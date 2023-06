Llega la actualización del EA SPORTS FIFA WOMEN’S WORLD CUP 2023

Compartir Facebook

EA SPORTS™ ha revelado su predicción oficial de que Estados Unidos ganará la Copa del Mundo Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023™, derrotando a Alemania en el partido final. La predicción se ha realizado mediante una simulación de los 64 partidos del modo Torneo de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA 2023™ de EA SPORTS™, disponible para jugar desde finales de junio como parte de una actualización gratuita del juego*.

Para la codiciada Bota de Oro, la simulación de EA SPORTS™ FIFA Women’s World Cup 2023™ descubrió que tres de las delanteras más letales encabezaban la lista, con la estadounidense Alex Morgan acompañada por la española Alexia Putellas y la alemana Alex Popp en lo más alto. Putellas se llevó el galardón por haber dado más asistencias a lo largo del torneo, además de seis goles en sólo cuatro partidos.

Los aficionados están invitados a dar su opinión con el EA SPORTS™ FIFA Women’s World Cup 2023™ Predictor en https://www.ea.com/games/fifa/fifa-23/womens-world-cup/predictor.

YA ESTÁ DISPONIBLE LA ACTUALIZACIÓN EA SPORTS FIFA WOMEN’S WORLD CUP 2023 EN TODO EL MUNDO

Vive el torneo con el nuevo modo de juego Lidera a tu país en la experiencia EA SPORTS™ FIFA Women’s World Cup™ más inmersiva de la historia

Electronics Arts Inc. (NASDAQ: EA) celebra hoy la llegada de su actualización de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023™, disponible ya para los jugadores de EA SPORTS™ FIFA 23 sin coste adicional*. Juega en la experiencia más inmersiva de EA SPORTS™ FIFA Women’s World Cup™ y elige vivir el torneo a través de los ojos de una jugadora estrella de cualquiera de las 32 selecciones nacionales clasificadas en el nuevo modo de juego Lead Your Country, junto a los modos Tournament y Kick Off que ya están disponibles.

Lidera a tu país invita a los jugadores a trazar su propio camino para alzar el trofeo de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA 2023™ poniéndose en la piel de una jugadora estrella de cualquier selección nacional o arrasando en el torneo con un avatar creado a medida. Tanto si te conviertes en un héroe nacional con la jugadora que elijas, como si pasas a jugar como el equipo nacional al completo, EA SPORTS™ FIFA Women’s World Cup 2023™ te permitirá perseguir la gloria de la victoria como nunca antes.

«En nuestra actualización de la Copa del Mundial Femenina de la FIFA de EA SPORTS más expansiva hasta la fecha, estamos entusiasmados por celebrar los notables logros de los equipos que compiten en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, y por crear una auténtica experiencia en el juego para que las jugadoras lleven a su país a la victoria», dijo Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. «Nuestro compromiso con el fútbol femenino es fundacional, y estamos deseando evolucionar y cumplir esta promesa para nuestra comunidad de EA SPORTS FC.»

La actualización de EA SPORTS FIFA Women’s World Cup 2023™ también supone el regreso del Modo Torneo para un jugador, con soporte para multijugador cooperativo local, que invita a los jugadores a elegir entre una de las 32 naciones clasificadas y avanzar por las fases de grupos y eliminatorias mientras se embarcan hacia la final de la FIFA Women’s World Cup™. En el modo Kick Off, los aficionados pueden jugar un partido con sus amigos de forma local o contra la IA de la CPU seleccionando dos equipos para enfrentarse en un partido de la fase de grupos o de la ronda eliminatoria.

Sobre el terreno de juego, las jugadoras disfrutarán de una autenticidad sin precedentes para reflejar el torneo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023™, con las 32 naciones clasificadas, decoraciones personalizadas de los estadios, cinemáticas, presentaciones de los partidos y comentarios dedicados.

Tras predecir correctamente los ganadores de los últimos cuatro torneos de la Copa del Mundo Masculina de la FIFA™, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2022™, EA SPORTS™ ha revelado su predicción oficial de que Estados Unidos ganará la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, derrotando a Alemania en la final. EA SPORTS™ utilizó el modo Torneo del juego equipado con tecnología HyperMotion2 y clasificaciones actualizadas de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA 2023™ para simular los 64 partidos.

Los aficionados están invitados a dar su opinión con el EA SPORTS™ FIFA Women’s World Cup 2023™ Predictor en https://www.ea.com/games/fifa/fifa-23/womens-world-cup/predictor

EA SPORTS FIFA 23 está desarrollado por EA Vancouver y EA Rumanía y ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 y Xbox One. EA SPORTS FIFA 23 ya está en The Play List, lo que permite a los miembros de EA Play saltar al terreno de juego.

*Requiere FIFA 23 (se vende por separado), todas las actualizaciones del juego, conexión a Internet y una Cuenta EA.

La tecnología HyperMotion2 solo está disponible en las versiones para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

