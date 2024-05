CYBER MANHUNT 2: NEW WORLD Ya está disponible en Steam Early Access

Hoy os dejamos el videojuego CYBER MANHUNT 2: NEW WORLD. Ya está disponible en Steam Early Access

Sumérgete en una emocionante historia interconectada con 4 capítulos y 18 personajes únicos. Experimenta más de 8 horas de juego repletas de complejos rompecabezas y cautivadores desafíos de ingeniería social.

Spiral Up Games se complace en anunciar que su último título, Cyber Manhunt 2: New World se ha lanzado hoy en Steam Early Access. Partiendo de la base de su exitoso predecesor y con una historia independiente dentro del mismo universo, esta secuela transporta a los jugadores a una inmersiva aventura de puzles cibernéticos ambientada en el complejo paisaje del mundo digital actual. Cyber Manhunt 2: New World ya está a la venta en Steam a un precio de 9,99 USD|Mex$188.00. Para celebrar el lanzamiento, los jugadores podrán disfrutar de un descuento especial de lanzamiento del 10%.

Cyber Manhunt 2: New World pone a los jugadores en la piel de una inteligencia artificial detective encargada de descifrar misterios digitales y descubrir verdades ocultas. Utiliza auténticas tácticas de ingeniería social e investigación basada en IA para resolver puzles complejos pero intrigantes, y descubre las capas de una intrincada trama. Cada pieza de la historia no sólo conduce a descubrimientos reveladores, sino que también expone una conspiración extensa y profundamente interconectada

Aldric Chang, CEO de Spiral Up Games, expresó su entusiasmo por el lanzamiento del juego en Early Access: «Estamos increíblemente emocionados de anunciar la fecha de lanzamiento en Early Access de Cyber Manhunt 2: New World. Este juego presenta un nuevo enfoque en los juegos de rompecabezas narrativos, combinando elementos de hacking del mundo real con aspectos estratégicos de investigaciones cibernéticas. Creemos que ofrecerá una experiencia inigualable y atractiva para los aficionados a los juegos narrativos complejos y de resolución de puzles.»

Características

Investigaciones con intrincados rompecabezas: Entra en el mundo digital como una inteligencia artificial detective y explora una serie de misterios profundos, cada uno extraído de incidentes reales. Disfruta de la emoción de desentrañar complejos rompecabezas que exigen agudeza intelectual y previsión táctica.

Conviértete en un detective experto: Comienza con habilidades básicas como la extracción de contraseñas y la suplantación de identidad, y avanza después hacia métodos más complejos como la alteración de la voz y la infiltración en servidores. Participa en tácticas de pirateo realistas que se profundizan a medida que navegas por la compleja narrativa.

Historia cautivadora e interconectada: Sumérgete en una historia inspirada en hechos reales, en la que cada capítulo está estrechamente relacionado con una trama más amplia y compleja. Siente la profundidad de las emociones y la psique de cada personaje mientras navegas a través de una enmarañada conspiración.



Diversidad de personajes: Interactúa con un amplio abanico de personajes únicos, cada uno de los cuales reflejando distintos roles sociales, motivaciones y orígenes. En esta era dominada por la IA avanzada, desvela las capas de sus vidas ocultas, descubriendo los aspectos profundos y polifacéticos de sus presencias digitales, donde no todo es lo que parece.





Página de Steam

. Leer artículo completo en Frikipandi CYBER MANHUNT 2: NEW WORLD Ya está disponible en Steam Early Access