En diseño, mantiene la estética estilizada con caja integrada de bordes suaves y alto brillo, e incorpora cristal de zafiro esférico —segundo material más duro tras el diamante— para alta resistencia al desgaste y a la corrosión. Según la configuración, combina titanio de grado aeroespacial con acero inoxidable 904L. Llega en dos tamaños (46 mm y 42 mm) y en colores purple y Stand Gold, con un estilo distintivo y sofisticado. Con estas novedades, HUAWEI WATCH 5 marca un nuevo estándar en monitorización de la salud y experiencias más inteligentes para el usuario.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro incorpora materiales premium como cristal de zafiro y un cuerpo de aluminio de grado aeronáutico con bisel de aleación de titanio, lo que supone un salto en calidad de construcción, protección y durabilidad. Con un diseño ultrafino y cómodo de solo 9,3 mm de grosor, cuenta con un seguimiento de deportes acuáticos y un nuevo sensor de presión atmosférica para mejorar la precisión de los datos en exteriores. Además, el dispositivo admite modos deportivos avanzados como trail running profesional, inmersión con medición de profundidad hasta 40 metros y golf de nivel pro, potenciados por el sistema HUAWEI TruSense para una gestión deportiva y de salud más completa e inteligente.

HUAWEI WATCH D2

HUAWEI WATCH D2 es el primer smartwatch con certificación sanitaria CE para la monitorización ambulatoria de la presión arterial desde la muñeca. Incorpora una microbomba en el reloj y un manguito integrado en la correa que se infla como un manguito para realizar mediciones oscilométricas. Este marcado CE avala su precisión clínica y refuerza la apuesta de HUAWEI por acercar la salud tecnológica a la vida cotidiana.

Gracias a la avanzada tecnología HUAWEI TruSense™, HUAWEI WATCH D2 mide la presión arterial desde la muñeca con guía de postura, incorpora recordatorios e historial y permite compartir registros con el profesional sanitario. Además, integra seguimiento de ritmo cardíaco, sueño, actividad y SpO₂, ofreciendo al paciente más lecturas en su día a día y al clínico tendencias estructuradas que facilitan la toma de decisiones.

Potencia, precisión y rendimiento para cada momento

Para quienes necesitan potencia y flexibilidad vayan donde vayan, las ofertas de Black Friday de HUAWEI en smartphones y tablets acercan dispositivos listos para productividad, edición de contenido y ocio, con grandes pantallas y experiencias de uso ágiles.

HUAWEI Pura 80 Series

HUAWEI PURA 80 Series redefine los límites de la fotografía móvil con tecnología de imagen avanzada y funciones innovadoras. HUAWEI Pura 80 Pro incorpora una cámara Ultra Lighting de 1”, que maximiza la captura de luz para un detalle sobresaliente en baja iluminación, y una Ultra Chroma Camera que asegura colores precisos y escenas nocturnas vívidas. HUAWEI Pura 80 Ultra estrena una cámara teleobjetivo dual conmutables (3,7x y 10x) y un gran área fotosensible para retratos cinematográficos y primeros planos nítidos con gran profundidad. La serie eleva la foto y el vídeo en escenarios de escenario/escena, con 4K de alta fidelidad. Tanto HUAWEI Pura 80 Pro como HUAWEI Pura 80 Ultra integran una batería de 5170 mAh, HUAWEI SuperCharge 100 W por cable y HUAWEI SuperCharge inalámbrico 80 W.

HUAWEI MatePad 11.5 (2025)

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) es una tablet pensada para jóvenes que crean, editan y comparten desde cualquier lugar, la HUAWEI MatePad 11.5 integra una pantalla PaperMatte con óptica de vanguardia que reduce reflejos y suaviza la visualización, llevando la sensación del papel al entorno digital. Sobre ese lienzo, la tablet rinde en productividad móvil: gestiona con fluidez hojas de cálculo, presentaciones y documentos voluminosos, y se combina con teclado desmontable para añadir versatilidad en estudio, trabajo o creación.

Además, HUAWEI MatePad 11.5 (2025) incorpora una pantalla PaperMatte desarrollada con grabado a nanoescala y recubrimientos nano-ópticos por magnetrón, que reducen de forma notable los reflejos y el deslumbramiento para mantener el contenido nítido incluso a pleno sol o en oficinas muy iluminadas. Las microtexturas del grabado replican la sensación del papel y, junto a HUAWEI M-Pencil (3.ª generación), ofrecen una escritura fluida y natural. La pantalla integra polarización circular y atenuación DC para un mayor confort visual, especialmente en usuarios jóvenes.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025)

HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025) combina funciones de productividad de alto nivel con capacidades creativas profesionales. Como uno de los buque insignia de la aclamada serie HUAWEI MatePad Pro, incorpora mejoras revolucionarias —desde una pantalla Tandem OLED líder en la industria hasta el HUAWEI Glide Keyboard y la app creativa HUAWEI GoPaint— que consolidan su posición como compañera ideal para el multitarea en oficina, los flujos de trabajo digitales y la expresión artística.

