Nuki, el fabricante de cerraduras inteligentes líder en Europa, participa en las ofertas del Black Friday y Cyber Monday con descuentos exclusivos del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Este puede ser el momento perfecto para aprovechar y comprar el regalo ideal de Navidad.

Es hora de conseguir tu set favorito – ¡ahora a precio rebajado! Solo por tiempo limitado. Rebajas del Black Friday del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

Nuki ofrece descuentos exclusivos este Black Friday y Cyber Monday

Estas son las ofertas que estarán disponibles:

Pack Smart Lock Pro y Keypad 2 (Home Set Pro) con un 10% de descuento

Durante este Black Friday, el kit de Nuki ‘Home Set Pro’, que combina el Smart Lock Pro y el Keypad 2 con sensor de huella dactilar y código de acceso, cuenta con un 10% sobre el precio original, ahorrando hasta 100€.

La instalación es rápida (sin taladros ni complicaciones), se integra fácilmente con asistentes y sistemas de hogar conectado, y permite abrir desde la app, por huella o código. Es la alternativa ideal para quienes buscan comodidad, seguridad e innovación en su hogar conectado.

El Smart Lock Go incluye Remote Access gratis

La Smart Lock Go es el accesorio perfecto para ofrecer seguridad y facilitar la gestión de las rutinas del día a día. Posibilita cerciorarse del correcto cierre de la puerta y dar accesos cuando sea necesario desde cualquier lugar. Esta cerradura combina un nuevo paquete tecnológico y un diseño de cuarta generación, pero sin acero inoxidable, y se comunica mediante Wi-Fi integrado, Bluetooth o Matter vía Thread. Este Black Friday, el Smart Lock Go viene con Acceso Remoto incluido gratis, ahorrando 49 €.

