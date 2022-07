Os dejamos el análisis cable Lightning de UGREEN.

Este cable USB C a Lightning tiene MFi Certificado que es 100% compatible con todos los dispositivos iOS. Con lo cual sin preocuparse por que este cable dañe sus dispositivos y carga sus dispositivos iOS de forma segura y a la máxima velocidad posible. Soporta la velocidad de transmisión hasta 480Mbps y la carga hasta 20V/3A.

Lo que más nos gusta es la calidad de los materiales. El cable cargador IPhone cuenta con múltiple blindaje, conectores resistentes a la corrosión y carcasa de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario y la vida útil de más de 15000 flexiones. El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libres de enredos. El cable de 21 AWG posee menos resistencia interna y, por lo tanto, asegura una carga rápida y estable.



Os dejamos el análisis del cargador de 200W de UGREEN que hemos usado con este cable que carga rápidamente cualquier iPhone con conector Lightning. Carga nuestro iPhone 13 a toda velocidad al tener un cargador y cable compatible con la carga rápida de Apple. El cable IPhone USB C se puede utilizar con un cargador USB-C PD de 18W, 29W, 30W, 61W, 65W o 87W para cargar su dispositivo iOS, y puede ofrecer el corriente 20V/3A (máx.) para los dispositivos iOS que soporte protocolo Power Delivery, tales como iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus.

Este cable IPhone utiliza el último conector C94, cuya velocidad de carga es mucho más rápida que el conector C48 que existen en el mercado actual. También maximiza la calidad de la señal y aumenta la durabilidad de la carga. El cable Lightning es compatible con MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Mini, 18W a 87W Cargador USB-C PD. El conector Lightning es para iPhone, iPad, iPad Air, iPad Pro y iPod que tenga puerto Lightning, tales como iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Pro, SE 2020, 11, 11 Pro, XS, XR, X, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, 6, iPad Pro 10,5», AirPods Pro, iPad Mini 6, iPod Touch, iPod nano, etc.

Un cable muy recomendable que puedes comprar en Amazon