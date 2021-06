Microsoft Windows 11 filtrado en redes

El gigante del software llevará a cabo un evento especial de Windows para revelar su próximo sistema operativo el 24 de junio. Los ejecutivos de Microsoft han estado provocando un anuncio de ‘la próxima generación de Windows’ durante meses, y esta filtración ahora confirma que Windows 11 se revelará oficialmente a finales de este mes.

Esta filtración se encuadra nueve días antes del evento del 24 de junio en el que Microsoft presentará la nueva generación de su sistema operativo para suceder a Windows 10, que dejará de tener soporte en octubre de 2025.

Una archivo con una versión del próximo sistema operativo de Windows que sucederá a Windows 10 ha empezado a circular por la red, revelando una interfaz similar a la que Microsoft había mostrado de Windows 10X, con los iconos de la barra de tareas colocados en el centro, además de un diseño más simplificado sin Live Tiles y menús con esquinas redondeada.

La próxima versión de Windows 11 se ha filtrado en las redes. El próximo sistema operativo Windows 11 de Microsoft se ha filtrado en línea hoy. Después de que las capturas de pantalla se publicaron por primera vez en el sitio chino Baidu , todo el sistema operativo Windows 11 apareció en línea, completo con una nueva interfaz de usuario, menú Inicio y mucho más.

La información del propio sistema indicaba que se trata de la versión 21.996.1 de ‘Windows 11 Pro’.Tras ello, The Verge informó de la filtración en la Red de unos archivos ISO con el sistema operativo en su versión de desarrollador

La nueva interfaz de usuario de Windows 11 es un gran ejemplo de simplificación, pues ya hace un tiempo Microsoft había estado actualizando iconos y haciendo retoques para hacer un sistema operativo más usable.

here’s a first look at Windows 11. There’s a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021