Análisis cable USB-C a USB-C a 240 W de UGREEN

Hoy os dejamos el análisis cable USB-C a USB-C a 240W de UGREEN

Lo que más nos gusta es la calidad de los materiales. El cable cargador para móviles y portátiles cuenta con múltiple blindaje, conectores resistentes a la corrosión y carcasa de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario y la vida útil de más de 15000 flexiones. El exterior de nailon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libres de enredos. El cable USB C carga rápida 240W construido con nailon trenzado en el exterior, con alambres de cobre puro en el interior y aluminio soldado con láser colocado en la caja de conexiones para una máxima confiabilidad y durabilidad.

Este cable está reforzado en la zona más débil.Es decir, la parte al lado de las conexiones para que se puedan doblar y no se partan y rompan fácilmente. Esto nos va a dar un cable que a durar mucho más tiempo.

El cable USB C a USB C no solo es un cable de carga rápido, sino también funciona como un cable de transferencia de datos con alta velocidad que admite velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, los archivos 1G se transferirán en 30 segundos. Es conveniente transferir archivos, videos, videoclips, fotos y películas desde sus teléfonos Tipo C a su portátil. La excelente opción para mejorar la eficiencia del trabajo y ahorrar su tiempo.

Cable USB C carga rápida admite una potencia máxima es de hasta 48 V / 5 A (240W) para tus dispositivos USB-C.

Admite varios protocolos de carga rápida, como PD3.1 / 3.0. Cable USB Tipo C soporta la mayoría de los protocolos de carga rápida como Power Delivery, Qualcomm QC 4.0 + / 3.0 y Huawei FCP, que se proporcionará corriente 20V / 3A (máx.), 15V / 3A, 12V / 3A, 9V / 3A, 5V / 3A cuando se combina con un adaptador de corriente de 240W 200w 100w/ 87W / 60W / 45W / 30W / 18W. 240W Carga Ultrarrápido PD: El cable USB C a USB C 240 W ofrece una carga más rápida de hasta 240 W (5A/48V), y es retrocompatible con PD 3.0 y carga rápida de 140 W. Por ejempro, este cable puede cargar completamente el MacBook Pro de 15″ en solo 60 minutos, puede ahorrar un 60 % del tiempo de carga.

Compatibilidad Amplia: El cable USB C se adapta a los dispositivos USB C/Thunderbolt 3, como iPad Pro 2022/ 2020/ 2018, iPad Air 4/ 4, Galaxy S22/S21/S21 Ultra/S21+/S20FE/S10/S10Lite/A12/S9/Note 20/Note 10/A90/A21s/A71/A70/A51/A50, MacBook Pro 2022/2021/2020/2018/2017, Macbook Air 2022/2020/2018, Xiaomi Mi 11/ Mi 10, Redmi Note 11/Note 10/Note 9/Notebook, Huawei P40/P30.

Os dejamos el análisis del cargador de 200W de UGREEN que hemos usado con este cable que carga rápidamente cualquier móvil Android con conector USB-C y carga rápida. Nosotros lo hemos probado con un Huawei Mate 30 y con un Samsung S22 Ultra y tanto en carga como en trasmisión de datos funciona muy bien. Un compra recomendada, ya que está de oferta en Amazon por 19,99 euros.