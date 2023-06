FeverPhone La app que convierte smartphone en un termómetro

Medir la temperatura es una de las métricas médicas más comunes, pues sirve para saber si alguien tienne fiebre y posiblemente una infección. Lamentablemente, mucha gente no tiene termómetros, por lo que puede que no sepan si realmente tienen fiebre o no. Pues ahora, es posible que ya no lo necesiten, gracias a una nueva app en desarrollo llamada FeverPhone.

Desarrollada por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) puede transformar los teléfonos inteligentes en instrumentos para medir temperatura que detectan con precisión la fiebre. La aplicación, llamada FeverPhone, utiliza la pantalla táctil del teléfono y los sensores de temperatura de la batería para recopilar datos que utiliza un modelo de aprendizaje automático para estimar la temperatura corporal central de las personas.

En un estudio publicado en la revista Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, los investigadores probaron FeverPhone en 37 pacientes en un departamento de emergencias. La aplicación estimó la temperatura corporal central con una precisión comparable a la de algunos termómetros de consumo.

Los investigadores dicen que FeverPhone podría usarse para evaluar a las personas en busca de COVID-19 y otras enfermedades. La aplicación también es una alternativa potencial de bajo costo a los termómetros tradicionales, que pueden ser costosos y difíciles de obtener en algunas partes del mundo.

Para abordar este problema, un equipo dirigido por investigadores de la Universidad de Washington creó una aplicación llamada FeverPhone, que transforma los teléfonos inteligentes en termómetros sin agregar hardware nuevo. En su lugar, utiliza la pantalla táctil del teléfono y reutiliza los sensores de temperatura de la batería existentes para recopilar datos que utiliza un modelo de aprendizaje automático para estimar la temperatura corporal central de las personas. Cuando los investigadores probaron FeverPhone en 37 pacientes en un departamento de emergencias, la aplicación estimó la temperatura corporal central con una precisión comparable a la de algunos termómetros de consumo. El equipo publicó sus hallazgos el 28 de marzo en Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.

«En la licenciatura, estaba investigando en un laboratorio en el que queríamos demostrar que se podía usar el sensor de temperatura en un teléfono inteligente para medir la temperatura del aire», dijo el autor principal Joseph Breda, estudiante de doctorado de la Universidad de Washington en la Escuela Paul G. Allen de Ingeniería en ciencias de la computación. “Cuando llegué a la UW, mi asesor y yo nos preguntamos cómo podríamos aplicar una técnica similar para la salud. Decidimos medir la fiebre de una manera accesible.

¿Cómo funciona FeverPhone?

FeverPhone utiliza la pantalla táctil del teléfono para medir la cantidad de calor que emite el dedo del usuario. Los sensores de temperatura de la batería se utilizan para medir la temperatura ambiente alrededor del teléfono. Luego, la aplicación utiliza un modelo de aprendizaje automático para combinar estas dos medidas para estimar la temperatura corporal central del usuario.

El modelo de aprendizaje automático se entrenó en un conjunto de datos de más de 1000 imágenes térmicas de los dedos de las personas. Las imágenes se tomaron a diferentes temperaturas, por lo que el modelo pudo aprender cómo cambia la cantidad de calor emitido por un dedo con la temperatura.

¿Qué tan preciso es FeverPhone?

En el estudio publicado en Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, los investigadores descubrieron que FeverPhone podía estimar la temperatura corporal central con una precisión de 0,3 grados centígrados. Esto es comparable a la precisión de algunos termómetros de consumo.

Los investigadores también descubrieron que FeverPhone podía detectar fiebres con una precisión del 92 %. Esto significa que si alguien tiene fiebre, hay un 92% de posibilidades de que FeverPhone pueda detectarla.

¿Cómo se puede usar FeverPhone?

FeverPhone podría usarse para evaluar a las personas en busca de COVID-19 y otras enfermedades. La aplicación también podría usarse para controlar la temperatura de las personas en el hogar o en entornos de atención médica.

La aplicación aún está en desarrollo, pero los investigadores dicen que podría estar disponible para el público en el futuro. Solo tienes que agarrar le telefono y ponerlo en la frente durante 90 segundos.

Conclusión

FeverPhone es una nueva aplicación que puede transformar los teléfonos inteligentes en termómetros que detectan con precisión la fiebre. La aplicación podría usarse para evaluar a las personas en busca de COVID-19 y otras enfermedades. La aplicación también es una alternativa potencial de bajo costo a los termómetros tradicionales.

Los investigadores todavía están trabajando para mejorar la precisión de FeverPhone. También están trabajando en el desarrollo de una versión de la aplicación que se pueda usar en otros dispositivos móviles. Así que añun no esta disponible en las tiendas