Con un equilibrio único entre diseño ligero, hardware potente y un ecosistema de software inteligente, HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025) es mucho más que una tablet: es la aliada de confianza de los profesionales y el nuevo lienzo de los creadores.

Confort, claridad y conexión a través del audio

Completa la experiencia con la gama de auriculares HUAWEI, que combina sonido de alta fidelidad y diseño ergonómico para un uso cómodo durante todo el día. En llamadas, desplazamientos o entrenamientos, ofrecen claridad e inmersión, con rendimiento premium en cualquier situación de movilidad.

HUAWEI FreeArc

HUAWEI FreeArc son el resultado de ingeniería avanzada y un diseño centrado en el usuario —con ganchos y el icónico diseño C-Bridge—, ofrecen un sonido excepcional, graves contundentes y comodidad en cualquier clima para una experiencia open-ear sin precedentes. Son los primeros auriculares de HUAWEI con certificación IP57 de resistencia al agua, ideales para deporte y actividades al aire libre, incluso bajo la lluvia. Están diseñados para el máximo confort y estabilidad, manteniéndose firmes incluso en ejercicios intensos.

Para lograr un ajuste ergonómico y transpirable, recuperan el diseño C-Bridge e incorporan una aleación con memoria de forma Ni-Ti (níquel-titanio) de 0,7 mm, que se amolda fácilmente a la oreja. Además, el 81,5 % de su superficie está recubierta de silicona líquida ultrasuave y biocompatible para una comodidad duradera. HUAWEI FreeArc brindan un sonido sobresaliente gracias a su transductor de alta sensibilidad de 17 × 12 mm, estructura acústica simétrica, algoritmo de graves dinámicos y algoritmo de sonoridad adaptativa, que se combinan para ofrecer un audio rico y equilibrado.

HUAWEI FreeClip

HUAWEI FreeClip fusionan un diseño único y pionero fusionándose con tecnología open-ear. Herederos de la innovación de la marca, adoptan un diseño de clip estilizado que aporta comodidad y estilo, permitiendo moverse con libertad mientras se escucha música, tanto en interiores como al aire libre. Su diseño abierto no obstruye el canal auditivo, favorece un uso más cómodo y mantiene la conciencia del entorno —por ejemplo, del tráfico—, lo que los hace especialmente adecuados para deporte y actividades exteriores. Ofrecen hasta 8 horas de reproducción con una sola carga o hasta 36 horas con el estuche.

Arranca la cuenta atrás: Black Friday de HUAWEI ya está aquí

Por tiempo limitado, los clientes podrán disfrutar de descuentos de hasta 60% en el Black Friday de HUAWEI, además de ventajas exclusivas en HUAWEI Store: entrega rápida y gratuita, opciones de financiación flexible y servicio de garantía sin preocupaciones. Las ofertas de Black Friday de HUAWEI acercan la innovación diseñada para el día a día, ahora a un precio irresistible.

Ofertas destacadas

HUAWEI FreeClip con 70€ de descuento. Desde 129€

Además, también puedes obtener en la página cupones exclusivos del Black Friday para disfrutar de un 8% de descuento adicional.

Aprovecha estas promociones por tiempo limitado en productos seleccionados smartwatches, smartphones, tablets y auriculares. Puedes comprar los productos en la tienda oficial de HUAWEI para asegurar tu compra y sacar el máximo partido a las compras de estas fiestas. Descuento aplicable a productos seleccionados. Sujeto a disponibilidad y hasta fin de existencias.

Las ofertas estarán disponibles entre 12.11 y 04.12 de 2025 [online y/o en tiendas].

Nuevo Centro de Servicio HUAWEI

La apertura de nuestro nuevo Centro de Servicio Autorizado HUAWEI – Tienda ANOVO Care Madrid ubicado en la C/ de Ponzano, 94, Chamberí, 28003 Madrid: https://consumer.huawei.com/es/support/service-center/ representa un momento histórico para la marca y un compromiso firme para estar más cerca de nuestros clientes en la capital de España. Este centro especializado refuerza nuestro soporte y atención personalizada, asegurando servicios técnicos de calidad y una experiencia única para ti.